进入 2025 年第二季度，全球资本市场风声鹤唳。美国 10 年期国债收益率飙升至 4.5% 以上，30 年期收益率甚至突破 5%，美元指数连跌，美股与美债同跌，传统资产配置逻辑彻底失效。这种“极端共振”局面，在历史上极为罕见。其背后，是投资者对美联储政策走向的焦虑与期待同步升温。高盛、摩根士丹利以及经济学家彼得·希夫等陆续警告：若美联储不及时转向，金融市场恐将重演 1987 年“黑色星期一”的剧进入 2025 年第二季度，全球资本市场风声鹤唳。美国 10 年期国债收益率飙升至 4.5% 以上，30 年期收益率甚至突破 5%，美元指数连跌，美股与美债同跌，传统资产配置逻辑彻底失效。这种“极端共振”局面，在历史上极为罕见。其背后，是投资者对美联储政策走向的焦虑与期待同步升温。高盛、摩根士丹利以及经济学家彼得·希夫等陆续警告：若美联储不及时转向，金融市场恐将重演 1987 年“黑色星期一”的剧
新手学院/Learn/精选内容/美联储降息预...济的双重博弈

美联储降息预期升温：市场与经济的双重博弈

2025年7月16日MEXC
0m
DeFi
DEFI$0.000848+9.13%

进入 2025 年第二季度，全球资本市场风声鹤唳。美国 10 年期国债收益率飙升至 4.5% 以上，30 年期收益率甚至突破 5%，美元指数连跌，美股与美债同跌，传统资产配置逻辑彻底失效。这种“极端共振”局面，在历史上极为罕见。其背后，是投资者对美联储政策走向的焦虑与期待同步升温。高盛、摩根士丹利以及经济学家彼得·希夫等陆续警告：若美联储不及时转向，金融市场恐将重演 1987 年“黑色星期一”的剧本。这一次，不只是经济周期，更是整个金融体系对美联储的“逼宫”。

1.债市动荡：从避险资产到风险源头


美债长期以来被视为全球资金的“避风港”，但当前的剧烈抛售已彻底动摇这一信仰。高收益债券的 CDS（信用违约掉期）急剧上行，反映出信贷市场正面临系统性压力。Saba Capital 创始人 Boaz Weinstein 警告：“企业债正遭遇集中抛售，中小企业将首当其冲。”如果融资环境持续收紧，违约潮或将重演。这不仅是利率的问题，更是整个金融体系风险定价机制的“失灵”。在高利率和高债务并存的环境下，市场对美联储的容忍度正在迅速耗尽。


2.美元承压，资金寻求“新避险锚”


与债市共振的，是美元的全面承压。伴随降息预期升温，美元指数下探至新低，全球资金正悄然换道：部分流入黄金、新兴市场资产、加密货币与 DeFi 协议等“非传统避险工具”。这种再平衡过程，反映出全球投资者对美联储维持高利率的信心正快速丧失。加密市场的资本流动性正在增长，投资者纷纷将资金从传统资产配置中撤出，寻找新的价值存储渠道。例如，比特币以太坊和新兴区块链项目的增长反映出投资者对加密资产的兴趣正在攀升。

3.“对等关税”回归，政策风险层层叠加


就在市场将目光聚焦于货币政策之际，贸易政策的突变再次掀起波澜。美国政府近期重启“对等关税”政策，对主要进口国加征高额关税，意图维护本土产业竞争力。但这一做法或将适得其反：

制造业及消费品价格上行，加剧 CPI “二次通胀”；
企业利润空间受挤压，资本支出意愿下降；
国际央行或为稳定本币汇率，减持美债头寸。

政策不确定性正迅速上升，通胀与增长的“双重目标”成为不可调和的矛盾体，美联储被迫在紧张的政策博弈中做出抉择。

4.紧急降息呼声高涨，金融系统预警频响


知名经济学家彼得·希夫警告称，若不迅速降息并重启 QE，美股可能重演 1987 年“黑色星期一”。高盛、摩根士丹利等主流投行也同步将首次降息预期提前至 2025 年年中。

根据高盛最新预测，作为预防性宽松周期的一部分，美联储可能在 6 月启动首次降息，时间早于此前预估的 7 月。在美国经济避免衰退的基本情景下，预计美联储将连续三次下调基准利率，每次幅度为 25 个基点，年底将联邦基金利率维持在 3.5% 至 3.75% 区间。然而，若经济确实陷入衰退，高盛认为美联储可能采取更加激进的应对措施，全年降息幅度或扩大至 200 个基点。综合当前经济数据与风险评估，该机构的加权预测为 2025 年全年将降息 130 个基点，高于此前的 105 个基点。截至 4 月 4 日，市场预期基本与该预测保持一致。

市场呼吁“紧急降息 + QE”的组合拳，反映出对系统性金融风险加剧的高度警觉。在投资者眼中，货币宽松或已成为避免信贷危机和资产价格崩盘的唯一现实选项。然而，美联储所面临的政策困局正变得愈发棘手：

通胀压力仍未缓解：2025年3月的核心CPI数据依旧远高于2%的目标水平，通胀粘性突出，使货币宽松面临巨大掣肘；
政策窗口受限：若错失最佳时机，降息效果将大打折扣，而政策错误的代价将是系统性溢出风险；
政策溢出效应不可控：无论选择维持高利率或启动宽松，都会对美元汇率、资本流向、新兴市场稳定等产生深远影响。

可以说，美联储正站在疫情后最为复杂和危险的政策十字路口。每一个动作都将引发全球市场的连锁反应，既要稳通胀，又要稳金融、稳增长，其决策压力与历史罕见的市场联动性叠加，使得政策制定者面临前所未有的挑战。

5.结语：大局未定，唯有清醒者生存


尽管降息预期已成为市场主旋律，但所谓“软着陆”并无定数。从债市到汇率，从大宗商品到科技股，全球资产正在以前所未有的速度对美联储政策动向作出反应。真正关键的问题，是美联储是否仍能“掌控节奏”。对投资者而言，当前阶段既是风险管理的关键期，也是资产重估的重要窗口期。具备高流动性、强安全性与抗通胀能力的“非传统资产”开始成为主流资金的避风港。

在这样的背景下，MEXC 作为全球领先的数字资产交易平台，正在成为越来越多机构与个人投资者的重要选择：

  • 极速上币机制：助力用户第一时间捕捉市场新热点；
  • 优质资产筛选：严选项目，聚焦价值，降低投资噪音；
  • 强大流动性支持：确保投资者在任何市场环境下都能顺畅交易；
  • 全球化服务体系：覆盖多个时区与地区，保障用户资产与交易安全。

2025 年的全球市场，正经历一场前所未有的宏观变局。货币政策、贸易政策、地缘政治三重风险交织，美联储的一举一动都可能成为市场走势的“定海神针”。投资者必须保持清醒头脑，理解逻辑、辨别信号、审慎配置。在“灰犀牛”与“黑天鹅”并存的时代，只有敏锐的判断与理性的选择，才能穿越周期、抵御风暴。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金