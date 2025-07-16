Sign Protocol :重塑信任 , 链接Web3与现实世界

Sign Protocol 作为首个面向全链生态的可验证声明协议，旨在破解链上信息真实性与法律效力缺失的核心痛点。通过整合去中心化存储与可验证凭证（VC）技术，Sign Protocol 为 DeFi 协议审计、DAO 治理投票、NFT 版权声明等场景构建了端到端的可信认证基础设施。





在此基础上，Sign 通过 Sign Protocol 提供全球数据验证层，支持众多生态产品——EthSign、TokenTable、SignPass 等，逐步构建起一个链接 Web3 与现实世界的信任生态。









在数字化时代，信息的真实性和可验证性是构建信任的基础。然而，传统的中心化验证方式存在效率低下、成本高昂和信任风险等问题。Sign Protocol 通过引入去中心化的认证协议，利用区块链技术的透明性和不可篡改性，提供了一种全新的解决方案，使用户能够自由地在链上证明和验证任何信息，从而构建起一个更加可信的数字世界。









2.1 EthSign：作为 Sign Protocol 在电子协议领域的应用场景，EthSign 打破了传统电子签名平台的局限。它不仅实现了文件的去中心化存储与加密，更提供了全球范围内的免费验证服务。相较于 DocuSign、Adobe Sign 等传统平台，EthSign 以其无需订阅、无垃圾邮件、文件永久加密存储的独特优势，吸引了众多用户的青睐。





2.2 TokenTable：专为代币分发设计的全生命周期管理工具，提供从锁仓规则设定、归属期分配到违约自动执行的标准化解决方案。





2.3 SignPass：SignPass 致力于构建一套全新的身份验证系统。SignPass 通过引入零知识证明等隐私增强技术，确保了用户敏感信息的最小化披露，同时根据不同国家和地区的监管框架进行模块化配置，提供了高度定制化的身份管理方案。









3.1 可编程信任：通过智能合约等技术手段，实现了信任机制的可编程化。这意味着用户可以根据自己的需求，自定义信任规则和条件，从而确保交易的可靠性和安全性。





3.2 去中心化存储：与传统的中心化存储方式相比，其采用了去中心化的存储方式。这意味着用户的凭证信息被分散存储在多个节点上，任何单一节点都无法控制或篡改信息，从而大大提高了数据的安全性和可靠性。





3.3 跨链互操作性：可以与多个区块链网络进行交互和通信。这意味着用户可以在不同的区块链网络上使用自己的凭证信息，实现跨链的身份验证和凭证管理。









在 Sign Protocol 中，代币 SIGN 不仅可以支付服务费用，更是生态系统中的核心要素，在生态系统中具有多重功能。用户需使用它来支付使用服务的相关费用；同时，作为治理代币，持有者可以参与项目的治理决策，共同推动项目的发展。





5. 如何在 MEXC 购买 SIGN 代币

MEXC 交易所敏锐捕捉到 SIGN 项目的潜力，并通过低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。如果您正在寻找一个高流动性、低手续费、支持灵活杠杆交易且交易体验流畅、安全可靠的交易平台，MEXC 将是您的理想选择。MEXC 将上线 SIGN 代币的现货和合约交易，只需 3 个简单步骤，您就可以在 MEXC 开始交易 SIGN：

1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站 2）在搜索框中搜索 SIGN 代币名称，选择 SIGN 的现货或合约交易； 3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。