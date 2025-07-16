2025 年 4 月 10 日，美国证券交易委员会（SEC）迎来了一位关键性人物——新任主席 Paul Atkins 正式上任。这位由总统特朗普提名、参议院投票通过的“监管老将”，在上任后短短 48 小时内点燃三把“政策暖火”，全面扭转了此前高压、模糊甚至敌意的监管态度，引发整个加密市场剧烈反响。市场普遍认为，SEC 正在从“监管铁拳”转向“创新引导者”，不仅为整个加密行业注入政策信心，也标志着一2025 年 4 月 10 日，美国证券交易委员会（SEC）迎来了一位关键性人物——新任主席 Paul Atkins 正式上任。这位由总统特朗普提名、参议院投票通过的“监管老将”，在上任后短短 48 小时内点燃三把“政策暖火”，全面扭转了此前高压、模糊甚至敌意的监管态度，引发整个加密市场剧烈反响。市场普遍认为，SEC 正在从“监管铁拳”转向“创新引导者”，不仅为整个加密行业注入政策信心，也标志着一
新手学院/Learn/精选内容/SEC 变身“...任引爆政策暖春

SEC 变身“加密守护者”？新主席上任引爆政策暖春

2025年7月16日MEXC
0m
NovaTrade
NOVA$0.0005786+1.01%
TokenFi
TOKEN$0.007225+3.51%
瑞波币
XRP$2.5033+9.63%
Solana
SOL$167.84+5.50%
DeFi
DEFI$0.000848+9.13%

2025 年 4 月 10 日，美国证券交易委员会（SEC）迎来了一位关键性人物——新任主席 Paul Atkins 正式上任。这位由总统特朗普提名、参议院投票通过的“监管老将”，在上任后短短 48 小时内点燃三把“政策暖火”，全面扭转了此前高压、模糊甚至敌意的监管态度，引发整个加密市场剧烈反响。市场普遍认为，SEC 正在从“监管铁拳”转向“创新引导者”，不仅为整个加密行业注入政策信心，也标志着一个全新加密时代的开端。

1.上任48小时，三大利好政策点燃市场热情


Paul Atkins 的上任，不只是人事更替，更像是一场监管思维的“换代升级”。过去几年，SEC 被视为加密行业发展的主要阻力，但新任主席上台后，仅用两天时间就向市场抛出三项重大利好举措，节奏之快、信号之强烈，令人震惊。外界普遍认为，这不仅是监管风格的转变，更可能是美国重拾 Web3 主导权的关键一步。

1.1 第一把火：现货以太坊 ETF 期权开绿灯


Atkins 上任首日，即批准现货以太坊 ETF 期权交易申请，为传统金融与数字资产之间架起关键桥梁。更重要的是，他提出下调“合格投资者”门槛，将标准由资产净值转向投资经验，有望让更多普通投资者参与加密市场。

1.2 第二把火：明确“发币合规”操作边界


SEC 罕见发布非约束性指导意见，首次就“何为证券”、“何时披露”、“投资人权利”等关键问题做出清晰说明。这不仅为项目方提供了合规操作路径，也增强了市场对合法发行的信任，推动合规生态建设进入快车道。

1.3 第三把火：大规模“止战止损”


在过去频繁引发争议的执法方面，SEC 迅速收手：撤销对 Helium 母公司 Nova Labs 的起诉、与 Ripple 达成和解、同意暂停上诉。这标志着 SEC 的执法逻辑从“以罚代管”转向“以导代管”，行业监管进入更温和、包容的发展阶段。

2.从“打压者”到“引导者”：监管定位发生根本转变


Paul Atkins 并非监管新兵。他既是传统金融体系的资深成员，也是加密资产的坚定支持者。据报道，其个人在加密领域投资超过 600 万美元，并曾担任加密倡导组织 Token Alliance 的负责人。更重要的是，这次变化并非 Atkins 一人之力，而是特朗普政府“拥抱 Web3”政策路线图的重要体现：

  • 多支加密 ETF 正在推进，XRPSOL 等项目有望年内获批；
  • 稳定币立法进度加快，《GENIUS法案》通过参议院银行委员会；
  • 去中心化金融（DeFi）相关限制性规则已被撤销，生态获得松绑；
  • 包括 Citadel 与 Wintermute 在内的传统做市商强势回归，市场流动性持续提升。

这一系列信号表明政策框架正在从“监管压制”过渡为“结构引导”，SEC 正试图通过更具操作性的制度安排，为合规创新提供发展空间。

3. 政策转向背后，是机会，也是挑战


毫无疑问，新政令市场热情大幅回暖，加密资产价格波动显著上扬。但这也伴随着潜在的不确定性——部分议员担忧监管放松可能滋生投机风险，也有声音质疑 Atkins 与 FTX 顾问团队关系密切，可能影响监管中立性。因此，在这个新旧政策切换的窗口期投资者更需关注：

  • 政策导向对资产结构的重塑；
  • 项目方合规程度与真实潜力；
  • 市场流动性与交易平台响应能力。

在利好不断释放的同时，我们也不能忽视其背后的结构性挑战。未来的赢家，不是单纯的“政策受益者”，而是那些能够快速识别政策主线、稳健应对市场变化、并借助优质平台把握节奏的参与者。

4. 结语：监管拐点已至，政策周期重构市场格局


Paul Atkins 的上任，是 SEC 与加密世界关系重构的开始。从高压打击到“温和托底”，从执法为先到规则引导，一场关于“监管定位”的转型正在进行。ETF、稳定币、DeFi、链上资产定义、投资人准入机制……每一项政策调整，都是市场结构性重构的一部分。新的监管周期，意味着新的投资逻辑正在形成。

对个人投资者而言，这是风险，也是机会。谁能率先识别趋势、快速适应新规则，谁就将在下一轮周期中掌握真正的先机。

作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 长期关注全球政策动向对市场结构的影响。面对监管拐点带来的结构性机遇，MEXC 第一时间完成产品适配、策略布局，率先支持包括现货、创新代币等多个赛道。

MEXC 具备以下优势：

  • 全网最快上币速度，助你抢先布局热门新资产；
  • 高流动性交易深度，支持多种合规资产的灵活交易；
  • 全球监管动态监控机制，保障用户资产安全；
  • 项目筛选机制严谨透明，助力投资者避开政策雷区。

从过去的“合规应对”，到现在的“合规参与”，MEXC正通过行动证明：在政策周期中，唯有紧握趋势、灵活响应，才能真正掌握先机。选择 MEXC，把握新政下的第一波红利。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金