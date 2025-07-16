随着数字资产的快速发展，稳定币在金融系统中的重要性日益突出。稳定币作为一种以法定货币为基础的数字资产，已经在跨境支付、货币转移和金融创新中发挥了越来越重要的作用。然而，随着稳定币市场的快速扩张，也带来了诸如透明度不足、监管滞后等问题。因此，美国众议院数字资产小组委员会主席 Bryan Steil 和金融服务委员会主席 French Hill 于 2025 年 3 月提出了《STABLE Act o随着数字资产的快速发展，稳定币在金融系统中的重要性日益突出。稳定币作为一种以法定货币为基础的数字资产，已经在跨境支付、货币转移和金融创新中发挥了越来越重要的作用。然而，随着稳定币市场的快速扩张，也带来了诸如透明度不足、监管滞后等问题。因此，美国众议院数字资产小组委员会主席 Bryan Steil 和金融服务委员会主席 French Hill 于 2025 年 3 月提出了《STABLE Act o
《STABLE ...稳定币监管基础

《STABLE Act of 2025》草案：奠定美国支付型稳定币监管基础

2025年7月16日
随着数字资产的快速发展，稳定币在金融系统中的重要性日益突出。稳定币作为一种以法定货币为基础的数字资产，已经在跨境支付、货币转移和金融创新中发挥了越来越重要的作用。然而，随着稳定币市场的快速扩张，也带来了诸如透明度不足、监管滞后等问题。因此，美国众议院数字资产小组委员会主席 Bryan Steil 和金融服务委员会主席 French Hill 于 2025 年 3 月提出了《STABLE Act of 2025》草案，也可称作《2025 年稳定币透明与责任促进账本经济法案》。该法案旨在为美国支付型稳定币的发行、流通和监管提供一个清晰的法律框架。本文将通过详细解读该法案的核心内容，帮助读者全面了解法案的意义、目标以及对市场的潜在影响。

1.法案的核心目标与定义


1.1 核心目标


《STABLE Act of 2025》的核心目标是确保美国支付型稳定币市场的透明度、问责制，并防止非法金融活动（如洗钱、恐怖融资等）。通过设立严格的监管框架，法案旨在保障金融稳定、保护消费者利益，并促进数字资产在经济中的合规应用。特别是在当前金融体系高度依赖技术的背景下，法案还力图提升支付型稳定币的互操作性和市场的规范化，为全球数字经济的稳定发展奠定基础。

1.2 支付型稳定币的定义


法案明确了支付型稳定币的定义，这对理解其监管框架至关重要。根据该法案，支付型稳定币指的是一种旨在用于支付或结算的数字资产，其价值通常与法定货币（如美元）挂钩。支付型稳定币不仅限于用作支付手段，还包括可以按固定比例兑换、赎回或回购的稳定币。与证券不同，支付型稳定币主要作为交易工具，而非投资工具。因此，这类稳定币不属于证券范畴，也不具备证券的投资属性。

2.支付稳定币的发行与合规要求


2.1 发行业务的合规要求


《STABLE Act of 2025》对支付稳定币的发行设定了严格的合规标准。根据法案规定，只有获得联邦或州政府许可的机构才能发行业务，确保市场上的支付稳定币具备足够的资产支持，并符合透明度要求。具体来说，符合要求的发行者包括经批准的保险存款机构子公司、联邦认证的非银行支付型稳定币发行人以及州认证的支付型稳定币发行方。

2.2 核心合规要求


储备金要求：根据法案规定，每一单位稳定币必须由等值的现金或高流动性的金融资产（如短期美国国债、银行存款等）支持。这意味着支付稳定币的发行人必须保持足够的储备资产，以保证每个稳定币都有1:1的支持比例。
透明度要求：法案要求稳定币发行人定期发布储备金报告，并接受独立审计。具体来说，发行人需要每月发布储备金构成报告，并由独立的注册会计师事务所进行检查。报告还需由公司 CEO 和 CFO 签字确认，以确保信息的准确性和透明性。
赎回机制：发行方还必须公开并提供稳定币的赎回程序。这意味着稳定币持有者能够根据固定的兑换比例将其稳定币赎回为法定货币，从而确保市场的流动性和参与者的信心。

3.监管机构与跨境合规


3.1 主要监管机构


《STABLE Act of 2025》为支付型稳定币的监管机构设定了明确的职责范围。主要监管机构包括货币监理署（OCC）、美联储（Federal Reserve）和美国联邦存款保险公司（FDIC）。具体来说：

受保护存款机构及其子公司：由联邦银行监管。
信用合作社及其子公司：由国家信用社管理局（NCUA）监管。
非银行支付型稳定币发行人：由货币监理署（OCC）监管。

3.2 外国稳定币的监管

《STABLE Act of 2025》也规定了外资稳定币在美国市场的监管要求。外国发行的稳定币必须满足美国的监管标准，发行人需接受美国监管机构的审查，并确保其运营符合美国的法律要求。特别是，外国稳定币发行者需要同意接受美国监管机构的定期报告和审查。为了促进国际合作，美国财政部将在必要时发布符合条件的外国支付稳定币发行者名单。

4.违规行为的处罚与实施


《STABLE Act of 2025》明确规定了针对违反相关法规的支付稳定币发行方的处罚机制。主要包括以下几种：

民事罚款：任何未经授权发行支付稳定币的实体将面临每天最高 10 万美元的罚款。此外，若发行方未能遵守法案要求，将被处以较高的民事罚款。
刑事处罚：对于提供虚假储备金报告的行为，法案规定了最高 20 年监禁和 500 万美元的罚款。
监管强制措施：如果发行方违反法案的规定，联邦监管机构可采取包括暂停或撤销发行资格在内的强制措施。

5.其他重要规定：法律框架的补充内容


《STABLE Act of 2025》不仅对支付稳定币的监管作出了全面规定，还明确了多项补充要求。首先，法案确保支付稳定币不被视为证券，从而避免了复杂的证券法适用。其次，法案强调了支付稳定币的互操作性，要求联邦机构推动制定技术标准，以确保不同平台之间的兼容性。此外，法案还设置了监管的过渡期，并明确了针对违规行为的处罚机制，包括民事和刑事处罚。这些规定进一步完善了数字货币市场的法律框架，确保其稳定和合规发展。

同时，为了让市场有足够的时间适应新的法规，《STABLE Act of 2025》为不合规的支付稳定币发行方和托管机构提供了过渡期。根据法案，发行业务的合规程序将于法案生效后 12 个月内启动，而相关托管机构的合规要求则将在2年后开始生效。此外，针对“内生抵押稳定币禁令”，法案即刻生效，并将在接下来的 2 年内持续执行。

6. 结语


《STABLE Act of 2025》为美国支付稳定币的监管设立了明确且严格的法律框架，旨在通过强化透明度和合规性要求，确保市场的稳定和消费者的保护。随着该法案的推进，预计将为美国的数字货币市场提供更清晰的规则和更具可操作性的监管方案。这不仅有助于增强消费者信心，还可能促进全球数字经济的稳定与发展。随着法案的正式审议和未来的实施细则出台，支付稳定币的监管将进入一个全新的时代。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

