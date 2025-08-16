合约交易6大优势解析，助你把握加密市场机会





随着加密货币市场的迅速发展，永续合约交易（Perpetual Futures Trading）成为了众多投资者和专业交易者的首选。相比其他，永续合约具备更高的灵活性和操作空间，尤其受到短线、高频交易者的青睐。本文将详细探讨永续合约交易的优势，帮助投资者更好地理解这一金融工具。













合约交易是一种衍生品交易方式，用户无需实际持有加密货币现货，就可以根据价格的涨跌方向进行买入（做多）或卖出（做空）操作。简单来说，合约交易允许用户在预测市场走势的基础上，通过涨跌方向获利。





相比传统交易，合约交易支持杠杆操作，用更少的资金撬动更大的交易额，从而放大利润（当然也增加了风险）。其中，最常见的是“永续合约”，没有到期日，用户可以灵活选择持仓时间。由于其高灵活性和更强的资金效率，合约交易已成为许多加密货币投资者的重要工具。

















永续合约最显著的特点之一是没有到期日。这意味著交易者可以无限期持有合约，而无需担心合约到期或交割的问题。这种特性为投资者提供了极大的灵活性，允许他们根据市场情况，自主决定进出场时间，提升策略的自由度。













MEXC 平台目前最高提供 500 倍杠杆，并提供简约模式与高级模式，适配不同交易风格。您可以根据自身的交易偏好，在合约交易时设置多空方向的杠杆倍数和保证金模式，实现更细致的资金管理。













永续合约的运作机制是「双边行情T+0」，允许投资者做多或做空。投资者不仅可以在市场上涨时获利，也可以在市场下跌时通过做空获利。这种双向交易的能力使得投资者在各种市场环境下都能找到盈利机会。





为了满足部分投资者在短线趋势中扩大收益，MEXC在合约交易中增添了「止盈反手」和「止损反手」，帮助投资者在短线趋势中赚取双边行情利润。

















MEXC 不收取任何用户资金费用，资金费用由持仓用户之间收取。通常情况下，MEXC 永续合约预设都是每 8 小时进行一次资金费用结算，分别在 00:00 UTC、08:00 UTC、16:00 UTC 进行。 更多关于资金费率结算频率调整的信息，您可以在【帮助中心】的【合约公告】中进行查看。













由于永续合约的受欢迎程度高，市场流动性通常也较高。这意味著交易者可以更容易地买入或卖出合约，减少了价格滑点的风险。对于希望快速进出市场的投资者而言，这是一个重要的优势。MEXC 平台流动性全球第一，成交更快，价差更小，交易更稳。









区别于现货交易，现货交易只能做多，当遇到熊市或者行情下跌回调的时候，如果投资者现货交易中还保有仓位，那么用户只能选择忍受资产减少或者选择止损离场。但是永续合约允许投资者做多或做空，面对各种市场环境都可以找到盈利机会。





BTC 现货 ，为了应对可能出现的下跌回调风险，同时在 MEXC 开空 1 BTC 币本位永续合约 。这样即便行情下跌现货利润损失，合约仍能够赚取利润对冲行情下跌的风险。 例如投资者在 MEXC 购买并持仓 1 枚，为了应对可能出现的下跌回调风险，同时在 MEXC 开空 1。这样即便行情下跌现货利润损失，合约仍能够赚取利润对冲行情下跌的风险。





永续合约交易以其无需交割、高杠杆、双向交易、资金费率机制、高流动性和风险对冲能力的优势吸引了大量投资者。对于专业交易者与高频操作者而言，永续合约不仅能放大盈利机会，还能在熊市中灵活对冲风险。然而投资者在享受这些优势的同时，也需注意潜在的风险，确保采取适当的风险管理策略，做到理性操作。









随着市场的不断成熟，永续合约将继续在加密货币交易中扮演重要角色。如今，在 MEXC 上开启合约交易变得异常便捷：只需登录 MEXC，选择【合约】，设置【仓位模式】、【保证金模式】和【杠杆倍数】；选择下单模式，设置相关参数，最后点击【开多】或【开空】，即可完成下单。









