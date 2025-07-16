JSM（Joseon Mun）是Joseon 的国家货币，这是第一个被法律认可的网络国家。JSM 代币的网络架构是作为一个分布式区块链网络构建的，利用了先进的加密原则。与集中式金融系统不同，JSM 代币运行在由全球众多独立节点维护的全分布式账本上。

Joseon Mun 网络由几个核心层组成：

共识层 ：验证交易并确保网络达成一致。

：验证交易并确保网络达成一致。 数据层 ：管理区块链的状态和历史记录。

：管理区块链的状态和历史记录。 网络层 ：促进节点之间的通信。

：促进节点之间的通信。 应用层：支持去中心化应用（dApp）开发。

JSM 生态系统中的节点类型包括：

全节点 ：维护区块链的完整副本。

：维护区块链的完整副本。 轻量级节点 ：仅存储高效参与所需的基本信息。

：仅存储高效参与所需的基本信息。 验证节点：确认交易并保护网络。

JSM 代币采用权益证明（PoS）共识机制，这在保持强大安全性和网络完整性的同时显著降低了能耗。

在 Joseon Mun 的背景下，去中心化意味着将控制权和决策权分布在全球网络中，而不是依赖于一个中央权威机构。这是通过加密验证和民主治理模型实现的，确保没有任何单一实体能够主导网络。

JSM 代币网络中的权力通过基于代币的治理系统进行分配。JSM 代币持有者根据其持有的代币数量获得投票权，使他们能够参与关键协议决策。这创造了一个自我调节的生态系统，其中变更需要多数批准，从而促进透明度和社区驱动的发展。

验证者通过以下方式发挥关键作用：

验证交易

提议新区块

参与治理

他们的质押 JSM 代币作为诚实行为的经济激励，如果行为恶意，则有失去抵押品（削减）的风险。

增强的安全性 ：分布式共识意味着攻击者需要控制至少 51% 的网络验证能力，随着 Joseon Mun 网络的增长，这一难度越来越大。

：分布式共识意味着攻击者需要控制至少 51% 的网络验证能力，随着 Joseon Mun 网络的增长，这一难度越来越大。 抗审查性 ：一旦确认，JSM 代币交易无法被阻止或逆转，为用户提供了前所未有的金融主权。

：一旦确认，JSM 代币交易无法被阻止或逆转，为用户提供了前所未有的金融主权。 减少单点故障 ：该网络运行在数千个独立节点上，即使某些节点离线也能确保连续性。

：该网络运行在数千个独立节点上，即使某些节点离线也能确保连续性。 透明性：所有交易都记录在不可变的公共账本上，支持独立验证和实时审计。

JSM 的去中心化操作得到了多种先进协议和加密技术的支持：

拜占庭容错 ：即使部分节点行为恶意，也能确保共识。

：即使部分节点行为恶意，也能确保共识。 零知识证明 ：启用私密但可验证的交易。

：启用私密但可验证的交易。 门限签名：分散签名权限以增加安全性。

该网络依赖椭圆曲线加密提供军用级别的保护，并且具有高效的密钥大小。数据通过分片进行管理，提高了安全性和检索效率。为了解决可扩展性问题，Joseon Mun 实施了第二层解决方案，能够在不损害去中心化的情况下处理高交易量。

要作为验证者或节点运营商加入 Joseon Mun 网络，参与者必须满足最低硬件要求，并质押一定数量的 JSM 代币作为抵押。验证者可以获得年度回报，并在网络治理中获得与其质押成比例的投票权。

社区治理通过专门的论坛和投票平台进行，允许利益相关者提出改进建议并对协议变更进行投票。全面的文档和社区资源可供用户理解和参与网络，使 JSM 代币对技术和非技术参与者都易于访问。

JSM 的去中心化架构通过在全球独立节点网络中分配权力，实现了无与伦比的安全性和抗审查性。