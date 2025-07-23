OVER的起源与演变

OVER是一种于2021年推出的实用型代币，为OVER生态系统提供动力。该生态系统是一个去中心化平台，专注于通过增强现实（AR）和元宇宙体验来连接物理世界与数字世界。从根本上讲，OVER旨在解决元宇宙和AR领域中信息碎片化及缺乏互操作性的问题。与传统的中心化元宇宙平台不同，OVER利用区块链技术和非同质化代币（NFT）为内容创作者、开发者以及OVER网络中的用户创建一个更加去中心化、透明且赋权的系统。

2020年，拥有计算机视觉和AR背景的企业家兼技术专家Davide Cuttini构思了OVER项目。Cuttini在欧洲从事AR项目时，发现数字体验分散以及新兴元宇宙中创作者缺乏真正所有权的挑战。在发布了名为“OVER：去中心化的AR元宇宙”的初步白皮书后，Cuttini组建了一支团队，包括具有数字化转型经验的商业战略家Diego Di Tommaso以及其他在区块链、AR和社区建设领域的专家。他们通过开发专有算法并利用开源区块链协议，克服了早期的技术障碍——如实时AR地图绘制和NFT集成。这种协作方式使OVER代币生态系统能够为用户提供解决方案，让他们在一个去中心化的AR环境中拥有、交易和货币化数字资产。

预发布开发阶段： OVER项目始于2020年底发布的白皮书以及OVER协议的开发。

OVER项目始于2020年底发布的白皮书以及OVER协议的开发。 主要里程碑与成就： 2021年初，OVER推出了测试网，随后上线主网并引入了用于AR资产的OVER市场。

2021年初，OVER推出了测试网，随后上线主网并引入了用于AR资产的OVER市场。 融资轮次与知名投资者： 团队通过私人销售与专注于AR和区块链的战略合作伙伴关系获得了初始资金。

团队通过私人销售与专注于AR和区块链的战略合作伙伴关系获得了初始资金。 公开发布与初期市场反应：2021年，OVER公开亮相，迅速吸引了AR爱好者和内容创作者的关注。在MEXC上市后，OVER代币获得了强大的社区支持和活跃的交易量，证实了市场对其变革AR和元宇宙行业的愿景充满信心。

原始协议设计与架构： OVER最初的架构被设计为一个去中心化的AR平台，利用基于以太坊的智能合约和NFT来表示OVER生态系统内数字土地和资产的所有权。

OVER最初的架构被设计为一个去中心化的AR平台，利用基于以太坊的智能合约和NFT来表示OVER生态系统内数字土地和资产的所有权。 技术升级与协议改进： 关键升级包括集成高级AR地图技术以及推出OVER SDK，使开发者能够构建定制的AR体验。

关键升级包括集成高级AR地图技术以及推出OVER SDK，使开发者能够构建定制的AR体验。 新技术的整合： OVER团队引入了基于地理位置的NFT和实时AR渲染，实现了沉浸式的、特定地点的数字体验。

OVER团队引入了基于地理位置的NFT和实时AR渲染，实现了沉浸式的、特定地点的数字体验。 显著的技术合作与伙伴关系：OVER已与领先的AR技术提供商和区块链项目合作，以增强互操作性并扩展其生态系统，巩固了其在去中心化AR和元宇宙领域的技术创新地位。

展望未来，OVER致力于在快速发展的元宇宙和AR领域实现主流采用和生态系统的扩展。计划于2025年底推出的OVER 2.0更新将引入增强的创作者工具、改进的AR地图功能以及与更多区块链网络的集成。OVER团队计划扩展到数字旅游和教育等新市场领域，这为OVER代币带来了重要的增长机会。长期来看，OVER的目标是成为去中心化AR应用的标准，遵循去中心化、用户赋权和创新的原则。

从解决数字与实体体验碎片化问题的起源，到成为领先的去中心化AR平台，OVER的演变展示了其创始人的创新视野。要开始自信地交易OVER，请查看我们的《OVER交易完整指南》，获取基本知识、分步流程和风险管理策略。准备将您的知识付诸实践了吗？立即探索我们的综合指南，并在MEXC的安全交易平台开启您的OVER学习之旅。