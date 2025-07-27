CELR 的起源与演变

CELR 是一种治理和实用代币，于 2019 年推出，为Celer Network生态系统提供动力。其核心在于，CELR 代币旨在解决DeFi 和区块链基础设施领域中的可扩展性和互操作性问题。与传统的单链解决方案不同，Celer Network 加密代币利用第二层扩展技术（包括状态通道、链下计算和跨链消息传递），为开发者、流动性提供者和用户打造一个更高效、低成本且无缝的系统，以实现跨多条区块链的交互。

Celer Network 于 2018 年由来自麻省理工学院、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的博士团队构思，其中包括联合创始人董默博士、刘俊达博士、李晓舟博士和梁清凯博士。这些创始人在分布式系统、网络和密码学方面有着深厚的背景，他们将区块链应用中的可扩展性瓶颈和碎片化用户体验视为主流采用的关键障碍。在发布 Celer Network 白皮书后，团队汇集了来自领先科技公司和学术机构的专业知识。早期的挑战包括设计一个能够在不损害安全性和去中心化的前提下提供链下可扩展性的协议。通过开发 cStack 架构和创新的经济模型，团队克服了这些障碍，最终创建了一个能够通过 CELR 加密代币实现快速、安全且低成本的跨链交易的解决方案。

预发布开发阶段： Celer Network 于 2018 年开始设计并实施其 cStack 架构和状态通道技术。

该项目实现了交易延迟减少 10,000 倍，微支付费用降低 100 倍，展示了其链下扩展方法的有效性，以及 Celer Network 代币的应用价值。 融资轮次与知名投资者：

CELR 于 2019 年 3 月 24 日完成了公开代币销售，总计发行了 100 亿枚 CELR 代币，作为 ERC-20 资产。 公开发布与初期市场反应：

CELR 于 2019 年 3 月 24 日完成了公开代币销售，总计发行了 100 亿枚 CELR 代币，作为 ERC-20 资产。 公开发布与初期市场反应： 在发布之后，Celer Network 代币因其技术创新和跨链能力迅速获得了关注，并得到了社区的大力支持以及 dApp 开发者的广泛采用。

Celer Network 的技术已从最初的第二层链下扩展解决方案发展为支持多种区块链的综合互操作性协议。初始协议专注于状态通道（cChannel）、分布式支付路由（cRoute）和开发者框架（cOS）。关键升级包括：

推出 cBridge ，这是一种高性能的跨链桥，能够实现以太坊、Polkadot、NEO 及其他 EVM 兼容链之间的无缝资产转移和互操作性，由 CELR 代币提供支持。 引入 Layer2.finance

，这是一种高性能的跨链桥，能够实现以太坊、Polkadot、NEO 及其他 EVM 兼容链之间的无缝资产转移和互操作性，由 CELR 代币提供支持。 引入 Layer2.finance ，它聚合 DeFi 协议，从而为 Celer Network 加密用户最小化成本并最大化收益。

集成 状态守护者网络 (SGN) ，这是一个基于 Tendermint 的区块链，为使用 CELR 代币的跨链消息传递和资产转移提供去中心化的安全性和共识。 与领先的区块链项目和 DeFi 协议建立战略合作伙伴关系，加速了 Celer 互操作性框架的采用，巩固了其在跨链基础设施领域的技术领先地位。

，这是一个基于 Tendermint 的区块链，为使用 CELR 代币的跨链消息传递和资产转移提供去中心化的安全性和共识。 与领先的区块链项目和 DeFi 协议建立战略合作伙伴关系，加速了 Celer 互操作性框架的采用，巩固了其在跨链基础设施领域的技术领先地位。

展望未来，Celer Network 致力于在快速发展的区块链领域中推动主流采用和生态系统扩展。即将推出的发展计划包括：

进一步增强 cBridge 和 Layer2.finance 平台，为使用 CELR 代币的流动性提供者和 dApp 开发者引入新功能。

和 平台，为使用 CELR 代币的流动性提供者和 dApp 开发者引入新功能。 与更多区块链网络和互补技术集成，通过 Celer Network 生态系统实现 通用跨链兼容性 。

。 扩展到新的市场领域，如 GameFi、NFT 和企业区块链解决方案 ，这为 CELR 代币带来了显著的增长机会。

，这为 CELR 代币带来了显著的增长机会。 长期来看，Celer Network 的目标是成为跨链去中心化应用的标准，并遵循去中心化、安全性和用户赋权的原则。

从解决区块链网络的可扩展性和互操作性挑战，到成为领先的跨链基础设施提供商，CELR 的演变展示了其创始人和技术团队的创新视野。