AEVO的起源与演变

AEVO加密货币是一个去中心化衍生品交易所平台代币，推出目的是为Aevo生态系统提供动力。AEVO的核心设计旨在解决去中心化金融（DeFi）衍生品领域中的可扩展性和效率问题。与传统的中心化交易所不同，Aevo利用以太坊Layer-2技术——特别是基于OP Stack的汇总——来创建一个更可扩展、低成本且透明的系统，服务于交易者和DeFi用户。这种架构支持高吞吐量的期权和永续合约交易，使得更广泛的用户可以接触到高级衍生品。

AEVO背后的愿景源自于提供一个去中心化、高性能的衍生品交易平台的需求，该平台在速度和用户体验方面能够与中心化替代品竞争。由经验丰富的区块链工程师和DeFi专家组成的创始团队发现了现有DeFi衍生品协议的局限性——特别是在交易成本、延迟和流动性方面。通过采用OP Stack作为其Layer-2解决方案，团队旨在克服这些障碍，打造一个能够支持机构级交易策略的平台。核心团队成员带来了传统金融和领先的区块链项目的专业知识，确保了技术严谨性与市场洞察力的结合。

该项目吸引了私人投资者和DeFi社区的关注，在发布时形成了一个强大的生态系统。 公开发布：AEVO加密货币凭借强大的社区支持首次亮相，迅速确立了其作为领先的去中心化衍生品平台的地位。在MEXC上市后，AEVO的交易活动显著增加，反映出市场对其愿景和技术的信心。

AEVO的技术堆栈建立在以太坊Layer-2汇总之上，使用OP Stack，提供了高频衍生品交易所需的可扩展性和低费用。最初的协议设计注重安全性和性能，具备以下功能：

团队已经实施了协议改进，以增强流动性、用户体验以及与其他DeFi协议的集成。 战略合作伙伴关系：与领先的DeFi基础设施提供商的合作加速了新功能和集成的开发。

数字代币AEVO的总发行量（最大供应量）为1,000,000,000 AEVO。这些代币的比例分配如下：

私人投资者： 18.5%

18.5% Binance Launchpool： 4.5%

4.5% 做市商： 2%

2% 团队： 23%

23% 公司储备： 2.7%

2.7% 空投： 3%

3% DAO储备： 36%

36% 流通中的剩余AEVO：10.3%

根据最新可用数据，流通供应量约为904,000,000 AEVO，表明最近发生了一次重大的代币解锁或释放事件。这种结构旨在平衡早期生态系统的激励措施、长期发展和社区治理。

展望未来，AEVO加密货币致力于在DeFi衍生品领域中扩展其生态系统和技术领导地位。即将推出的发展包括：

新的衍生品产品： 引入更多期权和永续合约。

引入更多期权和永续合约。 跨链集成： 计划支持来自其他区块链的资产和用户。

计划支持来自其他区块链的资产和用户。 生态系统扩展： 激励流动性提供者和开发者在Aevo L2上进行建设。

激励流动性提供者和开发者在Aevo L2上进行建设。 长期愿景：AEVO的目标是成为去中心化衍生品交易的标准，为零售和机构参与者提供一个安全、可扩展且用户友好的平台。

从最初解决DeFi衍生品的可扩展性和效率挑战开始，AEVO已演变为一个领先的去中心化交易平台，依托创新的Layer-2技术和稳健的代币经济学结构。