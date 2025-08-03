GUN是一种Layer-1区块链代币，于2025年推出，为Gunzilla Games开发的GUNZ生态系统提供动力。其核心设计旨在解决Web3游戏领域中的可扩展性与基础设施碎片化问题。与传统游戏平台不同，GUN利用原生区块链基础设施，为游戏开发者和玩家打造了一个更高效且对开发者友好的系统。该代币支撑着一个综合生态系统，支持社区驱动型经济，并在GUN Layer-1区块链中为AAA级游戏体验提供先进功能。
GUN由Gunzilla Games团队在2020年代初期构想，这是一家以AAA游戏开发和区块链技术见长的工作室。最初的构想源于为Gunzilla的旗舰作品Off The Grid（OTG）构建强大、可扩展且透明的基础设施的需求。团队发布了一份详细的白皮书，概述了他们对能够支持复杂游戏内经济和无缝玩家互动的区块链的愿景。核心成员兼具传统游戏开发和分布式账本技术背景，使他们能够克服早期技术障碍，如高交易吞吐量和GUNZ生态系统的用户体验优化。他们的综合专业知识促成了一个满足现代Web3游戏独特需求的平台。
- 预发布开发阶段：GUN的旅程始于其专有Layer-1区块链的开发以及针对游戏生态系统的定制功能集成。
- 主要里程碑与成就：该项目通过成功支持Off The Grid的社区驱动型经济实现了重要里程碑，展示了GUN Layer-1区块链的可扩展性和实用性。
- 融资轮次与知名投资者：尽管具体融资细节未公开披露，但项目的快速发展和GUNZ生态系统的增长表明其得到了游戏和区块链社区的强力支持。
- 公开发布与市场初步反应：GUN于2025年3月31日在MEXC上首次公开亮相。此次发布引起了社区的强烈兴趣，代币迅速在玩家和加密爱好者中获得了关注。MEXC通过大规模空投和交易活动庆祝了这一上市，进一步提升了Web3游戏领域的参与度和流动性。
GUN的技术已从最初专为游戏设计的Layer-1架构发展为支持广泛区块链原生服务的综合平台。初始协议专注于可扩展性和与游戏引擎的无缝集成，实施了诸如高吞吐量和低延迟交易等功能。关键升级包括对开发者工具包的增强、与其他区块链资产的互操作性改进，以及GUNZ生态系统内的高级安全措施的引入。团队持续整合新技术，例如模块化智能合约和跨链兼容性，以实现更丰富的游戏内经济和更广泛的生态系统参与。与领先的游戏工作室和技术提供商的战略合作加速了协作功能的开发，巩固了GUN作为Web3游戏领域技术创新者的地位。
展望未来，GUN致力于在不断发展的Web3游戏格局中推动主流采用和生态系统扩展。即将推出的更新预计将引入增强的开发者API、对更多游戏类型的支持以及与互补区块链技术的深度集成。团队计划扩展到新的市场领域，例如电子竞技和用户生成内容平台，这为GUN Layer-1区块链带来了显著的增长机会。长期来看，GUN的目标是成为去中心化游戏应用的标准基础设施，并以去中心化、安全性和用户赋权为核心原则贯穿整个GUNZ生态系统。
从解决Web3游戏的碎片化和可扩展性挑战，到成为该领域的先锋平台，GUN的演变展现了其创始人的创新愿景。要自信地开始交易GUN，请查看我们的《GUN交易完整指南》，了解GUNZ生态系统中的基本知识、分步流程和风险管理策略。准备将您的知识付诸实践了吗？立即探索我们的综合指南，开启您在MEXC安全交易平台上的GUN学习之旅，交易Layer-1区块链代币。
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页