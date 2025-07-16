三线合围：白宫“大而美”预算、关税回归与加密命令的联动效应

2025 年 7月，美国白宫三项重磅政策几乎同步推进：“大而美”预算案有望正式落地、对等关税暂停期宣告结束、加密行政命令迎来执行窗口期。这三件看似分属财政、贸易与科技领域的举措，实则相互关联、彼此影响，共同构成了对加密行业三位一体的“顶层信号”，预示着加密行业即将迎来一场深刻的变革。





在全球资本高度敏感的当下，加密资产作为新兴的金融力量，正站在命运的十字路口。这三项政策的叠加，将促使加密资产面临一次深刻的再定价过程。这一过程并非仅仅是价格的剧烈波动，更意味着加密行业叙事逻辑的重新洗牌。过去以技术理想主义和去中心化为核心的故事逐渐褪色，新的叙事将围绕政策监管、主权主导以及全球金融格局的演变展开。













加密行业虽然不是预算案的核心议题，却在其中首次被“点名”——政府明确提出将支持区块链基础设施建设，并强化数字资产监管框架。这标志着加密货币正在从“灰色地带”逐步进入合规政策体系。





尽管预算案没有直接为加密市场设立税收减免，但其带来的间接影响却不容忽视。一方面，财政扩张往往削弱市场对传统法币的信心，投资者可能将部分资产转向比特币等“非主权资产”以对冲通胀与系统性风险；另一方面，税收减免政策提升了机构和高净值个体投资加密资产的长期意愿，尤其是在美国已开始将部分合规项目纳入财政支持或技术投资范畴的背景下，这种趋势可能持续强化。





更值得关注的是，预算案对AI产业的支持也可能带动“AI + Web3”项目的爆发。在这种跨领域政策驱动下，那些技术与合规双重属性突出的链上项目，或许将成为下一个周期中机构资本关注的核心。









7 月 9 日， 美国与亚洲主要经济体（中国、日本、韩国）之间的对等关税暂停协议正式失效 。尽管白宫随后宣布将暂停期延长至 8 月 1 日，以给予各方最后的谈判窗口，但市场对即将到来的“贸易冲击波”已做出提前反应。





对等关税政策的实施，将对全球贸易格局产生深远影响。在加密行业，全球链上套利结构也将遭受巨大冲击。链上套利是指利用不同区块链网络或加密货币交易平台之间的价格差异，通过快速交易获取利润的行为。这种套利活动依赖于全球市场的互联互通和资金的自由流动。





一旦关税重新施加，将打破这一精细化分工格局。首先，链上美元（如 USDT、 USDC ）流入亚洲的通道可能受限，影响日韩和东南亚市场对美元计价资产的流动性需求。其次，以中国和韩国为代表的矿机制造商将面临成本上升，算力部署成本随之抬升，对 PoW 项目的稳定性构成威胁。更广义地说，这一政策反映了全球化结构松动后，“链上全球套利”时代的终结。在此背景下，那些依赖于套利和地缘差价模型的 DeFi 项目将面临再定价压力，而专注于本地化合规运营的交易平台、支付网络和链上清结算机制，反而会获得更稳固的政策空间。













目前，该行政命令已进入后期执行阶段，本月将迎来关键节点，即决定美国是否正式开启“国家持币”模式。所谓“国家持币”模式，是指政府通过直接持有一定数量的比特币等加密货币，将其纳入国家资产储备体系。

该行政命令的战略意义在于，美国政府首次以国家层面承认比特币等加密资产的战略价值，并开始推进“非托管储备”模式：即由政府控制私钥或多签地址而非依赖交易所托管。这一模式下，美国的加密资产管理将转向链上透明化、审计可验证的方向，有望树立全球主权国家“持币”的新范式。更深远的意义在于，这项命令还涉及建立“数字资产白名单制度”——只有被审核通过的加密项目方可纳入联邦承认的储备或支付生态系统。这意味着合规代币将拥有政府级背书，其市值和流动性可能实现跳跃性增长；而匿名币、无实体项目、无审计机制的资产则面临边缘化甚至退市。









三项政策在时间和方向上的高度叠加，不再只是宏观背景，而构成了加密资产系统性再定价的直接诱因：





事件 行业影响 短期波动 中长期机会 “大而美”预算案 利多合规项目与链上AI基础设施 高 美版链上生态崛起 关税暂停期结束 跨国套利模型遭冲击 中高 亚洲链改/稳定币迁移 加密行政命令执行 美版链上储备制度落地 高 战略资产入链，BTC 国有化催生新叙事





这种组合效应将重塑整个加密行业的“权力地图”：不仅改变了资产的投资逻辑，也迫使市场参与者在合规、技术和地缘政治三者之间重新做出战略定位。









加密市场过去的高速成长，很大程度上依赖于零利率政策与技术乐观主义叙事。而当前，美国白宫正在主导的三项重构，不仅预示着新的财政周期与监管周期，也象征着技术创新将重新纳入国家治理框架之中。Web3 将不再是一个反体制的理想国，而是国家机器、产业资本与技术社群共谋的新金融平台。









