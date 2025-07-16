BLAST 的起源与演变

BLAST 是一个于 2024 年推出的 Layer-2 区块链协议，为 Blast 生态系统 提供动力。其核心目标是解决去中心化金融（DeFi）领域中的 收益生成和可扩展性 问题。与传统的 Layer-2 解决方案不同，BLAST 利用 ETH 和稳定币的 原生收益机制，为开发者和用户创造了一个更 高效且具有回报的环境。这种方法使用户能够在享受 Blast Layer-2 技术的可扩展性和低费用的同时，还能从他们的资产中获得原生收益。

BLAST 的概念诞生于 2023 年，由一群区块链工程师和 DeFi 创新者提出，他们认识到现有以太坊 Layer-2 解决方案中的 碎片化和低效性。创始团队成员在协议工程、密码学和 DeFi 产品设计方面有深厚背景，他们致力于打造一个不仅能够扩展以太坊，还能为用户 解锁新的收益机会 的平台。在发布初始白皮书后，团队吸引了来自领先区块链项目的人才，并通过开发直接集成到 Blast Layer-2 基础设施中的专有收益协议克服了早期技术障碍。这一创新解决了 DeFi 用户 被动收入生成 的痛点，使 BLAST 在众多扩展解决方案中脱颖而出。

预发布开发阶段 (2023–2024)： 团队专注于构建 BLAST 核心协议，集成原生收益机制并进行安全审计。

资金与社区： BLAST 获得了 DeFi 社区的广泛关注，并通过生态系统资助和私人贡献者获得了资金支持。

BLAST 的初始协议被设计为一种 专有的 Layer-2 解决方案，专注于 可扩展性和收益生成。该架构将一个 原生收益引擎 直接集成到 Blast Layer-2 中，使用户无需离开网络即可在 ETH 和稳定币上获得收益。关键的技术升级包括：

收益优化算法： 提高 Blast 收益分配的效率和安全性。

与领先的 DeFi 协议和基础设施提供商的战略合作加速了 BLAST 的采用和技术成熟。

数字代币 BLAST 的总发行量（最大供应量）为 100,000,000,000（1000 亿）枚代币。根据最新可用数据（2025 年 7 月 8 日），流通供应量约为 414 亿 BLAST 代币，占总供应量的约 41.4%。

总供应量： 100,000,000,000 BLAST（100%）

100,000,000,000 BLAST（100%） 流通供应量： 41,419,549,124 BLAST（约占总供应量的 41.4%）

41,419,549,124 BLAST（约占总供应量的 41.4%） 非流通（锁定、保留或未发行）： 约 586 亿 BLAST（约占总供应量的 58.6%）

搜索结果中并未提供详细的分配明细（如团队、投资者、生态系统或社区）。如需了解具体的分配详情（例如归属时间表、分配比例），您可能需要查阅 BLAST 官方网站或其白皮书，网址为 blastblastblast.com。

展望未来，BLAST 致力于在 DeFi 领域实现 主流采用和生态扩展。即将推出的发展计划包括：

协议升级： 计划对 Blast 收益引擎和 Layer-2 可扩展性进行改进。

计划对 Blast 收益引擎和 Layer-2 可扩展性进行改进。 生态增长： 引入新的 DeFi 项目并扩展 Blast 开发者工具。

引入新的 DeFi 项目并扩展 Blast 开发者工具。 市场扩展： 针对新用户群体，并与互补技术整合，以扩大 Blast 的使用场景。

BLAST 的长期愿景是成为 收益生成型 Layer-2 解决方案的标准，使用户能够在受益于以太坊安全性和去中心化的同时，最大化其收益。

从解决 可扩展且能生成收益的 DeFi 基础设施需求 的初衷，到如今作为开创性的 Layer-2 协议的地位，BLAST 的演变展现了其创始团队的创新愿景。要自信地开始交易 BLAST，请查看我们的“BLAST 交易完整指南”，其中包含基础知识、分步流程以及风险管理策略。准备好将您的知识付诸实践了吗？立即探索我们的综合指南，并在 MEXC 安全交易平台开启您的 Blast 学习之旅。