从中文出发，走向全球 | MEXC Learn 中文 KOL 合作正式开启

2025年9月19日
亲爱的创作者们：

MEXC Learn 作为 MEXC 全球站的内容品牌，目前已覆盖17+ 种语言，数千万全球用户，是行业领先的多语言加密知识平台。

现在，我们正式启动中文 KOL 合作计划，面向在区块链与 Web3 领域具有专业度与影响力的创作者发出邀请。
这是一个 “从中文走向全球” 的机会：你的内容不仅会在中文社区发布，还将通过多语言翻译推向全球用户，获得前所未有的曝光。

1.为什么加入我们？


  • 全球舞台：一篇内容，多语言分发，触达全球加密社区；
  • 官方背书：作品将在 MEXC Learn 与 MEXC Blog 平台与官方账号发布，获得品牌加持；
  • 收益升级：除固定稿酬外，还设置流量激励，文章流量越好收益越高；
  • 影响力提升：优秀创作者将获专栏、活动联动、AMA 优先权。

2.我们寻找的创作者


  • 在微博/B站/抖音/公众号/知乎/推特等平台拥有 ≥5,000 粉丝，或在行业内有较强影响力；
  • 长期深耕区块链/加密/Web3 领域，持续产出优质内容 ≥6 个月；
  • 擅长热点解读、深度研究、项目拆解或教育教程
  • 能独立完成稿件/脚本，或具备全流程视频产出能力。

3.合作形式


  • 文字稿件（800–1500 字）：研究文章、市场解读、教育教程；
  • 视频脚本（2–3 分钟结构化内容）：快速转化视频；
  • 全流程成片：独立完成文字+视频制作。

4.激励机制


  • 基础稿酬：30–100 USDT（视内容深度与形式评定）；
  • 流量奖励：高流量作品最高额外 +100 USDT 的合约体验金；
  • 品牌曝光：作品将在 MEXC Learn 全球账号推广；
  • 长期合作：核心 KOL 可获季度签约，成为 MEXC Learn 长期战略合作伙伴。

5.如何加入？


如果你符合条件，欢迎立即报名：

  • 邮箱：submission@mexc.com
  • Telegram：@Kayleey123

请附上：

个人简介 & 粉丝数据截图
代表性作品或案例
擅长的内容方向

MEXC Learn 中文 KOL 合作计划不只是一次合作，更是让你的内容影响力走向全球的绝佳契机。
欢迎加入我们，让你的声音，成为全球加密教育的一部分！

MEXC Learn 团队

