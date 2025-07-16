兩大公鏈對決：Solana 真的會超過 ETH 嗎？

在区块链技术的发展中，Solana 与以太坊之间的竞争一直是热点话题。在 Token2049 大会上，Multicoin 联创 Kyle Samani 发表了主题演讲，他对 Solana 的未来充满期待并且认为 Solana 将超越以太坊。





那么，Solana 真的会超过以太坊吗？









作为区块链技术和智能合约领域的先驱，以太坊扮演了至关重要的角色。然而，随着区块链技术的演进和市场环境的变化，以太坊正面临前所未有的质疑与挑战。





价格表现不佳：CoinGecko 的数据显示，以太坊近两年的价格实现了约 44.28% 的稳健增长，期间曾触及 4000 美元的高点。但是当 ETH 和同期的 BTC、SOL 相比时，表现较为黯淡。 MEXC 官方数据可以看出，ETH/BTC 的汇率出现明显的下行趋势。

技术复杂性与治理难题：技术层面，它需要不断解决可扩展性、交易效率、网络安全等深层次挑战，以确保网络能够应对日益增长的需求和日益复杂的应用场景；治理层面，如何在保持去中心化原则的同时，建立高效、公正的决策机制，以应对项目发展过程中的各种变数和利益相关者的多元需求，也是以太坊未来发展不可忽视的关键问题。

信任危机：自推出以来，以太坊 ETF 并未能像比特币 ETF 取得压倒性的市场反响，反而遭遇了资金流出的挑战；与此同时，社区内部的信任危机也在逐渐发酵。核心研究者、开发者社区、投资者群体对于以太坊的技术路线图、项目执行力以及面对新兴竞争挑战时的应对策略，都存在着不同程度的质疑和不满。

竞争加剧：随着区块链技术的不断发展，越来越多的公链项目涌现，它们以更高的交易速度、更低的费用和更友好的开发者体验为卖点，吸引了大量用户和开发者。









如今的 Solana 不仅有着极具竞争力的币价，还构建了一个极为活跃的生态系统。但是谁能想到 2022 年的 Solana 因为 FTX 交易所倒闭的风波而命悬一线？令人瞩目的是，在随后的两年内，Solana 迅速复苏，并在过去一年中实现最高超过 800% 的涨幅，这一表现在与 ETH 的对比中尤为亮眼。





技术创新是Solana实现复苏的核心驱动力。作为一条高性能的公链，Solana 从一开始就致力于技术突破，其独特的 Proof of History（PoH） 共识机制，极大地简化了节点验证的过程，提升了吞吐量。





VanEck 的报告中指出，Solana 的吞吐量表现卓越，它每秒可以处理数千笔交易，峰值甚至可以达到 65,000 TPS，比以太坊的 TPS 高 3,000%，Solana 的每日活跃用户数比以太坊高 1,300%，交易费用也低廉，这在现有公链中处于领先地位。





进入 2023 年和 2024 年，Solana 持续加大技术创新力度，推出了包括 Firedancer 独立验证器客户端、Runtime v2 等在内的多项重要更新，进一步提升了网络性能与用户体验。并且，Solana 正积极探索未来的发展路径。其中，一项尤为重要的战略是从传统的单体区块链架构迈向更加灵活多变、高度可扩展的模块化架构。





Solana 的生态系统已经较为成熟，大量的项目基于 Solana 开发，形成了丰富的应用生态。截至 2024 年 8 月，Solana 生态涵盖了基础设施与发展工具、金融、DePIN、人工智能、消费应用以及社区与文化等领域，成为一个拥有 700 多个去中心化应用程序的生态系统 。









Solana 的另一关键优势在于其活跃的开发者社群。Solana 基金会报告指出，已有超过 2500 名开发者积极贡献于Solana 的开源项目，并且开发者留存率显著提升，从上一年的 31% 增长至超过 50% ，这表明 Solana 正逐渐成为开发者的首选平台，其技术实力与未来前景获得了业界的广泛认同。





Solana 还积极与各大企业合作，不断拓展应用场景和生态边界。例如，Shopify 和 Visa 等知名企业相继宣布与Solana 集成，不仅将 Solana 高效、安全的支付解决方案引入了广泛的 Web2 应用场景，还显著增强了 Solana 在支付服务领域的市场地位。





Solana 正引领着 Web2 用户向 Web3 世界的平稳过渡。









Solana和以太坊的较量正酣。Solana以其高性能、低成本和快速增长的生态系统展现出强大的竞争力；而以太坊则凭借其成熟的技术和广泛的应用场景稳固了市场地位。





未来谁将技高一筹，还需看两个平台如何应对未来的挑战和机遇。对于投资者和开发者而言，关注两个平台的技术进展和市场动态，选择最适合自己的平台至关重要。MEXC 凭借高性能的交易引擎、丰富的交易对以及严格的安全措施，为全球用户提供了一个稳定、安全的交易环境。





最终，谁将在这场竞逐中脱颖而出这不仅取决于技术实力与生态布局，更受到市场趋势、政策环境等多种因素的影响。MEXC 将继续秉持开放、包容、创新的态度，提供公平交易环境与服务支持，助力公链发展，共同塑造区块链领域的未来格局。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。