美联储降息预期升温：市场与经济的双重博弈

进入 2025 年第二季度，全球资本市场风声鹤唳。美国 10 年期国债收益率飙升至 4.5% 以上，30 年期收益率甚至突破 5%，美元指数连跌，美股与美债同跌，传统资产配置逻辑彻底失效。这种“极端共振”局面，在历史上极为罕见。其背后，是投资者对美联储政策走向的焦虑与期待同步升温。高盛、摩根士丹利以及经济学家彼得·希夫等陆续警告：若美联储不及时转向，金融市场恐将重演 1987 年“黑色星期一”的剧本。这一次，不只是经济周期，更是整个金融体系对美联储的“逼宫”。









美债长期以来被视为全球资金的“避风港”，但当前的剧烈抛售已彻底动摇这一信仰。高收益债券的 CDS（信用违约掉期）急剧上行，反映出信贷市场正面临系统性压力。Saba Capital 创始人 Boaz Weinstein 警告：“企业债正遭遇集中抛售，中小企业将首当其冲。”如果融资环境持续收紧，违约潮或将重演。这不仅是利率的问题，更是整个金融体系风险定价机制的“失灵”。在高利率和高债务并存的环境下，市场对美联储的容忍度正在迅速耗尽。





















就在市场将目光聚焦于货币政策之际，贸易政策的突变再次掀起波澜。美国政府近期重启“对等关税”政策，对主要进口国加征高额关税，意图维护本土产业竞争力。但这一做法或将适得其反：





制造业及消费品价格上行，加剧 CPI “二次通胀”；

企业利润空间受挤压，资本支出意愿下降；

国际央行或为稳定本币汇率，减持美债头寸。





政策不确定性正迅速上升，通胀与增长的“双重目标”成为不可调和的矛盾体，美联储被迫在紧张的政策博弈中做出抉择。









知名经济学家彼得·希夫警告称，若不迅速降息并重启 QE，美股可能重演 1987 年“黑色星期一”。高盛、摩根士丹利等主流投行也同步将首次降息预期提前至 2025 年年中。





根据高盛最新预测，作为预防性宽松周期的一部分，美联储可能在 6 月启动首次降息，时间早于此前预估的 7 月。在美国经济避免衰退的基本情景下，预计美联储将连续三次下调基准利率，每次幅度为 25 个基点，年底将联邦基金利率维持在 3.5% 至 3.75% 区间。然而，若经济确实陷入衰退，高盛认为美联储可能采取更加激进的应对措施，全年降息幅度或扩大至 200 个基点。综合当前经济数据与风险评估，该机构的加权预测为 2025 年全年将降息 130 个基点，高于此前的 105 个基点。截至 4 月 4 日，市场预期基本与该预测保持一致。





市场呼吁“紧急降息 + QE”的组合拳，反映出对系统性金融风险加剧的高度警觉。在投资者眼中，货币宽松或已成为避免信贷危机和资产价格崩盘的唯一现实选项。然而，美联储所面临的政策困局正变得愈发棘手：





通胀压力仍未缓解：2025年3月的核心CPI数据依旧远高于2%的目标水平，通胀粘性突出，使货币宽松面临巨大掣肘；

政策窗口受限：若错失最佳时机，降息效果将大打折扣，而政策错误的代价将是系统性溢出风险；

政策溢出效应不可控：无论选择维持高利率或启动宽松，都会对美元汇率、资本流向、新兴市场稳定等产生深远影响。





可以说，美联储正站在疫情后最为复杂和危险的政策十字路口。每一个动作都将引发全球市场的连锁反应，既要稳通胀，又要稳金融、稳增长，其决策压力与历史罕见的市场联动性叠加，使得政策制定者面临前所未有的挑战。









尽管降息预期已成为市场主旋律，但所谓“软着陆”并无定数。从债市到汇率，从大宗商品到科技股，全球资产正在以前所未有的速度对美联储政策动向作出反应。真正关键的问题，是美联储是否仍能“掌控节奏”。对投资者而言，当前阶段既是风险管理的关键期，也是资产重估的重要窗口期。具备高流动性、强安全性与抗通胀能力的“非传统资产”开始成为主流资金的避风港。









2025 年的全球市场，正经历一场前所未有的宏观变局。货币政策、贸易政策、地缘政治三重风险交织，美联储的一举一动都可能成为市场走势的“定海神针”。投资者必须保持清醒头脑，理解逻辑、辨别信号、审慎配置。在“灰犀牛”与“黑天鹅”并存的时代，只有敏锐的判断与理性的选择，才能穿越周期、抵御风暴。



