股权代币化：金融体系的“平民化革命”，重塑资本市场的下一个风口

当 SpaceX 的股权代币以 10 美元的价格在链上交易，当普通投资者通过手机就能持有未上市独角兽的收益权，一场由区块链技术驱动的金融变革正在重塑全球资本市场的底层逻辑。这场变革的核心——股权代币化，不仅打破了传统股权投资的精英壁垒，更以“碎片化、透明化、全球化”的姿态，重新定义了“人人皆可参与的资本市场”。









股权代币化（Equity Tokenization），也称为“证券型代币发行（STO）”，是将公司股权通过区块链技术映射为数字代币的过程。与早期的 ICO 不同，STO 发行的是法律承认的数字证券，投资者持有的是代表公司股权或收益权的代币。这些代币本质上是公司的股份凭证，在合规前提下具有法律效力，赋予持有者投票权、分红权等与传统股票类似的权益。





与以往通过纸质股票或中心化登记系统记录股权不同，股权代币利用区块链技术确保数据的不可篡改、公开透明和可编程性，大幅提升了效率与可接触性。





这一机制，不只是技术的迭代，更标志着资本市场结构从封闭走向开放。









与传统股票相比，股权代币具备诸多独特优势：





可编程性：通过智能合约，可自动执行分红、锁仓、投票等机制；

碎片化持有：将一股拆分为更小单位，降低投资门槛，支持微额投资；

全球可访问性：投资者不受地域限制，只需接入互联网即可参与；

高流动性：支持 7/24 不间断交易，打破传统市场的时间限制；

合规性逐步加强：STO 模式下，代币的发行与交易需遵守各国证券法，市场已在向合法合规发展。





这些优势使得股权代币成为链接传统金融和区块链生态的重要桥梁。









过去几十年，金融市场的股权发行与交易流程相对滞后、成本高昂、参与门槛高，尤其在私募股权、风险投资等非上市市场中更为明显。





随着区块链技术的发展，资产代币化（Tokenization of Real-World Assets，RWA）应运而生，催生了股权这一核心金融资产向链上迁移的趋势。在这种趋势推动下，股权代币化逐步从概念走向实践：





法律框架逐步清晰：如瑞士、德国、新加坡、阿联酋等国已将代币视作合法证券；

传统与加密市场融合加速： 稳定币 、比特币 ETF 等传统金融工具已接入链上生态，推动更多资产上线。









当前市场上已经落地股权代币化主要包括以下几类：









例如，美国、瑞士、新加坡等地的初创企业，常通过证券型代币发行（STO）模式向全球投资人开放部分股权。投资人获得的是一种受监管的数字证券，与持有原始股权在法律上具有对等效力。













一些平台已实现将美股、港股等真实股票的映射版本通过链上代币发行，并允许 7/24 交易。这种模式通过与持牌经纪商合作，确保链上资产背后有真实股份作为支撑。













目前，代币化股权仍处于起步阶段，与传统股权资本市场的规模相比相形见绌。





截至 7 月 1 日，总市值为 3.41 亿美元，其中 Exodus Movement 在 Algorand 上发行的 A 类普通股代币化市值已达 2.59 亿美元。尽管 Algorand 占据主导地位，但以太坊、Arbitrum 等其他区块链也正在崛起，成为部署代币化股权的可行生态系统。









随着 RWA 市场的迅猛发展，渣打银行等机构预测：2030 年全球 RWA 市场规模将达 4 至 30 万亿美元；其中股权类资产将是最具爆发力的赛道之一，预计将占据 RWA 总量的 15%-20%。









股权代币化的意义，远不止于技术层面的创新。它代表了一种全新的金融范式——通过区块链技术打破资本市场的地理、身份和结构壁垒，让融资更公平、交易更高效、治理更智能。当一杯咖啡的价格就能投资 SpaceX，当一个非洲投资者能轻松配置硅谷独角兽，金融体系终于摆脱了“精英俱乐部”的桎梏，向所有人敞开大门。





正如 20 年前互联网改变了信息分发的方式，今天，区块链和股权代币化也在重构我们理解和操作“资产”的方式。未来，每一个公司、每一份股权，或许都将在链上生根发芽。MEXC 交易平台也将持续关注并探索股权代币化的路径，推动更多优质资产在全球市场中以更开放的方式参与流通。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



