Spark Protocol 重磅推出治理代币 SPK，重构去中心化金融基础设施新格局













Spark Protocol 源自 MakerDAO 向 “ 天空生态系统（Sky ecosystem） ” 的演进，代表了稳定币借贷领域的一次范式革新。随着其于 2025 年 6 月 17 日正式推出代币，并即刻在币安等主流交易所上市，Spark 已成为跨多条区块链网络的 DeFi 核心基础设施层。









作为天空生态系统的旗舰 “天空之星”，Spark Protocol 承载了 MakerDAO 对去中心化金融基础设施的宏大愿景。该协议的开发始于 2023 年，当时 MakerDAO 意识到需要一个更复杂的借贷平台，以利用 DAI 的稳定性和流动性，同时将功能扩展至多条区块链网络。





2023 年 5 月，Spark 正式推出借贷服务，初期聚焦于 DAI、以太坊（ETH）、质押以太坊（stETH）和储蓄 DAI（sDAI）市场。但它的野心远不止于传统借贷，而是逐步演进为一套综合性 DeFi 基础设施，致力于解决行业核心挑战，包括流动性碎片化、收益不稳定和稳定币容量未充分利用等问题。









Spark Protocol 在 DeFi 生态中的战略定位具有多重维度：





作为天空生态系统（原 MakerDAO）的子协议，Spark 受益于 DeFi 领域最成熟、最受信任的协议之一的支持 —— 该生态管理着超过 65 亿美元的储备资产。这一关联为 Spark 带来独特优势，包括接入大规模流动性池，以及自 2014 年成功运营至今的协议公信力。





与单纯的借贷平台不同，Spark 将自身定位为 “流动性基础设施”，旨在成为其他 DeFi 协议构建的底层金融基础，类似传统金融系统依赖的银行间借贷市场和央行工具。













Spark Protocol 的技术架构体现了 DeFi 基础设施的前沿思路，由多个互联组件共同构建综合性金融生态：





Spark Lend：核心借贷平台，支持用户存入资产获取收益或抵押借贷，覆盖 DAI、USDS、ETH、wstETH 等多链资产。





Spark Conduits：先进的流动性管理工具，实现跨协议和区块链网络的资本无缝流动，兼具自动化做市商和流动性提供者功能。





sDAI 集成：通过与储蓄 DAI（sDAI）的整合，为用户提供带收益的稳定币敞口，在保持资产稳定性的同时赚取回报。





跨链基础设施：支持以太坊、Gnosis Chain 等六大主流区块链网络，使用户可在任意偏好的区块链生态中接入 Spark 服务。









D3M 集成：借助 MakerDAO 的直接存款模块（D3M），基于供需动态实现利率动态调整，在保证协议稳定性的同时提供具有竞争力的借贷利率。





自动化风险管理：采用复杂的风险算法，根据市场状况、抵押品质量和系统性风险因素自动调整借贷参数。





收益优化算法：系统自动将资金导向高收益场景，在控制风险的前提下最大化存款人回报。





治理整合：治理体系与天空生态的治理框架深度绑定，实现全生态协同决策。









安全是 Spark Protocol 的核心关注点，其构建了 DeFi 领域最全面的安全体系之一：





大规模漏洞赏金计划：运营 DeFi 领域最大的漏洞赏金项目，激励安全研究人员和白帽黑客识别漏洞。





多层审计流程：由顶尖区块链安全公司定期审计，智能合约经过自动化和人工双重审查。





实时监控：部署精密监控系统，实时追踪协议健康状况、异常活动模式和潜在安全威胁。





应急响应机制：建立完善的应急流程，包括暂停机制和治理激活的断路器。













Spark Protocol 自推出以来实现了惊人增长，目前跨产品线管理的总锁仓价值（TVL）超过 79 亿美元，跻身全球顶级 DeFi 协议行列。其在稳定币借贷市场的增长轨迹尤为突出，从老牌竞争对手手中夺取了显著市场份额。Spark 凭借在提供具竞争力收益的同时维持高安全标准的能力，吸引了零售和机构用户。









流动性接入：通过与天空生态的连接，Spark 可调用大规模流动性池，确保在市场波动中维持利率竞争力和稳定性。





多链布局：不同于单一链协议，Spark 的多链策略为用户提供灵活性，可接入不同生态系统。





机构背书：与天空生态的关联赋予其新兴 DeFi 协议缺乏的公信力和稳定性。





收益优化能力：先进的收益优化算法使 Spark 能在控制风险的同时提供竞争回报。









监管环境：DeFi 监管的演变既带来挑战也孕育机遇，Spark 强大的治理框架和成熟背书使其具备应对监管要求的优势。





机构采用：DeFi 领域不断增长的机构兴趣为 Spark 创造了重大机遇，尤其因其稳健的安全框架和成熟运营记录。





跨链扩张：持续拓展新区块链网络是增长机会，但也增加了技术复杂度和潜在攻击面。













SPK 作为 Spark Protocol 生态的原生治理和实用代币，于 2025 年 6 月 17 日推出，标志着 Spark 向完全去中心化和社区治理迈出关键一步。其功能覆盖生态多个维度：





治理权利：SPK 持有者对协议治理提案拥有投票权，包括参数调整、新市场上线和战略方向决策。





质押奖励：代币持有者可质押 SPK 获取奖励，同时为 Spark 生态的安全和稳定做出贡献。





协议费用分享：SPK 持有者可能有权分享借贷及其他生态活动产生的协议费用。





生态准入：SPK 代币提供 Spark 生态内高级功能和服务的访问权限，如专业交易工具和优先客户支持。









SPK 采用服务长期可持续增长和社区共识的代币经济结构：





总供应量





根据Sky Atlas规定，SPK代币遵循以下发行规则：

类别 分配比例 代币数量 归属时间表 Sky Farming (用户) 65% 6,500,000,000 SPK 由Sky分10年线性释放，持续激励社区参与生态建设57 生态系统 23% 2,300,000,000 SPK 17%于TGE（代币生成事件）时释放，剩余6%锁仓一年后线性释放，保障生态长期发展5 团队 12% 1,200,000,000 SPK 12个月锁定期后释放25%，剩余75%分3年线性释放，实现团队与项目利益绑定





SPK Sky Farming采用递减式发行模式，具体如下：





年份 年度发行量（百万枚） 累计发行量（百万枚） 发行占比 第1年 1,625.00 1,625.00 25.00% 第2年 1,625.00 3,250.00 50.00% 第3年 812.5 4,062.50 62.50% 第4年 812.5 4,875.00 75.00% 第5年 406.25 5,281.25 81.25% 第6年 406.25 5,687.50 87.50% 第7年 203.13 5,890.63 90.63% 第8年 203.13 6,093.75 93.75% 第9年 203.13 6,296.88 96.88% 第10年 203.13 6,500.00 100.00%













收益生成：用户可存入稳定币和其他资产获取具竞争力的收益，回报常超越传统储蓄账户和多数 DeFi 竞品。





杠杆交易：交易者可借贷资产创建杠杆头寸，支持复杂交易策略的同时保持对标的资产的敞口。





流动性管理：机构用户可利用 Spark 进行流动性管理，在需要时获取资金，同时为闲置资产赚取收益。





跨链套利：多链布局使用户能捕捉不同区块链网络间的套利机会。









收益优化：协议自动为稳定币存款人优化收益，将资金导向高收益场景并控制风险。





流动性供给：为其他 DeFi 协议提供流动性支持，使其能高效获取低成本资金。





风险管理：复杂的风险管理系统帮助在市场波动期稳定稳定币市场。









资金管理：企业和 DAO 可利用 Spark 进行资金管理，在保持流动性的同时为储备资产赚取收益。





结构化产品：支持创建带收益代币和衍生品等结构化金融产品。





合规解决方案：强大的治理和审计框架使 Spark 适合有严格合规要求的机构。













Spark 采用平衡效率与去中心化的复杂治理体系：





提案流程：社区成员可提交协议改进、参数变更和战略决策提案；

投票机制：SPK 持有者基于代币持有量和质押时长，通过加权投票系统对提案进行表决；

实施流程：获批提案通过时间锁机制实施，允许社区在必要时审查和干预；

应急程序：包含应对紧急安全或运营问题的快速响应机制。









开发者社区：日益壮大的开发者群体基于 Spark 基础设施构建应用和集成方案；

用户社区：活跃用户参与治理、提供反馈并贡献协议发展；

机构参与者：机构用户为生态带来专业知识和资本，同时参与治理决策；

学术合作：Spark 与学术机构合作开展研发项目。









Spark Protocol 代表了 DeFi 基础设施的重要演进，将尖端技术与强大治理和社区参与相结合。近期 SPK 代币的推出，标志着协议向完全去中心化和社区所有迈出了关键一步。





其令人瞩目的增长轨迹、庞大的 TVL 和强劲的市场地位，预示着持续扩张的巨大潜力。但与所有 DeFi 协议一样，Spark 也面临市场波动、监管不确定性和技术复杂性等风险。





SPK 代币的推出不仅是一个技术里程碑，更是对去中心化和社区所有权的理念承诺，与 DeFi 运动的核心精神高度契合。随着协议的持续发展和扩张，SPK 代币将在协调社区努力、确保协议长期可持续性和成功中发挥愈发重要的作用。





