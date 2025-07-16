TEN：以太坊隐私革命的基石，开启加密 Layer 2 新时代





TEN 是以太坊生态的革命性加密 Layer 2 解决方案，旨在通过硬件级加密技术重塑区块链的隐私与扩展性。正如HTTPS 协议为 Web 2.0 带来安全变革，TEN 正为 Web3 世界构建下一代基础设施——在继承以太坊主网安全性的同时，通过全链路加密实现交易数据、智能合约状态及执行过程的端到端保护。这一创新不仅将交易速度提升 10 倍以上，更将 Gas 费用降低 90%，为去中心化应用（dApp）的普及奠定基础。













TEN 独创性地将可信执行环境（TEE）技术融入区块链架构，通过芯片级加密确保：





1）交易全流程加密：从用户发起交易到链上确认，所有数据始终处于加密状态，仅授权方可见；

2）智能合约隐私计算：合约代码与状态在 TEE 内执行，防止节点窥探商业逻辑或敏感参数；

3）抗量子攻击能力：结合前沿密码学算法，抵御未来量子计算威胁。









作为去中心化 Rollup 协议，TEN 通过以下技术突破实现百万级 TPS：





1）MEV 防护机制：独创的“公平排序”算法消除矿工可提取价值（MEV），保障交易公平性；

2）零依赖随机数生成：基于 TEE 的 VRF（可验证随机函数）提供不可篡改的链上随机源，适配 NFT 铸造、游戏等场景；

3）极速跨链桥接：资产在以太坊与 TEN 间的转移速度较 Optimistic Rollup 提升 5 倍。









1）Web2 级交互：用户无需安装插件即可访问加密 dApp，隐私保护对终端透明；

2）开发者友好：兼容以太坊虚拟机（EVM），支持 Solidity 智能合约一键迁移，学习成本趋近于零。









1）网络治理：持币用户参与协议升级投票，决定技术路线与生态基金分配；

2）质押激励：节点需质押 TEN 获取出块权，质押者分享交易手续费收益；

3）生态燃料：链上操作（如隐私交易、跨链桥接）消耗 TEN 代币；

4）流动性挖矿：早期用户通过提供流动性或参与测试网可获得代币奖励。









TEN 由区块链安全领域顶尖团队打造，核心成员背景包括：





技术委员会：由前 R3 Corda 架构师领衔，团队成员曾参与企业级区块链平台开发，深耕 TEE 与零知识证明技术；

密码学专家：来自以色列理工学院的研究员主导加密协议设计，拥有多项国际专利；

生态运营团队：成员曾任职于 ConsenSys、Aave 等头部项目，擅长开发者关系管理与合规框架搭建。













2024 Q3：上线主网并集成 zkBridge，实现与 zkSync、StarkNet 的跨链互操作；

2025 Q1：推出隐私保护型 DeFi 协议模板，支持匿名借贷与衍生品交易；

2025 Q4：发布企业级 TEE 节点方案，拓展至医疗、供应链等高敏感场景。









开发者扶持计划：投入 1 亿美元激励基金，支持隐私 dApp 开发；

合规合作：与欧盟、新加坡监管机构合作，探索链上数据隐私合规标准；

硬件联盟：联合英特尔、AMD 等厂商优化 TEE 硬件适配，降低节点运行门槛。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



