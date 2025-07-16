2025 年 7月，美国白宫三项重磅政策几乎同步推进：“大而美”预算案有望正式落地、对等关税暂停期宣告结束、加密行政命令迎来执行窗口期。这三件看似分属财政、贸易与科技领域的举措，实则相互关联、彼此影响，共同构成了对加密行业三位一体的“顶层信号”，预示着加密行业即将迎来一场深刻的变革。 在全球资本高度敏感的当下，加密资产作为新兴的金融力量，正站在命运的十字路口。这三项政策的叠加，将促使加密资产面临一2025 年 7月，美国白宫三项重磅政策几乎同步推进：“大而美”预算案有望正式落地、对等关税暂停期宣告结束、加密行政命令迎来执行窗口期。这三件看似分属财政、贸易与科技领域的举措，实则相互关联、彼此影响，共同构成了对加密行业三位一体的“顶层信号”，预示着加密行业即将迎来一场深刻的变革。 在全球资本高度敏感的当下，加密资产作为新兴的金融力量，正站在命运的十字路口。这三项政策的叠加，将促使加密资产面临一
三线合围：白宫"大而美"预算、关税回归与加密命令的联动效应

2025 年 7月，美国白宫三项重磅政策几乎同步推进：“大而美”预算案有望正式落地、对等关税暂停期宣告结束、加密行政命令迎来执行窗口期。这三件看似分属财政、贸易与科技领域的举措，实则相互关联、彼此影响，共同构成了对加密行业三位一体的“顶层信号”，预示着加密行业即将迎来一场深刻的变革。

在全球资本高度敏感的当下，加密资产作为新兴的金融力量，正站在命运的十字路口。这三项政策的叠加，将促使加密资产面临一次深刻的再定价过程。这一过程并非仅仅是价格的剧烈波动，更意味着加密行业叙事逻辑的重新洗牌。过去以技术理想主义和去中心化为核心的故事逐渐褪色，新的叙事将围绕政策监管、主权主导以及全球金融格局的演变展开。

1.巨额“美式预算”：流动性结构重估，风险资产新排序


2025 年上半年，美国“Big & Beautiful”预算案在一片争议声中艰难推进。该法案计划在未来十年内实施 4 万亿美元的减税，同时削减至少 1.5 万亿美元的联邦支出，规模之庞大、涉及领域之广泛，堪称美国财政史上的一次重大变革。其核心内容包含对基础设施、国防、科技创新、AI 开发等领域的空前投入，旨在通过大规模的财政刺激推动美国经济的长期增长与竞争力提升。

加密行业虽然不是预算案的核心议题，却在其中首次被“点名”——政府明确提出将支持区块链基础设施建设，并强化数字资产监管框架。这标志着加密货币正在从“灰色地带”逐步进入合规政策体系。

尽管预算案没有直接为加密市场设立税收减免，但其带来的间接影响却不容忽视。一方面，财政扩张往往削弱市场对传统法币的信心，投资者可能将部分资产转向比特币等“非主权资产”以对冲通胀与系统性风险；另一方面，税收减免政策提升了机构和高净值个体投资加密资产的长期意愿，尤其是在美国已开始将部分合规项目纳入财政支持或技术投资范畴的背景下，这种趋势可能持续强化。

更值得关注的是，预算案对AI产业的支持也可能带动“AI + Web3”项目的爆发。在这种跨领域政策驱动下，那些技术与合规双重属性突出的链上项目，或许将成为下一个周期中机构资本关注的核心。


2.对等关税暂停期结束：链上资金格局或生变


7 月 9 日，美国与亚洲主要经济体（中国、日本、韩国）之间的对等关税暂停协议正式失效。尽管白宫随后宣布将暂停期延长至 8 月 1 日，以给予各方最后的谈判窗口，但市场对即将到来的“贸易冲击波”已做出提前反应。

对等关税政策的实施，将对全球贸易格局产生深远影响。在加密行业，全球链上套利结构也将遭受巨大冲击。链上套利是指利用不同区块链网络或加密货币交易平台之间的价格差异，通过快速交易获取利润的行为。这种套利活动依赖于全球市场的互联互通和资金的自由流动。

一旦关税重新施加，将打破这一精细化分工格局。首先，链上美元（如 USDT、USDC）流入亚洲的通道可能受限，影响日韩和东南亚市场对美元计价资产的流动性需求。其次，以中国和韩国为代表的矿机制造商将面临成本上升，算力部署成本随之抬升，对 PoW 项目的稳定性构成威胁。更广义地说，这一政策反映了全球化结构松动后，“链上全球套利”时代的终结。在此背景下，那些依赖于套利和地缘差价模型的 DeFi 项目将面临再定价压力，而专注于本地化合规运营的交易平台、支付网络和链上清结算机制，反而会获得更稳固的政策空间。

3.行政命令执行期：战略储备机制构筑“国有比特币”叙事


2025 年 3月，白宫发布名为《ESTABLISHMENT OF THE STRATEGIC BITCOIN RESERVE AND UNITED STATES DIGITAL ASSET STOCKPILE》的行政命令，要求财政部、商务部、能源部等关键联邦机构在 60 日内完成资产审查、储备计划、监管接口与基础设施准备工作。

目前，该行政命令已进入后期执行阶段，本月将迎来关键节点，即决定美国是否正式开启“国家持币”模式。所谓“国家持币”模式，是指政府通过直接持有一定数量的比特币等加密货币，将其纳入国家资产储备体系。
该行政命令的战略意义在于，美国政府首次以国家层面承认比特币等加密资产的战略价值，并开始推进“非托管储备”模式：即由政府控制私钥或多签地址而非依赖交易所托管。这一模式下，美国的加密资产管理将转向链上透明化、审计可验证的方向，有望树立全球主权国家“持币”的新范式。更深远的意义在于，这项命令还涉及建立“数字资产白名单制度”——只有被审核通过的加密项目方可纳入联邦承认的储备或支付生态系统。这意味着合规代币将拥有政府级背书，其市值和流动性可能实现跳跃性增长；而匿名币、无实体项目、无审计机制的资产则面临边缘化甚至退市。

4.总结：三重事件叠加构成“加密定价重启”的催化剂


三项政策在时间和方向上的高度叠加，不再只是宏观背景，而构成了加密资产系统性再定价的直接诱因：

事件
行业影响
短期波动
中长期机会
“大而美”预算案
利多合规项目与链上AI基础设施
美版链上生态崛起
关税暂停期结束
跨国套利模型遭冲击
中高
亚洲链改/稳定币迁移
加密行政命令执行
美版链上储备制度落地
战略资产入链，BTC 国有化催生新叙事

这种组合效应将重塑整个加密行业的“权力地图”：不仅改变了资产的投资逻辑，也迫使市场参与者在合规、技术和地缘政治三者之间重新做出战略定位。

5.结语：监管锚定，叙事切换，加密行业的“下一个周期”启动？


加密市场过去的高速成长，很大程度上依赖于零利率政策与技术乐观主义叙事。而当前，美国白宫正在主导的三项重构，不仅预示着新的财政周期与监管周期，也象征着技术创新将重新纳入国家治理框架之中。Web3 将不再是一个反体制的理想国，而是国家机器、产业资本与技术社群共谋的新金融平台。

尽管新周期充满挑战，但也意味着真正具备技术底层、监管适应力和生态落地能力的项目将获得更持久的发展动能。在这一趋势下，平台的角色愈发关键。MEXC 交易所，作为全球领先的数字资产交易平台之一，正通过自身的产品优势与生态布局，助力用户穿越政策周期、捕捉叙事切换带来的机会。

无论是通过其高效的上币机制，让用户得以及时参与到合规项目与新兴概念的早期投资；还是通过低手续费与深度流动性，提升整体交易效率并优化用户成本结构，MEXC 都在积极构建一个适应“监管时代”的新交易环境。特别是在主权驱动、审计为先的市场新逻辑下，平台所能提供的不仅是工具，更是战略路径的桥梁。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

