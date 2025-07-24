AINETWORK 是一个创新的加密货币项目，专注于去中心化的人工智能基础设施，旨在普及对人工智能资源和计算的访问。作为人工智能与区块链领域中最具潜力的数字资产之一，AINETWORK (AIN) 为那些希望涉足人工智能与去中心化技术快速发展的交汇领域的交易者和投资者提供了独特的机会。凭借其先进的区块链架构和实用的现实世界应用，AINETWORK 加密货币已在加密生态系统中确立了显著的地位。 MEAINETWORK 是一个创新的加密货币项目，专注于去中心化的人工智能基础设施，旨在普及对人工智能资源和计算的访问。作为人工智能与区块链领域中最具潜力的数字资产之一，AINETWORK (AIN) 为那些希望涉足人工智能与去中心化技术快速发展的交汇领域的交易者和投资者提供了独特的机会。凭借其先进的区块链架构和实用的现实世界应用，AINETWORK 加密货币已在加密生态系统中确立了显著的地位。 ME
新手学院/Learn/币圈脉动/逐步指南：在MEX...AINETWORK

逐步指南：在MEXC上开设账户并交易AINETWORK

2025年7月24日MEXC
0m
AI Network
AINETWORK$0.010885-1.09%
Infinity Ground
AIN$0.1101-10.64%
比特币
BTC$106,074.21+3.88%
以太坊
ETH$3,607.7+5.45%
PoP Planet
P$0.02983-11.35%

AINETWORK 是一个创新的加密货币项目，专注于去中心化的人工智能基础设施，旨在普及对人工智能资源和计算的访问。作为人工智能与区块链领域中最具潜力的数字资产之一，AINETWORK (AIN) 为那些希望涉足人工智能与去中心化技术快速发展的交汇领域的交易者和投资者提供了独特的机会。凭借其先进的区块链架构和实用的现实世界应用，AINETWORK 加密货币已在加密生态系统中确立了显著的地位。

MEXC Global 已成为交易 AINETWORK 的首选平台，提供一套全面的工具和功能，旨在提升交易体验。作为全球顶级的加密货币交易所之一，MEXC 提供无缝访问 AINETWORK 交易对和深厚的市场流动性，日交易量超过 10 亿美元。该平台直观的 MEXC 交易所界面使得无论是初学者还是有经验的交易者都能轻松进行 AINETWORK 交易。

在 MEXC 上交易 AINETWORK 时，用户可以受益于交易所的强大安全措施，包括双因素认证、高级加密技术和冷存储解决方案来保护资产。MEXC 提供极具竞争力的 MEXC 交易费用，现货交易挂单费用低至 0%，吃单费用为 0.05%，确保了成本效益高的 AINETWORK 交易。此外，该平台还为 AINETWORK 交易对提供高流动性、24/7 客户支持以及定期市场更新，帮助交易者做出明智的决策。

第一步：创建并验证您的 MEXC 账户

注册 MEXC Global 是一个简单的过程，只需几分钟。用户可以通过 MEXC 官方网站 (www.mexc.com) 点击右上角的“注册”按钮，或通过适用于 iOS 和 Android 设备的 MEXC 移动应用程序创建账户。注册期间，您需要提供有效的电子邮件地址或手机号码，并创建一个包含字母、数字和特殊字符组合的强密码以增强安全性。

KYC（了解您的客户）验证过程对于访问 MEXC 交易所的全部功能和交易 AINETWORK 至关重要。登录账户后，导航到“安全”部分并选择“KYC 验证”。验证过程包括多个级别，基础验证需要提供身份证明（护照、身份证或驾照）和面部识别验证。对于允许更高提款限额的高级验证，您还需要提供不超过三个月的地址证明，例如水电费账单或银行对账单。

为了在交易 AINETWORK 加密货币时最大化 MEXC 账户的安全性，请使用 Google Authenticator 或 Authy 实施双因素认证 (2FA)，创建一个独特且复杂的密码（不要在其他服务中使用），并定期监控您的账户是否有未经授权的活动。MEXC Global 还提供反钓鱼代码和账户登录及提款的电子邮件通知，为您的 AINETWORK 资产提供额外的保护层。

第二步：为 AINETWORK 交易注资

MEXC 提供了几种便捷的方式来存款，以开始交易 AINETWORK。对于加密货币持有者来说，最有效的方式是直接将比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 或泰达币 (USDT) 等加密货币存入您的 MEXC 钱包。导航到顶部导航栏的“资产”选项卡，选择“存款”，选择您偏好的加密货币，并按照说明从外部钱包使用 MEXC 交易所提供的唯一存款地址转账资金。

对于加密货币新手，MEXC 支持通过多种支付处理器使用信用卡和借记卡购买加密货币，允许您直接用法定货币（如美元、欧元和英镑）购买加密货币。此外，MEXC 的 P2P 交易功能允许您使用各种支付方式（包括银行转账和流行的移动支付服务）从其他用户那里购买，具体取决于您的地区。

MEXC 上大多数 AINETWORK (AIN) 交易对以 USDT（泰达币）计价，因此通常需要在交易 AINETWORK 之前将存入的资金转换为 USDT。这可以通过导航到“现货交易”部分并下市价单将您的加密货币转换为 USDT 来完成。对于初学者，推荐的注资选项是通过“购买加密货币”部分直接使用信用卡或借记卡购买 USDT，因为这是交易 AINETWORK 最直接的途径，步骤最少且复杂性最低。

第三步：浏览 MEXC 界面并交易 AINETWORK

要在 MEXC Global 上找到 AINETWORK 交易对，请导航到“市场”或“现货交易”部分，并使用搜索功能定位 AINETWORK (AIN)。选择您的交易对以访问详细的 MEXC 交易界面，在这里您可以查看实时市场数据并下单。

MEXC 交易所界面包括几个关键组件，理解这些组件对于有效的 AINETWORK 交易至关重要。这些包括显示当前买卖订单的订单簿、具有从 1 分钟到 1 周不同时段选项的价格图表，以及显示最近交易的交易历史。MEXC 还提供技术分析工具，包括流行的指标如移动平均线、RSI 和 MACD，帮助您分析价格走势并识别潜在的 AINETWORK 交易的入场和出场点。

当准备好交易 AINETWORK 加密货币时，您可以选择几种订单类型。市价单将以当前市场价格立即执行，提供即时执行但可能价格不太理想。限价单允许您指定买入或卖出 AINETWORK 的确切价格，只有当市场价格达到您指定的价格时才会执行。

第四步：高级交易功能和风险管理

设置适当的止损和止盈订单对于管理风险和锁定利润至关重要。要设置止损单，请导航到 MEXC 交易界面的订单表单，选择“止损限价”，并输入您的止损价（触发订单的价格）和限价（订单执行的价格）。这确保如果 AINETWORK 价格朝不利于您头寸的方向移动到预设金额，您的头寸将自动平仓以限制潜在损失。

MEXC 提供了多种分析工具，帮助监控和分析 AINETWORK (AIN) 的价格走势。高级图表系统包括 100 多个技术指标和绘图工具，使您能够进行详细的技术分析。对于数据驱动型交易者，MEXC 提供市场深度可视化，显示不同价格水平的累计买卖订单量，以及帮助识别围绕 AINETWORK 的市场趋势和交易活动的交易历史分析。

交易 AINETWORK 时的有效风险管理不仅限于设置止损单。考虑永远不要投资超过您能承受的损失，分散您的加密货币投资组合，而不仅仅局限于 AINETWORK，并使用仓位规模技术来控制风险敞口。例如，许多经验丰富的交易者建议将每笔交易限制在您总投资组合的一小部分（通常为 1-5%）。此外，通过新闻、社交媒体渠道和官方公告了解 AINETWORK 的最新动态，可以帮助您预测市场走势并做出更明智的交易决策。

结论

在 MEXC Global 上开设账户并交易 AINETWORK 遵循一个简单的顺序，从注册和验证到注资您的账户并以适当的风险管理执行交易。本指南使您能够自信且安全地交易 AINETWORK 加密货币。请记住，加密货币市场波动较大，因此务必谨慎规划。除了现货交易，探索 MEXC 的质押选项、期货交易和储蓄产品，以最大限度地提高您的 AINETWORK 体验。通过 MEXC 的教育内容和市场更新保持信息畅通，以做出更明智的交易决策。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金