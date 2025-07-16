安全始终是加密领域的核心篇章，虽然业界不断强调和追求安全，但各种链上犯罪与加密骗局依然屡见不鲜。据 Immunefi 最新报告显示，2024 年加密行业因黑客攻击和诈骗造成的损失已超过 14 亿美元，涉及 179 起事件。 尽管部分用户为了寻求更坚固的安全防线，选择了加密托管服务。但实际上，加密托管的安全保障也并非坚不可摧。进入10月下旬，一系列突发事件更是将加密资产托管领域的复杂性与挑战暴露无遗安全始终是加密领域的核心篇章，虽然业界不断强调和追求安全，但各种链上犯罪与加密骗局依然屡见不鲜。据 Immunefi 最新报告显示，2024 年加密行业因黑客攻击和诈骗造成的损失已超过 14 亿美元，涉及 179 起事件。 尽管部分用户为了寻求更坚固的安全防线，选择了加密托管服务。但实际上，加密托管的安全保障也并非坚不可摧。进入10月下旬，一系列突发事件更是将加密资产托管领域的复杂性与挑战暴露无遗
加密资产托管的"双刃剑"，你的资产安全如何保证？

2025年7月16日
安全始终是加密领域的核心篇章，虽然业界不断强调和追求安全，但各种链上犯罪与加密骗局依然屡见不鲜。据 Immunefi 最新报告显示，2024 年加密行业因黑客攻击和诈骗造成的损失已超过 14 亿美元，涉及 179 起事件。

尽管部分用户为了寻求更坚固的安全防线，选择了加密托管服务。但实际上，加密托管的安全保障也并非坚不可摧。进入10月下旬，一系列突发事件更是将加密资产托管领域的复杂性与挑战暴露无遗。先是美国政府机构地址遭窃，紧接着 MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor 围绕“机构托管”比特币再次引发争议。

此类种种事情将公众对于如何确保资产安全的关注推向了一个新的高度。

热点事件回顾，加密托管引发争议


10 月 25 日，Arkham 发推文称：美国政府关联地址疑似遭到攻击，约 2000 万美元的USDC、USDT、aUSDC和ETH被转移至攻击者的地址。随后黑客将这些资金转换为ETH，试图通过中心化交易所进行洗钱。虽然黑客最终开始返还部分资金，但这一事件仍然暴露出加密资产托管在安全性方面存在的巨大挑战。


与此同时，MicroStrategy 的 CEO Michael Saylor 建议通过“大而不倒”的金融机构来托管比特币，如 BlackRock 和富达等受监管实体。他认为，这样做将降低比特币的波动性和损失风险，提高资产的安全性。然而，这一观点遭到了反对。以太坊的联合创始人 Vitalik Buterin 就直言不讳地表示，Saylor 的评论简直“疯了”。他认为，Michael Saylor 似乎明确主张通过监管捕获来保护加密货币，这样的策略失败的先例有很多，而对他来说，这并不是加密货币的本质。Casa 的联合创始人兼首席技术官 Jameson Lopp 也表示，比特币的自托管不仅仅是做一个偏执的隐士。让人们信任第三方托管会带来许多长期的负面影响。

安全与去中心化的权衡


机构托管如同一把双刃剑，既为投资者提供了一种看似更为稳妥的资产保管方式，也引发了关于去中心化理念的深刻争议。机构托管机构凭借强大的技术支持和丰富的行业经验，抵御黑客攻击和内部欺诈等风险。对于许多投资者而言，选择机构托管意味着将资产的安全责任转移给了更为专业的第三方，从而在一定程度上降低了个人管理资产的风险和负担。

然而，机构托管也引发了关于去中心化理念的深刻争议。加密货币的核心价值在于其去中心化的特性，它打破了传统金融体系的束缚，实现了资产在点对点之间的自由转移。而机构托管则意味着投资者需要将资产的控制权交给第三方机构，这在一定程度上削弱了加密货币的去中心化特性，甚至可能导致投资者失去对资产的完全控制权。此外，一旦机构托管机构出现管理不善、违规行为或遭受攻击，投资者的资产将面临巨大风险。这种风险不仅可能来自托管机构本身，还可能源于监管政策的变化、法律纠纷等外部因素。

选择 MEXC，就是选择安全


在这场关于资产安全的较量中，MEXC 凭借其卓越的安全性能脱颖而出，成为投资者的首选。作为一家在全球范围内运营的中心化加密货币交易所，MEXC 始终将用户资产的安全放在首位。

  • 多重安全保障：MEXC 采用多重身份验证、SSL 加密、冷钱包存储等多种手段，确保账户和交易数据的安全性。
  • 先进风控系统：MEXC 拥有先进的风控系统，能够实时监测和识别异常交易行为，及时采取措施防止潜在风险。
  • 全球监管合规：MEXC 业务遍及全球各大洲和司法管辖区，并受到多个著名司法管辖区的直接或通过附属公司的监管。
  • 用户教育与支持：MEXC 致力于提高用户的安全意识和防范能力，通过定期发布安全内容和提供24/7在线客服支持等方式，帮助用户更好地保护自己的资产。

资金安全始终是加密行业关注的核心问题。面对复杂多变的安全挑战，唯有不断创新服务、增强安全性和透明度，方能赢得用户的信任和支持，推动加密货币市场健康发展。在此过程中，MEXC 将继续领航前行，为用户提供更安全、便捷、高效的交易服务。同时，平台也呼吁广大投资者保持警惕，充分了解所涉及的风险并谨慎投资，共同维护一个安全、稳定、繁荣的加密世界。

