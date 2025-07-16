Term Finance (TERM)：创新定期拍卖机制，重构 DeFi 固定利率借贷新范式

Term Finance 是一个部署在以太坊区块链上的固定利率借贷协议，旨在通过定期拍卖机制，为借贷双方提供透明、安全且高效的固定利率借贷服务。









传统的去中心化金融（DeFi）借贷平台，如 Maker、Compound 和 Aave，主要采用浮动利率模式，借贷利率会随着市场供需变化而波动。这种浮动利率模式可能导致借贷成本的不确定性，给用户的财务规划带来挑战。为了解决这一问题，市场上逐渐出现了固定利率借贷协议，Term Finance 正是其中的代表之一。









Term Finance 是一个非托管、可扩展的固定利率借贷协议，它利用独特的拍卖模型来支持可扩展的固定利率/固定期限借贷。用户可以在不影响费用、滑点、托管或信任的情况下，以固定的利率成本获得流动性。









与现有的 DeFi 借贷协议一样，Term Finance 的抵押品保存在链上非托管的智能合约中，资产可以实时验证，并且不受交易对手风险的影响。Term Finance 与现有 DeFi 借贷协议的不同之处在于，其使用新颖的链上定期拍卖或双重拍卖机制来确定平台上借款人和贷方交易的固定利率。贷方提交借出要约，借款人提交借入协议的出价，拍卖结束后，协议会确定一个市场清算率，所有以清算率或高于清算率出价的借款人都将获得贷款，而所有以清算率或低于清算率出价的贷方都会以市场清算率发放贷款。由于定期拍卖以单一市场清算率清算，因此用户不会在现有 DeFi 借贷协议中常见的协议上体现出的巨大利差。









固定利率和固定期限 ：Term Finance 通过定期拍卖机制设定借贷利率，确保借贷双方在固定期限内享受确定的利率，避免了浮动利率带来的不确定性。

定期拍卖机制 ：Term Finance 的拍卖分为公告日、拍卖窗口和揭示期。在拍卖正式开始的一周前，拍卖的抵押品、借贷资产以及抵押品等信息会公布出来；拍卖窗口期借款方和贷款方通过哈希算法在利率结算前隐藏出价，从而实现秘密报价；在揭示期报价结束，双方的报价结果在链上揭示，最终结算利率通过链上的算法进行。链上算法的核心是在双方报价利率种寻找供需平衡点，使得贷款数量最大化。

三方回购模型：借款人需要在借款前提供足够的抵押物，这些抵押物由智能合约管理。在整个借贷周期内，抵押品被锁定在智能合约中，确保借款人的借贷行为受到约束。









借款流程 ：借款人提交借款请求，包括希望借款的金额、期限和最大可接受利率。资金提供者提交报价，包括愿意放贷的金额和最低可接受利率。在拍卖结束后，系统确定市场清算利率，并按照该利率撮合借款人与放贷人。借款人提供足额抵押品，并由智能合约管理。贷款在期限结束时需偿还，否则抵押品将被清算。

放贷流程 ：放贷人存入资金，并选择接受的最低利率。在拍卖过程中，放贷人出价的资金将被匹配到符合条件的借款人。贷款成功匹配后，放贷人可在到期后收回本金和利息。

清算机制：若借款人在期限到期后未能偿还贷款，智能合约将自动执行清算。通过清算借款人的抵押品来补偿放贷人的资金损失。清算过程透明，按照预定规则执行。









MEXC 交易所作为全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的交易品种、高效的交易体验和优质的服务质量赢得了广大投资者的信赖和支持。在 MEXC 交易所上，投资者可以方便地交易 TERM 币种 ，同时享受 MEXC 提供的各种交易服务和安全保障。





以 MEXC App 为例，如何在平台上交易*URLS-TERM_USDT*：





第一步：登录 MEXC App，点击【交易】；

第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索 “TERM/USDT”；

第三步：点击【买入TERM】。





Term Finance 通过创新的固定利率借贷模式，通过多链部署、模块化设计、高效清算引擎和风险隔离机制等技术优势，为用户提供了安全、高效、便捷的交易体验，为 DeFi 生态提供了更稳定的金融工具。随着 DeFi 市场的不断发展，Term Finance 有望成为固定利率借贷的主要平台之一，为用户提供稳定、高效的借贷服务。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。