MX 持有者的三大权益





MX 是 MEXC 发布的原生加密实用代币。MEXC 平台为加密爱好者提供了安全的交易加密货币平台，对于持有平台代币 MX Token 的用户来说，还提供了额外的权益。









MEXC 平台拥有超低的交易手费率。现货挂单（Maker）费率为 0%，吃单（Taker）费率为 0.05%。合约挂单（Maker）费率 0.01%，合约吃单（Taker）费率 0.04%。





您还可以使用 MX 抵扣现货和 USDT 本位合约手续费，享受 20% 手续费折扣。如果您连续 1 天持仓 MX 500 枚以上，即可享受现货合约手续费50%优惠 。

















MEXC 平台提供了邀请返佣的机制，当您邀请好友来 MEXC 平台进行交易时，您会按照一定比例获得一笔返佣。返佣并不是一次性的结算，好友每产生一笔交易，您都会根据交易额度收到一定比例的返佣。





您可以在 MEXC 平台首页右上角【个人头像】中选择【邀请好友】，在邀请页面复制【推广码】或【邀请链接】发给好友，邀请好友来 MEXC 平台进行交易。

















MX 代币持有者每月享受专属的空投活动。在 MEXC 官网首页导航栏【活动】下选择【阳光普照】，参与活动即可赢取奖励。









参与阳光普照活动可以免费领取新代币的空投奖励，参与活动的 MX 并不会被锁仓，您可以同时参与所有满足条件的 Launchpool 和阳光普照活动。





需要注意的是阳光普照活动有参与门槛，要求 MX 代币持有量达到一定门槛才可以参与。活动中邀请有效用户数量越多，对应投入系数则越高，瓜分的奖励越多。









对于长期持有 MX 的用户来说，MX 代币价格在 2023 年第一季度整体呈上涨状态，最高时价格达到 3.5 美元，和 2023 年初的 0.81 美元相比，增长率达到 330%。除 MEXC 平台外，MX 代币目前已经在 Huobi、Bybit、Bitget 等主流中心化交易所上市，为 MX 提供了更好的市场流动性和更广泛的潜在持有者群体。高度的市场价值认同也将最终反馈在 MX 代币的价格上。





持有 MX，不仅是一种价值投资方式，也是一种理财手段。