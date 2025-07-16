Skate：重构跨链生态的革命性基础设施，开启多链互操作新时代









Skate （原 Range Protocol）作为区块链基础设施领域的突破性创新，定位为首个支持多虚拟机（VM）无缝交互的通用应用层。项目直击当前区块链生态最核心的痛点 —— 不同链间流动性与用户体验的碎片化问题，通过构建连接以太坊虚拟机（EVM）、SVM、TVM、Move VM 等主流虚拟机的编排层，旨在彻底革新去中心化金融（DeFi）领域的用户体验与开发者工作流程。









Skate 的根本使命是消除不同区块链生态间的隔阂。尽管各类虚拟机具备独特的技术优势，但应用与流动性的碎片化严重制约了用户与开发者的体验。其解决方案是打造统一的基础设施层，让应用能在数千条区块链上运行，同时维持单一应用状态，实现真正的 “一次开发，多链部署”。









用户体验割裂：SVM、TVM、Move VM 等新兴虚拟机虽各有优势，但跨链操作需复杂桥接、多钱包配置及技术架构认知，普通用户难以高效使用。





开发者复杂度高：构建跨链应用需适配不同技术架构、智慧合约语言及跨链集成逻辑，开发周期长、成本高且安全风险激增。





流动性碎片化：以太坊虽拥有最深流动性，但新兴公链若缺乏高效桥接方案，难以共享这一资源，用户体验与安全性也常因此受损。









Skate 通过创新的编排层架构，在不要求用户离开原生链环境的前提下，实现多 VM 连接。例如，TON 用户可直接在 TON 链上与 EVM、Solana 等链的应用交互，既保留各链特性，又消除跨链摩擦。













作为连接不同虚拟机的核心枢纽，该层在后台处理跨链通信、交易路由与状态同步的复杂性，用户无需感知底层技术细节，即可实现多链应用无缝访问。









EVM 兼容：全面支持以太坊及二层网络的成熟 DeFi 生态；

SVM 集成：借助 Solana 的高性能与低交易成本优势；

TVM 接入：打通 Telegram 生态的庞大用户基数；

Move VM 支持：覆盖 Aptos、Sui 等注重智慧合约安全性的公链。









融合自动做市商（AMM）与链上交易架构，打造可从任意连接链访问的单一流动性池，用户无需跨链管理资产，开发者也能获得深度流动性支持。









颠覆传统 “各链独立状态” 模式，实现应用在全链间的单一统一状态，大幅简化开发复杂度，降低状态不一致引发的安全风险。













作为生态中枢，Skatepark 为用户提供探索跨 VM 应用的一站式界面，颠覆传统 DEX 与应用交互模式，支持：

- 访问所有连接虚拟机的应用；

- 原生链内完成跨链 DeFi 操作；

- 参与生态获得奖励；

- 发现多链新兴协议与应用。









作为生态激励核心，Ollies 奖励积极参与跨 VM 应用、推动生态增长的用户，形成 “参与度提升 - 奖励增加 - 吸引更多用户” 的正向循环，强化社区与网络效应。













SKATE 作为生态原生代币，承载治理、安全与经济激励多重角色：

治理权：代币持有者可投票决定协议升级、参数调整等战略决策；

质押机制：通过质押增强网络安全，质押者获奖励；

交易费用：作为平台跨链交易的支付媒介；

流动性激励：为统一流动性池的提供者发放奖励。









种子轮成功：获 HashKey Capital、Mirana Ventures、Spark Digital Capital 等机构 375 万美元投资，兼具资金与战略资源支持；





ICO 规划：计划在 Legion Launchpad 启动 100 万美元首次代币发行，平衡机构与社区参与。













跨链收益挖矿：一键参与多链流动性挖矿，无需手动管理跨链仓位；

统一借贷协议：聚合多链流动性，提供更优利率与多元抵押选择；

多链 DEX 聚合：智慧路由交易至价格最优、流动性最深的链。









跨链游戏：用 Solana 的高性能承载游戏运行，以太坊管理资产所有权；

统一 NFT 市场：聚合多链 NFT 资产，扩大用户收藏与交易范围；

互操作游戏资产：游戏道具与角色可在不同链间无缝流转。









供应链管理：不同环节使用不同链，同时保持统一可视性与管控；

跨链身份系统：构建跨多链的统一数字身份；

企业 DeFi：通过单一接口接入多链金融服务，简化资金管理。













传统跨链桥：需用户转移资产，存在耗时、高费、安全风险，Skate 无需桥接即可原生交互；

多链协议：各链独立状态管理，Skate 实现统一状态；

二层解决方案：优化单链性能，不解决跨链互通，Skate 可连接各二层与主链生态。









原生链体验：用户无需切换链环境；

统一状态管理：应用全链状态一致性；

全 VM 支持：覆盖主流虚拟机类型；

开发者友好：简化跨链开发流程；

机构背书：顶级 VC 投资加持行业公信力。













持续拓展新兴虚拟机支持；

优化交易速度、成本与用户体验；

强化跨链安全审计与状态管理；

完善开发者工具（SDK、API 等）。









与头部 DeFi、游戏及企业区块链项目达成战略合作；

推出开发者激励计划与教育资源；

深耕高区块链渗透率地区市场。









Skate 以创新的通用应用层架构，直击区块链生态碎片化痛点，通过 “原生链体验 + 统一状态管理 + 全 VM 支持” 的组合拳，为用户与开发者提供前所未有的跨链交互范式。其代币经济体系深度绑定生态利益，机构背书与清晰路线图为发展保驾护航。在多链生态加速融合的趋势下，Skate 正凭借技术与模式双重创新，稳步迈向跨链基础设施领域的核心阵营，为区块链行业的规模化应用开辟新路径。





