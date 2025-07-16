Meme 币超级周期：已逝还是转型？

加密货币中，Meme 以其独特的魅力和无限的可能性，吸引了无数投资者的目光。从最初的诞生到如今的遍地开花，Meme 币不仅见证了加密货币市场的风云变幻，更引领了一场前所未有的文化现象。随着市场的不断演进，Meme 币的超级周期似乎也在悄然发生变化，从 Solana 的辉煌到 BNB Chain 的崛起，这一迁徙之路究竟蕴含着怎样的机遇与挑战？









Solana，这个以高性能和低延迟著称的区块链网络，自问世以来便以其独特的技术优势吸引了众多开发者和用户的关注。特别是在 Meme 币领域，Solana 的表现尤为抢眼。过去一年里，Meme 币的发行量在 Solana 链上激增，而 Pump.fun 等平台大大简化了代币发行流程，使得 Meme 币的创建和上市变得更加便捷。一时间，Solana 链成为了Meme 币发行的主要阵地，其总锁仓价值在过去 12 个月内飙升逾 600%。





在 Solana 链上，Meme 币的种类繁多，涵盖了从狗狗、猫咪到各种奇特主题的广泛范畴。据 Coinranking 数据显示，Solana 上的 Meme 币数量已经达到了 1,936 种，市值高达 91.3 亿美元。这些 Meme 币不仅丰富了加密货币市场的多样性，更通过社区的力量推动了 Solana 生态系统的繁荣发展。





在 2024 年上半年，Solana 链上的 DEX 交易量持续攀升，一度超越了众多主流区块链网络，成为 Meme 币交易的热土。特别是像*URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*等热门 Meme 币，在短时间内实现了价格的飞速上涨，吸引了大量投资者的关注。









然而，随着市场的不断变化和竞争的加剧，Solana 链上的 Meme 币也面临着诸多挑战。一方面，随着新项目的不断涌现，市场注意力逐渐分散，使得部分Meme币难以维持其热度。另一方面，Solana 网络本身也面临着扩展性和稳定性等问题，这些问题在一定程度上制约了其生态系统的进一步发展。近期 Solana 上的 Meme 热潮有明显降温的趋势。有数据统计，从 Pump.fun 上架至 Raydium 的 Meme 币日均交易量大幅下滑，创下了自 2024 年圣诞节以来的最低水平。









正当 Solana 链上的 Meme 币热潮逐渐降温之际，BNB Chain 却在 Meme 币领域迅速崛起。这主要得益于 CZ（币安创始人赵长鹏）的巧妙营销策略。





要想溯源这一轮 BNB Chain 热潮，就不得不提到 TST。TST，这个最初仅作为演示如何在 Four 平台上发行 Meme 币的视频中用的代币，因合约地址的意外泄露而迅速成为炒作的焦点。随着市场关注度的迅速攀升，TST 从一个无人问津的测试币摇身一变成为了炙手可热的 Meme 币。





如果说 TST 带动 BNB Chain 的活跃是铺垫，那么 CZ 的“晒狗”事件，更是将 BNB Chain 链上的 Meme 币热潮推向了新的高度。CZ 的爱犬“Broccoli”成为了新的炒作对象，无数投资者涌入市场，试图在这场狂欢中分得一杯羹。









除了大量匿名 Dev，Bounce Brand 官方的参与继续将这场“Broccoli”热推向高潮。2 月13 日晚间，Bounce Brand 官方发布了一个新的代币，最初是根据 CZ 的Belgian Malinois 命名为 $MAL，但在 CZ 公布了自己爱犬的真实姓名后，Bounce Brand 将已经发射了的 $MAL 代币改名为 $BROCCOLI，并附上了 BNB Chain 上的合约地址。





在 CZ 的营销策略推动下，BNB Chain上的 Meme 币数量迅速增加，涵盖了各种主题和玩法。这些 Meme 币不仅丰富了市场的多样性，还通过社区的力量推动了生态系统的繁荣发展。









随着 Meme 币市场的不断演进，BNB Chain 与 Solana 链之间的较量也日益激烈。为了直观地展示两者之间的差距，我们可以从 TPS、交易量、日活跃用户数、代币创建数量等方面进行对比分析。





在 TPS 方面，Solana 以其高吞吐量和低延迟而闻名。据区块链浏览器数据，Solana 峰值 TPS 理论上为 65,500，BNB Chain 的峰值 TPS 约为 300-400。数据对比明显，Solana 链的交易速度提速潜力远高于 BNB Chain。对于大量的 Meme 币来说，Solana 能够在短时间内处理大量交易而不出现瓶颈。相比之下，BNB Chain 虽然在性能上没有 Solana 那么高，但依然具备较高的交易速度，且由于其结构较为简单，交易处理较为稳定。





在交易量方面，尽管 Solana 链和 BNB Chain 的 24 小时交易量基本相当，但 Solana 链的活跃用户数却几乎为 BNB Chain 的三倍。高活跃用户意味着更多的交易需求和链上流动性，这对 Meme 币的快速交易和传播至关重要。因此，在过去较长一段时间内，Solana链一直是 Meme币 PVP 的主场，积累了大量的活跃用户。









在代币创建数量方面，数据显示，截至 2025 年 2 月，在 Four.meme 平台共有 31,162 个代币被创建，每日创建的代币数量为 3,947；在 pump.fun 平台共有 7,605,186 个代币被创建，每日创建的代币数量为 54,368。









在这场较量中，BNB Chain 与 Solana 链各有千秋，难以简单判定谁更胜一筹。Solana 链以其高吞吐量和低延迟的技术优势，在处理大量交易时展现出强大的潜力，而 BNB Chain 则以其稳定的交易处理和丰富的社区生态，吸引了大量投资者的青睐。





