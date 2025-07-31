QRL是一个于2017年推出的一层区块链，为QRL生态系统提供动力。其核心设计旨在解决区块链领域的量子安全问题。与依赖容易受到量子攻击的加密算法的传统区块链不同，QRL利用后量子密码学——特别是基于哈希的扩展默克尔树签名方案 (XMSS)——为寻求长期数据完整性和抵御量子计算威胁的开发者和企业提供一个更安全且面向未来的系统。

QRL由彼得·沃特兰于2016年构思，他是一位在密码学和区块链技术方面有深厚背景的开发者。在研究大多数区块链使用的ECDSA（椭圆曲线数字签名算法）的局限性时，沃特兰意识到了量子计算机对现有区块链密码学的潜在威胁。在发表了初始白皮书后，沃特兰组建了一支包括密码学专家和区块链工程师在内的团队。通过专注于严格的安全标准和开源开发，他们共同克服了早期的技术障碍——例如实现XMSS和从零开始构建定制区块链。这种协作方法使QRL能够提供直接解决区块链系统中量子漏洞的解决方案。

发布前开发阶段： QRL的旅程始于2016年白皮书的发布及其核心开发团队的成立。

QRL的旅程始于2016年白皮书的发布及其核心开发团队的成立。 主要里程碑与成就： 量子抗性账本项目于 2017年6月24日 启动主网，成为第一个默认实施后量子安全签名（XMSS）的公共区块链。

量子抗性账本项目于 启动主网，成为第一个默认实施后量子安全签名（XMSS）的公共区块链。 融资轮次与知名投资者： QRL最初通过社区驱动的代币销售获得资金，这为开发和网络安全提供了必要的资源。

QRL最初通过社区驱动的代币销售获得资金，这为开发和网络安全提供了必要的资源。 公开发布与初期市场反应：在公开亮相后，QRL立即在注重安全性的区块链用户和开发者中获得了关注。该代币在MEXC上市，并持续活跃交易，证明了市场对其为区块链应用提供量子抗性安全的愿景充满信心。

原始协议设计与架构：QRL 的原始架构是一个专有的、独立的区块链——而非ERC20代币——从头开始构建以实现量子抗性。该协议的核心创新在于使用XMSS，这是一种由PQ-CRYPTO推荐并由IETF标准化的基于哈希的签名方案，旨在抵御量子计算机的攻击。

的原始架构是一个专有的、独立的区块链——而非ERC20代币——从头开始构建以实现量子抗性。该协议的核心创新在于使用XMSS，这是一种由PQ-CRYPTO推荐并由IETF标准化的基于哈希的签名方案，旨在抵御量子计算机的攻击。 技术升级与协议改进： 随着时间的推移，QRL引入了多项升级，包括对其挖矿算法（RandomX工作量证明）的改进，以增强CPU矿工的去中心化和可访问性。

随着时间的推移，QRL引入了多项升级，包括对其挖矿算法（RandomX工作量证明）的改进，以增强CPU矿工的去中心化和可访问性。 新技术的集成： QRL团队正在开发 Zond ，这是一个结合量子抗性账本的量子抗性与EVM兼容智能合约的下一代平台，支持安全且灵活的去中心化应用开发。

QRL团队正在开发 ，这是一个结合量子抗性账本的量子抗性与EVM兼容智能合约的下一代平台，支持安全且灵活的去中心化应用开发。 显著的技术合作伙伴关系与协作：QRL与密码学研究人员和开源社区合作，确保其技术始终处于量子安全领域的前沿。

展望未来，QRL致力于在量子安全区块链领域实现生态系统扩展和技术领导力。即将推出的Zond平台目前处于测试网阶段，将引入EVM兼容的智能合约，允许开发者构建具有量子抗性安全的去中心化应用。团队计划扩展到安全数字身份、企业数据保护和量子安全DeFi等领域，代表了一个重要的市场机会。长期来看，QRL的目标是成为量子安全去中心化应用的标准，遵循安全、去中心化和创新的原则。

从应对量子计算对区块链安全的生存威胁，到如今在后量子密码学领域的先锋地位，QRL的演变展示了其创始人的创新愿景。