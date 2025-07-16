PIRI的起源与演变

PIRI币是Pirichain的原生代币，这是一个于2023年推出的下一代layer-1区块链，为Pirichain生态系统提供动力。Pirichain加密项目旨在解决区块链领域中的信息碎片化和安全数据管理问题。与传统区块链不同，Pirichain利用领域驱动的钱包地址系统并与外部环境完全集成，使用户能够创建智能场景、管理多种资产和数据，并与网络服务和API无缝交互。这种方法旨在为开发者、企业和个人通过Pirichain代币生态系统寻求先进区块链解决方案时，创造一个更高效、灵活且以用户为中心的环境。

Pirichain的概念最早在2020年代初由一群区块链远见者提出，他们认识到对安全、可定制和可互操作的数据环境的需求日益增长。最初的构想源于观察到现有区块链在整合外部数据和服务方面存在困难，限制了其现实世界的实用性。在发布Pirichain白皮书后，创始团队——包括分布式系统、密码学和企业IT领域的专家——着手构建一个能够连接链上和链下世界的平台。早期的挑战包括开发一个强大的领域驱动钱包地址协议并确保与外部API的无缝集成。通过迭代开发和社区参与，团队克服了这些障碍，使Pirichain加密项目成为区块链领域技术革新的代表。

预发布开发： Pirichain团队专注于构建一个安全、可扩展的协议，具备诸如领域驱动钱包地址和针对PIRI代币生态系统的智能场景创建等独特功能。

Pirichain最初的协议设计为一个注重集成和灵活性的layer-1区块链。该架构允许任何人独立于资产创建新的智能场景，管理各种数据类型，并与诸如网络服务和API等外部环境连接。Pirichain生态系统的重要技术特点包括：

领域驱动的钱包地址 ，提升可靠性和用户体验。

，提升可靠性和用户体验。 与外部环境的完全集成 ，实现数据和服务的无缝互操作性。

，实现数据和服务的无缝互操作性。 智能场景创建，允许用户自动化复杂的工作流程并通过PIRI代币管理知识资产。

团队持续改进协议，正在进行的升级旨在提高可扩展性、安全性和开发者工具。与技术提供商的战略合作预计将进一步扩展Pirichain未来的能力。

PIRI（Pirichain币）的总发行量：

PIRI加密货币的总供应量为3,000,000,000个代币。

比例分配：

私人销售： 10%（300,000,000 PIRI代币）

10%（300,000,000 PIRI代币） 市场营销： 5%（150,000,000 PIRI代币）

5%（150,000,000 PIRI代币） 团队： 10%（300,000,000 PIRI代币）

10%（300,000,000 PIRI代币） 社区： 9%（270,000,000 PIRI代币）

9%（270,000,000 PIRI代币） 储备资金： 6%（180,000,000 PIRI代币）



6%（180,000,000 PIRI代币） 公共销售： 60%（1,800,000,000 PIRI代币）

60%（1,800,000,000 PIRI代币） 总供应量： 3,000,000,000 PIRI

汇总表：

指标 数值 总供应量 3,000,000,000 PIRI 流通供应量 未披露 分配详情 见上文

附加说明：

Pirichain币的ICO流程于2023年6月底结束，代币通过私人和公共销售分发。

上述细分清楚地展示了根据官方MEXC资源披露的私人销售、营销、团队和公共销售的分配情况。

展望未来，Pirichain专注于主流采用和生态系统扩展。即将推出的发展包括增强的智能合约功能、与外部数据源的深度集成以及面向开发者和企业的新工具。团队设想Pirichain将成为跨行业安全、数据驱动应用的基础平台，长期目标是为去中心化数据管理和互操作性设定标准。战略合作伙伴关系和持续的协议升级将支持Pirichain以PIRI加密为核心，在下一波区块链创新中引领潮流的雄心。

从应对信息碎片化挑战的起源，到如今作为技术先进的layer-1区块链的地位，PIRI币和Pirichain生态系统体现了其创始人的创新精神。要自信地开始交易PIRI代币，请查看我们的“PIRI交易完整指南”，获取基本知识、逐步流程和风险管理策略。准备将您的知识付诸实践了吗？立即探索我们的综合指南，开始您在MEXC安全交易平台上的Pirichain加密学习之旅。