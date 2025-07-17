什么是绿色柴犬币 (GINUX)？ 绿色柴犬币 (GINUX) 是一种模因币，旨在推动一个以去中心化和环境可持续性为核心的社区驱动生态系统。GINUX 的核心目标是解决模因代币领域中的信息碎片化和缺乏环保意识的问题。与传统的模因币不同，绿色柴犬币 (GINUX) 采用完全去中心化和零排放模式，为加密爱好者和具有环保意识的用户打造了一个更加公平分配和可持续的系统。 创始故事 绿色柴犬币 (GINUX什么是绿色柴犬币 (GINUX)？ 绿色柴犬币 (GINUX) 是一种模因币，旨在推动一个以去中心化和环境可持续性为核心的社区驱动生态系统。GINUX 的核心目标是解决模因代币领域中的信息碎片化和缺乏环保意识的问题。与传统的模因币不同，绿色柴犬币 (GINUX) 采用完全去中心化和零排放模式，为加密爱好者和具有环保意识的用户打造了一个更加公平分配和可持续的系统。 创始故事 绿色柴犬币 (GINUX
新手学院/Learn/币圈脉动/绿色柴犬币 (...的起源与演变

绿色柴犬币 (GINUX) 的起源与演变

2025年7月17日MEXC
0m
DeFi
DEFI$0.000848+9.13%

什么是绿色柴犬币 (GINUX)？

绿色柴犬币 (GINUX) 是一种模因币，旨在推动一个以去中心化环境可持续性为核心的社区驱动生态系统。GINUX 的核心目标是解决模因代币领域中的信息碎片化缺乏环保意识的问题。与传统的模因币不同，绿色柴犬币 (GINUX) 采用完全去中心化和零排放模式，为加密爱好者和具有环保意识的用户打造了一个更加公平分配可持续的系统。

创始故事

绿色柴犬币 (GINUX) 背后的愿景家

GINUX 的概念源于一群区块链倡导者和环保主义者，他们认识到需要一种不仅能够娱乐，还能促进可持续发展的模因代币。创始团队成员拥有区块链开发和环保活动的背景，他们致力于创建一种能够颠覆模因经济并倡导零排放原则的绿色柴犬币。

初始概念与开发

最初的构想是打造一种代币，作为联结对加密货币和绿色倡议充满热情的社区的集结点。团队发布了一份白皮书，概述了他们对于公平分配、社区驱动代币的愿景，并采用了透明且环保的方式进行 GINUX 的开发。

早期挑战与突破

在拥挤的模因币市场中，绿色柴犬币项目早期面临了吸引关注的挑战。然而，通过强调其零排放承诺和公平分配模型，GINUX 迅速吸引了忠实的社区支持。

关键团队成员及其专长

核心团队包括经验丰富的区块链开发者、社区管理者和可持续发展倡导者，他们在智能合约开发、社区参与和绿色柴犬币 (GINUX) 环境影响评估方面贡献了各自的专长。

绿色柴犬币 (GINUX) 的发展历程

预发布开发阶段

GINUX 项目从社区的组建和白皮书的起草开始，重点放在绿色柴犬币的透明性和公平代币经济上。

主要里程碑与成就

关键里程碑包括绿色柴犬币 (GINUX) 代币的成功发布以及强大且积极参与的社区的建立。

融资轮次与知名投资者

GINUX 采用了公平发布模式，确保广泛的社区参与，而不依赖大型私人投资者。

公开发布与初期市场反应

绿色柴犬币一经公开亮相便获得了社区的即时支持，反映了市场对其独特的模因文化和环保意识结合的浓厚兴趣。在上线 MEXC 后，GINUX 实现了显著的交易量和社区参与度，进一步确认了市场对其变革模因代币领域的愿景的信心。

绿色柴犬币 (GINUX) 的技术演变

原始协议设计与架构

绿色柴犬币被设计为一种完全去中心化的代币，专注于零排放运营和公平分配。GINUX 的架构确保没有任何单一实体控制该代币，体现了其社区驱动的理念。

技术升级与协议改进

团队优先考虑持续改进，以增强 GINUX 的安全性、透明性和可持续性，并根据社区反馈定期更新。

新技术的整合

绿色柴犬币继续探索与环保区块链解决方案和去中心化应用的整合，这些方案和应用与 GINUX 的使命相一致。

显著的技术合作伙伴关系与协作

与专注于可持续发展的项目和区块链开发者的战略协作加速了绿色实践在绿色柴犬币生态系统中的采用。

未来路线图与愿景

即将推出的功能与发展

路线图包括进一步去中心化、增强社区治理的计划，以及在 GINUX 社区内引入奖励环保行为的绿色倡议。

长期战略愿景

绿色柴犬币旨在成为模因币如何推动积极变革的典范，无论是在加密领域还是更广泛的环保运动中。

潜在的市场扩展

GINUX 团队计划进军新市场，包括与环保组织合作以及与绿色 DeFi 平台的整合。

技术整合计划

未来的更新将专注于将绿色柴犬币与可持续区块链技术整合，并扩大 GINUX 在加密社区内外的实用性。

结论

从解决模因币领域缺乏可持续性和公平分配问题的起源开始，绿色柴犬币 (GINUX) 已经演变为推动环保意识和社区驱动型加密项目的先锋力量。要自信地开始交易 GINUX，请查看我们的《绿色柴犬币 (GINUX) 交易完整指南》，其中包含基本知识、分步流程和风险管理策略。准备好将您的知识付诸实践了吗？立即探索我们的综合指南，开始您在 MEXC 安全交易平台上的 GINUX 学习之旅。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金