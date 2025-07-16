加密货币中，Meme 以其独特的魅力和无限的可能性，吸引了无数投资者的目光。从最初的诞生到如今的遍地开花，Meme 币不仅见证了加密货币市场的风云变幻，更引领了一场前所未有的文化现象。随着市场的不断演进，Meme 币的超级周期似乎也在悄然发生变化，从 Solana 的辉煌到 BNB Chain 的崛起，这一迁徙之路究竟蕴含着怎样的机遇与挑战？ Solana 链上的 Meme 币辉煌时期 Solan加密货币中，Meme 以其独特的魅力和无限的可能性，吸引了无数投资者的目光。从最初的诞生到如今的遍地开花，Meme 币不仅见证了加密货币市场的风云变幻，更引领了一场前所未有的文化现象。随着市场的不断演进，Meme 币的超级周期似乎也在悄然发生变化，从 Solana 的辉煌到 BNB Chain 的崛起，这一迁徙之路究竟蕴含着怎样的机遇与挑战？ Solana 链上的 Meme 币辉煌时期 Solan
Meme 币超级周期：已逝还是转型？

加密货币中，Meme 以其独特的魅力和无限的可能性，吸引了无数投资者的目光。从最初的诞生到如今的遍地开花，Meme 币不仅见证了加密货币市场的风云变幻，更引领了一场前所未有的文化现象。随着市场的不断演进，Meme 币的超级周期似乎也在悄然发生变化，从 Solana 的辉煌到 BNB Chain 的崛起，这一迁徙之路究竟蕴含着怎样的机遇与挑战？

Solana 链上的 Meme 币辉煌时期


Solana，这个以高性能和低延迟著称的区块链网络，自问世以来便以其独特的技术优势吸引了众多开发者和用户的关注。特别是在 Meme 币领域，Solana 的表现尤为抢眼。过去一年里，Meme 币的发行量在 Solana 链上激增，而 Pump.fun 等平台大大简化了代币发行流程，使得 Meme 币的创建和上市变得更加便捷。一时间，Solana 链成为了Meme 币发行的主要阵地，其总锁仓价值在过去 12 个月内飙升逾 600%。

在 Solana 链上，Meme 币的种类繁多，涵盖了从狗狗、猫咪到各种奇特主题的广泛范畴。据 Coinranking 数据显示，Solana 上的 Meme 币数量已经达到了 1,936 种，市值高达 91.3 亿美元。这些 Meme 币不仅丰富了加密货币市场的多样性，更通过社区的力量推动了 Solana 生态系统的繁荣发展。

在 2024 年上半年，Solana 链上的 DEX 交易量持续攀升，一度超越了众多主流区块链网络，成为 Meme 币交易的热土。特别是像*URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*等热门 Meme 币，在短时间内实现了价格的飞速上涨，吸引了大量投资者的关注。


然而，随着市场的不断变化和竞争的加剧，Solana 链上的 Meme 币也面临着诸多挑战。一方面，随着新项目的不断涌现，市场注意力逐渐分散，使得部分Meme币难以维持其热度。另一方面，Solana 网络本身也面临着扩展性和稳定性等问题，这些问题在一定程度上制约了其生态系统的进一步发展。近期 Solana 上的 Meme 热潮有明显降温的趋势。有数据统计，从 Pump.fun 上架至 Raydium 的 Meme 币日均交易量大幅下滑，创下了自 2024 年圣诞节以来的最低水平。

BNB Chain 上的 Meme 新景象


正当 Solana 链上的 Meme 币热潮逐渐降温之际，BNB Chain 却在 Meme 币领域迅速崛起。这主要得益于 CZ（币安创始人赵长鹏）的巧妙营销策略。

要想溯源这一轮 BNB Chain 热潮，就不得不提到 TST。TST，这个最初仅作为演示如何在 Four 平台上发行 Meme 币的视频中用的代币，因合约地址的意外泄露而迅速成为炒作的焦点。随着市场关注度的迅速攀升，TST 从一个无人问津的测试币摇身一变成为了炙手可热的 Meme 币。

如果说 TST 带动 BNB Chain 的活跃是铺垫，那么 CZ 的“晒狗”事件，更是将 BNB Chain 链上的 Meme 币热潮推向了新的高度。CZ 的爱犬“Broccoli”成为了新的炒作对象，无数投资者涌入市场，试图在这场狂欢中分得一杯羹。


除了大量匿名 Dev，Bounce Brand 官方的参与继续将这场“Broccoli”热推向高潮。2 月13 日晚间，Bounce Brand 官方发布了一个新的代币，最初是根据 CZ 的Belgian Malinois 命名为 $MAL，但在 CZ 公布了自己爱犬的真实姓名后，Bounce Brand 将已经发射了的 $MAL 代币改名为 $BROCCOLI，并附上了 BNB Chain 上的合约地址。

在 CZ 的营销策略推动下，BNB Chain上的 Meme 币数量迅速增加，涵盖了各种主题和玩法。这些 Meme 币不仅丰富了市场的多样性，还通过社区的力量推动了生态系统的繁荣发展。

BNB Chain VS Solana，谁更胜一筹？


随着 Meme 币市场的不断演进，BNB Chain 与 Solana 链之间的较量也日益激烈。为了直观地展示两者之间的差距，我们可以从 TPS、交易量、日活跃用户数、代币创建数量等方面进行对比分析。

在 TPS 方面，Solana 以其高吞吐量和低延迟而闻名。据区块链浏览器数据，Solana 峰值 TPS 理论上为 65,500，BNB Chain 的峰值 TPS 约为 300-400。数据对比明显，Solana 链的交易速度提速潜力远高于 BNB Chain。对于大量的 Meme 币来说，Solana 能够在短时间内处理大量交易而不出现瓶颈。相比之下，BNB Chain 虽然在性能上没有 Solana 那么高，但依然具备较高的交易速度，且由于其结构较为简单，交易处理较为稳定。

在交易量方面，尽管 Solana 链和 BNB Chain 的 24 小时交易量基本相当，但 Solana 链的活跃用户数却几乎为 BNB Chain 的三倍。高活跃用户意味着更多的交易需求和链上流动性，这对 Meme 币的快速交易和传播至关重要。因此，在过去较长一段时间内，Solana链一直是 Meme币 PVP 的主场，积累了大量的活跃用户。


在代币创建数量方面，数据显示，截至 2025 年 2 月，在 Four.meme 平台共有 31,162 个代币被创建，每日创建的代币数量为 3,947；在 pump.fun 平台共有 7,605,186 个代币被创建，每日创建的代币数量为 54,368。


在这场较量中，BNB Chain 与 Solana 链各有千秋，难以简单判定谁更胜一筹。Solana 链以其高吞吐量和低延迟的技术优势，在处理大量交易时展现出强大的潜力，而 BNB Chain 则以其稳定的交易处理和丰富的社区生态，吸引了大量投资者的青睐。

在这场迁徙的浪潮中，MEXC 作为加密货币市场的佼佼者，凭借其高效、便捷的交易服务和快速的上币速度，成为了众多投资者关注的焦点。无论是 Solana 链上的 Meme 币还是 BNB Chain 上的新兴代币，MEXC 都能在第一时间内捕捉机遇，为用户提供更多的交易选择和机会。特别是在 Meme 币领域，MEXC 凭借其快速的上币速度和专业的 Meme+，吸引了大量投资者的关注。未来，MEXC 也将继续秉持高效、便捷的服务理念，为投资者提供更多元化、更优质的交易体验，共同见证加密货币市场的辉煌未来。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

