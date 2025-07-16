TOKYO BEAST：开启虚实融合的加密娱乐 IP 新时代

TOKYO BEAST 是由日本顶级游戏开发团队打造的加密娱乐 IP (Crypto Entertainment IP）项目首作，它不仅是一款游戏，更是一个融合链上资产、IP 打造与娱乐内容的未来型平台。在这里，NFT 不再只是收藏品，而是具有生命与命运的数字生命体。每一个玩家，都是未来加密娱乐生态的建构者。 在游戏中进化，在链上掌控命运，一场由 Web3 引领的娱乐变革已经启程。 1.什么是 TTOKYO BEAST 是由日本顶级游戏开发团队打造的加密娱乐 IP (Crypto Entertainment IP）项目首作，它不仅是一款游戏，更是一个融合链上资产、IP 打造与娱乐内容的未来型平台。在这里，NFT 不再只是收藏品，而是具有生命与命运的数字生命体。每一个玩家，都是未来加密娱乐生态的建构者。 在游戏中进化，在链上掌控命运，一场由 Web3 引领的娱乐变革已经启程。 1.什么是 T
TOKYO BEAST 是由日本顶级游戏开发团队打造的加密娱乐 IP (Crypto Entertainment IP）项目首作，它不仅是一款游戏，更是一个融合链上资产、IP 打造与娱乐内容的未来型平台。在这里，NFT 不再只是收藏品，而是具有生命与命运的数字生命体。每一个玩家，都是未来加密娱乐生态的建构者。

在游戏中进化，在链上掌控命运，一场由 Web3 引领的娱乐变革已经启程。

1.什么是 TOKYO BEAST？


TOKYO BEAST 是 Crypto Entertainment IP 项目推出的首个主打作品，旨在通过 Web2 与 Web3 的有机融合，打造一个集投资价值与娱乐性于一体的全新娱乐生态。项目独创了双系统架构 —— “BASE” 系统（资产培育） 与 “TRIALS” 系统（内容参与），让玩家既能享受链上资产的真实拥有感，也能沉浸于高质量的游戏内容之中。项目核心代币 TOKYO GAMES TOKEN（TGT） 是整个生态的价值中枢，连接所有娱乐模块、资产系统与未来的多款 AAA 游戏，构建出一个可持续扩展的加密娱乐平台。

1.1 项目亮点：Web2 游戏品质 × Web3 资产逻辑


TOKYO BEAST 不仅是一款游戏，更是一个生态系统。它由两大系统构成：

  • BASE 系统：聚焦于资产所有权与管理，为玩家提供 BEAST NFT 养成、资源获取、资产交易等功能。
  • TRIALS 系统：专注于游戏内容的竞技与互动，涵盖 PvP 战斗、赛事预测、锦标挑战等玩法。

这两个系统相互独立又有机联动，为玩家带来双重体验：玩游戏可以不持币，持币可以不硬玩，但两者结合时则能享受最大化收益与乐趣

1.2 开发团队：聚集日本顶级娱乐精英


TOKYO BEAST 的开发团队由来自日本顶尖主机游戏与手游开发公司的核心成员组成，参与过多款国内外知名作品，拥有强大的世界观构建与内容开发能力。项目也投入了极具野心的资金预算，力图打造 Web3 娱乐史上首个「内容质量媲美 Web2」的大型原创 IP。

1.3 愿景与使命：虚拟与现实的娱乐融合体


TOKYO BEAST 的愿景不仅是做一款 Web3 游戏，而是打造一个真正意义上的加密娱乐 IP，其使命包括：

  • 打破 Web2 与 Web3 的边界
  • 实现内容娱乐与投资收益的平衡
  • 创造“游戏即资产，IP即品牌”的未来娱乐体验

2. TGT 代币：价值支撑与生态驱动核心


作为 TOKYO BEAST 及整个 TGT 平台的核心资产，TGT 不仅具备平台级的代币价值，还承载着生态内多样化的功能使用场景：

2.1 游戏内货币兑换

玩家可使用 TGT 购买游戏内两种主要通证：“Jewels（宝石）”与“Gems（晶石）”，进而参与角色强化、道具购买、功能解锁等核心玩法。

2.2 Staking 激励机制

持有者可通过质押 TGT 获得双重收益：

  • 获得 TGT 质押奖励
  • 有概率获取稀有的 BEAST RAWDISK NFT

这一机制有效增强了 TGT 的长期持有动力，提升代币的稀缺性与流通价值。

2.3 回购机制支持

官方会将部分游戏内通证的销售收益用于回购 TGT，从而实现生态内的价值闭环与通缩设计，有效保障 TGT 的市场价格支撑。

注：TGT 由 Play3 Ltd. 负责发行，TOKYO BEAST 开发公司并不直接负责 TGT 的相关事务。

3.TGT 平台生态布局：多模组战略推进


TOKYO BEAST 并非孤立存在，而是 TGT 平台未来生态中的重要一环。项目正在通过多个内容模块扩展 TGT 的使用场景：

  • CLASH：每日预测互动
除每周末的 “冠军竞猜” 外，玩家还可在工作日参与每日游戏预测，使用 TGT 进行竞猜互动，实现内容与资产的轻度结合。

  • FUSION：NFT 联名企划
与热门 NFT 项目、动漫、游戏 IP 合作推出联名 “BEAST NFT”，提升 NFT 的文化属性与收藏价值。

  • ITEMIZE：实体周边商品
开发具有 TOKYO BEAST 世界观的服饰、饰品等品牌周边，让用户在现实中也能展示自己的虚拟身份。

  • CARDS：实体卡牌对战
将 BEAST 角色实体化为卡牌，玩家可收藏并进行轻量级对战娱乐，打通线上与线下的游戏体验。

  • ANIMATION：视觉叙事拓展
制作动画等视觉内容，深度讲述 TOKYO BEAST 背后的世界观与角色故事，弥补 TRIALS 游戏中未能展现的叙事内容。

  • PARTY：线下大型活动
举办大型赛事观战派对及专属 NFT 持有者 VIP 聚会，强化社区凝聚力与项目仪式感。

  • SPACE：实体门店与商业合作
建设 TOKYO BEAST 主题概念店，并与大众商业品牌进行联合运营，进一步降低 Web3 的进入门槛。

4. 如何在 MEXC 购买 TGT 代币？


TOKYO BEAST 不仅是一款游戏，更是一次关于娱乐、文化与加密资产如何融合的全新尝试。它所代表的不只是一个 IP 项目，而是对加密内容走向大众的信心与野心。在众多链游仍停留在“Play-to-Earn”的同质化阶段时，TOKYO BEAST 已走在行业前沿：用顶级的内容团队、严谨的代币模型与模块化的娱乐扩展，推动“游戏 × IP × 商业 × 区块链”的深度融合。随着 TGT 平台的持续扩展，TOKYO BEAST 有望成为 Web3 娱乐领域的标杆项目，引领更多内容创作者与用户共同进入真正属于加密世界的娱乐新时代。

目前，MEXC 平台已上线 TGT 的现货交易合约交易，交易步骤如下：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 TGT 代币名称，选择 TGT 的现货交易或者合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 TGT 的空投活动，赢取更多奖励！

TOKYO BEAST 是一场值得期待的娱乐革命，也是 TGT 平台未来无限可能的起点。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

