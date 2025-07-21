Revolving Games：引领 Web3 游戏革命的 AAA 级区块链生态领航者

Revolving Games 是 Web3 游戏领域的一项突破性创举，定位为 AAA 级区块链游戏公司，其宏大愿景是搭建传统游戏与去中心化技术之间的桥梁。Revolving Games（简称 RG）作为 AAA 级 Web3 区块链游戏公司，依托雄厚资金支持与战略合作伙伴关系，致力于打造以 RCADE 代币为动力的全方位游戏生态系统。公司已从包括 Pantera 在内的多家私人投资者处筹集超过 2500 万美元资金，在新兴的 Web3 游戏领域奠定了举足轻重的地位。





公司的愿景远不止于单纯的游戏开发，而是涵盖了一个完整的生态系统，包括区块链基础设施、去中心化节点网络以及统一的代币经济体系。Revolving Games 作为一家实力雄厚的发行商，拥有两家独立游戏工作室，团队规模超 150 人，均为资深游戏行业老兵。这充分彰显了公司在打造高品质游戏体验的同时，致力于开创玩家所有权与参与度新范式的决心。













Revolving Games 创立之初便肩负明确使命：打造一个由社区拥有并驱动的去中心化游戏生态系统。自成立以来，这一愿景始终如一，指导着所有战略决策与产品开发计划。公司对 Web3 游戏的探索采用全方位视角，不仅关注游戏体验本身，更着眼于将定义未来数字娱乐的底层基础设施、经济模型与社区治理结构。









公司将自身定位为 Web2 与 Web3 游戏的桥梁，深知主流 adoption（普及）需要无缝融合而非 abrupt（突兀）转型。这一战略定位在其开发理念中体现得淋漓尽致 —— 优先考虑用户体验与易用性，同时以有意义的方式融入区块链技术，实现体验增强而非复杂化。









Revolving Games 汇聚了 150 多位资深游戏行业老兵，组建了一支涵盖传统游戏领域各类专业人才的团队。公司运营两家独立游戏工作室，具备同时开发多款 AAA 级品质游戏的产能。在众多 Web3 游戏项目受困于制作质量与开发周期的市场环境中，这样的团队规模与行业经验构成了显著的竞争优势。













RCADE 生态系统是多个组件协同运作的精密整合，旨在打造全方位游戏平台。RCADE 基金会的成立专注于实现游戏去中心化与赋能玩家的长期愿景，作为治理机构监督整个生态系统的开发与落地。





该生态系统构建于四大核心支柱之上：





RCADE 代币：驱动所有生态交易与治理的原生加密货币

RCADE 链：专为游戏应用优化的专业区块链基础设施

RCADE 节点：提供基础设施服务的去中心化网络

游戏合作伙伴关系：与游戏开发者及发行商的战略联盟









RCADE 基金会已与技术及内容提供商建立关键合作伙伴关系，确保生态系统的全面覆盖。主要合作伙伴包括：









这些合作在坚守去中心化治理原则的同时，为生态系统的发展奠定了坚实基础。













RCADE 链是区块链游戏基础设施领域的一项重大技术突破。该链由 Revolving Games 与 Starlings Network 联合开发，针对性解决了阻碍 Web3 游戏普及的关键瓶颈，尤其是在交易速度、成本与用户体验方面。









高交易吞吐量：区块链设计的基本目标是实现高每秒交易处理量，确保即使在高峰时段也能提供流畅的游戏体验。这一能力对于支持数千名玩家在多款游戏中同时操作至关重要。





低最终确认时间：链经优化实现快速交易确认，性能指标可确保游戏内操作的记录与识别速度满足大型多人游戏需求。这一优化对维持现代游戏快节奏、高互动性的特性至关重要。





高级并行处理：区块链采用创新架构支持并行处理，这对于复杂、多游戏、多玩家并发的生态系统而言不可或缺。该能力使链能够同时处理多个游戏实例与玩家交互，且不会出现性能下降。









为推动游戏对 RCADE 链的采用，公司正在开发全面的开发工具与软件开发工具包（SDK）。这些工具旨在实现：





无缝 Web3 接入：让传统玩家无需应对区块链技术的复杂操作即可使用 Web3 功能，包括简化的钱包创建、交易处理与资产管理。





集成游戏后端：全方位后端能力，包括玩家管理、LiveOps（实时运营）、经济与 monetization（变现）服务及支付处理，省去开发者从零构建区块链基础设施的麻烦。





精简区块链合约：专为游戏应用设计的预构建优化智能合约，缩短开发时间并降低安全漏洞风险。





多链集成：支持与其他区块链网络连接，确保游戏内资产与货币的跨链互操作性及用途拓展。





游戏引擎兼容：与 Unity、Unreal Engine 等主流游戏引擎原生集成，让开发者无需大幅调整工作流程即可融入区块链功能。













去中心化存储：初期阶段，网络将提供去中心化存储功能，践行区块链去中心化、安全与透明的核心原则。该存储系统将支持游戏资产、玩家数据与交易记录的存储。





去中心化计算：未来计划扩展至去中心化计算能力，实现游戏逻辑与复杂计算在节点网络中的分布式处理。





游戏服务器托管：网络最终将支持去中心化游戏服务器托管，减少对中心化基础设施的依赖，提升全球访问性。









节点网络旨在通过向节点运营商提供补偿、让社区参与收益分配，实现成本的更公平分配。这种模式打造了更具包容性与参与性的环境，让社区成员既能为网络发展贡献力量，也能从中获益。













$RCADE 是整个 RCADE 生态系统及其所有组件、游戏、现有及未来产品、集成与合作伙伴关系的拟用原生代币。该代币在生态系统中承担多项关键功能，构建了贯穿平台所有组件的统一经济模型。









生态游戏代币：RCADE 是生态内所有游戏的主要货币，用于购买游戏内物品、解锁 premium（ premium）功能及促成玩家间交易。其核心用途包括连接治理、奖励平台活跃玩家、支付费用，以及作为跨所有生态组件的交换媒介。





原生链代币：作为 RCADE 链的原生代币，RCADE 支持所有区块链交易，是网络运营的主要 “gas”（燃料）代币。$RCADE 是 RCADE 生态系统的原生代币，支持 RCADE 网络上的交易，充当链的主要 “燃料”。





治理代币：代币持有者参与生态治理决策，对协议升级、合作决策及资源分配进行投票。这一治理机制确保社区驱动的发展与去中心化决策。





奖励与激励：代币用于奖励活跃玩家、节点运营商与社区贡献者，形成鼓励参与和生态增长的正向反馈循环。





节点激活：用户需持有 $RCADE 才能激活节点，获得参与奖励生成与分配的资格，这既创造了代币需求，也通过经济激励保障了网络安全。









供应特性：根据现有信息，RCADE 代币的供应特性经过精心设计，旨在平衡生态需求与长期价值维护。总供应量为 10 亿枚，在 BSC 网络上有 422 名持有者，此外可能在多条链上部署。





分配机制：





空投：生态系统为现有社区成员、NFT 持有者及生态活动参与者提供全面的空投计划。目前正通过名为 “Quest Points” 的积分系统分发 $RCADE 代币。





节点奖励：节点运营商因向网络提供基础设施服务而获得 RCADE 代币，为社区参与者创造可持续收入来源。





游戏奖励：玩家通过游戏成就、竞赛与社区参与赚取代币，确保积极参与能获得经济回报。





预售机会：现有 NFT 持有者与社区成员可参与预售，以优惠价格提前获取代币。









游戏内经济：RCADE 代币作为所有生态游戏的主要交易、购买与奖励货币，实现了跨多款游戏的统一经济体验，让玩家能在不同游戏体验间无缝转移价值。





市场整合：代币作为集成市场的主要交换媒介，促进游戏内资产、NFT 及其他数字商品的交易，为玩家与开发者打造活跃的二级市场。





收益分成：游戏收益的很大一部分用于奖励池，例如《Hatchlings》等游戏将 30% 的收益注入奖励池，确保玩家能分享其所支持游戏的商业成功。













Skyborne 宇宙是 Revolving Games 的旗舰 IP，旨在通过多种游戏形式与平台展示 RCADE 生态系统的能力。这一全面的 IP 战略包含多款相互关联的游戏，共享资产、剧情与经济系统。









Skyborne Genesis Immortals 是 Skyborne Legacy 叙事的核心，作为整个宇宙的基础 NFT 合集。这些 NFT 为持有者提供多项生态权益，包括代币空投、预售机会及特殊游戏优势。





Immortals 合集包含 6 个神话角色（Tariel Tridysa、Corrick Deeproc、Inrissa Lehala、Morgan Bren、Vallech Elysiani 与 Yozzer Brighthide），它们将在未来游戏中担任主要角色，确保生态内的叙事连贯性。









《Hatchlings》：一款基于浏览器的宠物模拟游戏，玩家可孵化、照料并培育独特的龙。游戏设定在 Skyborne 宇宙，融合了养育机制、栖息地定制与竞技元素，设有 USDC 与游戏内货币双排行榜奖励，体现了传统与区块链激励机制的融合。





《Phoenix Flight》：一款社交模拟与奇幻冒险游戏，玩家可创建并设计自己的岛屿。该作品聚焦 Skyborne 宇宙中的创造力、社交互动与世界构建。





《Skyborne Legacy》：一款集探索、创造、定制与战斗系统于一体的社交世界探索与交易 MMORPG。这款旗舰作品将在一个持久的多人环境中全面呈现 Skyborne 宇宙。









Nexus Nodes（前身为 Nexian Gems）：每个 Nexus Node NFT 代表对高级 “Interceptor” 节点的所有权，预计将在 RCADE 生态系统中具备重要功能。这些 NFT 为持有者提供高性能节点基础设施访问权、增强的奖励乘数与加成机制、网络治理参与权，以及 RCADE 代币空投与质押机会。





RG Bytes：RG Bytes 是连接 Revolving Games 生态系统的基础要素。这些 NFT 为持有者提供忠诚度奖励、节点激活能力及独家生态权益。RG Bytes 的整合体现了公司对打造实用型 NFT 的承诺 —— 增强而非复杂化游戏体验。









Revolving Games 与 RCADE 生态系统代表了 Web3 游戏领域的重大进步，通过技术创新与实际应用的结合，打造出全方位的游戏平台。公司对高品质游戏体验、强大基础设施与有意义代币功能的专注，使其在不断演变的数字娱乐领域占据有利地位。





区块链技术与传统游戏机制的融合，为玩家参与、所有权与经济参与创造了新机遇。随着生态系统的发展与扩展，它有望对游戏行业的未来走向产生深远影响。





