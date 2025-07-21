Revolving Games 是 Web3 游戏领域的一项突破性创举，定位为 AAA 级区块链游戏公司，其宏大愿景是搭建传统游戏与去中心化技术之间的桥梁。Revolving Games（简称 RG）作为 AAA 级 Web3 区块链游戏公司，依托雄厚资金支持与战略合作伙伴关系，致力于打造以 RCADE 代币为动力的全方位游戏生态系统。公司已从包括 Pantera 在内的多家私人投资者处筹集超过 Revolving Games 是 Web3 游戏领域的一项突破性创举，定位为 AAA 级区块链游戏公司，其宏大愿景是搭建传统游戏与去中心化技术之间的桥梁。Revolving Games（简称 RG）作为 AAA 级 Web3 区块链游戏公司，依托雄厚资金支持与战略合作伙伴关系，致力于打造以 RCADE 代币为动力的全方位游戏生态系统。公司已从包括 Pantera 在内的多家私人投资者处筹集超过
Revolving Games：引领 Web3 游戏革命的 AAA 级区块链生态领航者

Revolving GamesWeb3 游戏领域的一项突破性创举，定位为 AAA 级区块链游戏公司，其宏大愿景是搭建传统游戏与去中心化技术之间的桥梁。Revolving Games（简称 RG）作为 AAA 级 Web3 区块链游戏公司，依托雄厚资金支持与战略合作伙伴关系，致力于打造以 RCADE 代币为动力的全方位游戏生态系统。公司已从包括 Pantera 在内的多家私人投资者处筹集超过 2500 万美元资金，在新兴的 Web3 游戏领域奠定了举足轻重的地位。

公司的愿景远不止于单纯的游戏开发，而是涵盖了一个完整的生态系统，包括区块链基础设施、去中心化节点网络以及统一的代币经济体系。Revolving Games 作为一家实力雄厚的发行商，拥有两家独立游戏工作室，团队规模超 150 人，均为资深游戏行业老兵。这充分彰显了公司在打造高品质游戏体验的同时，致力于开创玩家所有权与参与度新范式的决心。

1.Revolving Games公司概况与愿景


1.1 核心使命


Revolving Games 创立之初便肩负明确使命：打造一个由社区拥有并驱动的去中心化游戏生态系统。自成立以来，这一愿景始终如一，指导着所有战略决策与产品开发计划。公司对 Web3 游戏的探索采用全方位视角，不仅关注游戏体验本身，更着眼于将定义未来数字娱乐的底层基础设施、经济模型与社区治理结构。

1.2 战略定位


公司将自身定位为 Web2 与 Web3 游戏的桥梁，深知主流 adoption（普及）需要无缝融合而非 abrupt（突兀）转型。这一战略定位在其开发理念中体现得淋漓尽致 —— 优先考虑用户体验与易用性，同时以有意义的方式融入区块链技术，实现体验增强而非复杂化。

1.3 团队与专业实力


Revolving Games 汇聚了 150 多位资深游戏行业老兵，组建了一支涵盖传统游戏领域各类专业人才的团队。公司运营两家独立游戏工作室，具备同时开发多款 AAA 级品质游戏的产能。在众多 Web3 游戏项目受困于制作质量与开发周期的市场环境中，这样的团队规模与行业经验构成了显著的竞争优势。

2.RCADE 基金会生态系统


2.1 生态架构


RCADE 生态系统是多个组件协同运作的精密整合，旨在打造全方位游戏平台。RCADE 基金会的成立专注于实现游戏去中心化与赋能玩家的长期愿景，作为治理机构监督整个生态系统的开发与落地。

该生态系统构建于四大核心支柱之上：

RCADE 代币：驱动所有生态交易与治理的原生加密货币
RCADE 链：专为游戏应用优化的专业区块链基础设施
RCADE 节点：提供基础设施服务的去中心化网络
游戏合作伙伴关系：与游戏开发者及发行商的战略联盟

2.2 合作战略


RCADE 基金会已与技术及内容提供商建立关键合作伙伴关系，确保生态系统的全面覆盖。主要合作伙伴包括：

Starlings Network：提供区块链基础设施与节点网络能力的技术合作伙伴

这些合作在坚守去中心化治理原则的同时，为生态系统的发展奠定了坚实基础。

3.RCADE的技术基础设施与创新


3.1 RCADE 链技术


RCADE 链是区块链游戏基础设施领域的一项重大技术突破。该链由 Revolving Games 与 Starlings Network 联合开发，针对性解决了阻碍 Web3 游戏普及的关键瓶颈，尤其是在交易速度、成本与用户体验方面。

3.2 核心技术特性


高交易吞吐量：区块链设计的基本目标是实现高每秒交易处理量，确保即使在高峰时段也能提供流畅的游戏体验。这一能力对于支持数千名玩家在多款游戏中同时操作至关重要。

低最终确认时间：链经优化实现快速交易确认，性能指标可确保游戏内操作的记录与识别速度满足大型多人游戏需求。这一优化对维持现代游戏快节奏、高互动性的特性至关重要。

高级并行处理：区块链采用创新架构支持并行处理，这对于复杂、多游戏、多玩家并发的生态系统而言不可或缺。该能力使链能够同时处理多个游戏实例与玩家交互，且不会出现性能下降。

3.3 开发者工具与 SDK


为推动游戏对 RCADE 链的采用，公司正在开发全面的开发工具与软件开发工具包（SDK）。这些工具旨在实现：

无缝 Web3 接入：让传统玩家无需应对区块链技术的复杂操作即可使用 Web3 功能，包括简化的钱包创建、交易处理与资产管理。

集成游戏后端：全方位后端能力，包括玩家管理、LiveOps（实时运营）、经济与 monetization（变现）服务及支付处理，省去开发者从零构建区块链基础设施的麻烦。

精简区块链合约：专为游戏应用设计的预构建优化智能合约，缩短开发时间并降低安全漏洞风险。

多链集成：支持与其他区块链网络连接，确保游戏内资产与货币的跨链互操作性及用途拓展。

游戏引擎兼容：与 Unity、Unreal Engine 等主流游戏引擎原生集成，让开发者无需大幅调整工作流程即可融入区块链功能。

4.RCADE的节点网络基础设施


4.1 节点网络服务


去中心化存储：初期阶段，网络将提供去中心化存储功能，践行区块链去中心化、安全与透明的核心原则。该存储系统将支持游戏资产、玩家数据与交易记录的存储。

去中心化计算：未来计划扩展至去中心化计算能力，实现游戏逻辑与复杂计算在节点网络中的分布式处理。

游戏服务器托管：网络最终将支持去中心化游戏服务器托管，减少对中心化基础设施的依赖，提升全球访问性。

4.2 经济收益


节点网络旨在通过向节点运营商提供补偿、让社区参与收益分配，实现成本的更公平分配。这种模式打造了更具包容性与参与性的环境，让社区成员既能为网络发展贡献力量，也能从中获益。

5.RCADE 代币：生态经济引擎


5.1 代币概况与用途


$RCADE 是整个 RCADE 生态系统及其所有组件、游戏、现有及未来产品、集成与合作伙伴关系的拟用原生代币。该代币在生态系统中承担多项关键功能，构建了贯穿平台所有组件的统一经济模型。

5.2 核心功能


生态游戏代币：RCADE 是生态内所有游戏的主要货币，用于购买游戏内物品、解锁 premium（ premium）功能及促成玩家间交易。其核心用途包括连接治理、奖励平台活跃玩家、支付费用，以及作为跨所有生态组件的交换媒介。

原生链代币：作为 RCADE 链的原生代币，RCADE 支持所有区块链交易，是网络运营的主要 “gas”（燃料）代币。$RCADE 是 RCADE 生态系统的原生代币，支持 RCADE 网络上的交易，充当链的主要 “燃料”。

治理代币：代币持有者参与生态治理决策，对协议升级、合作决策及资源分配进行投票。这一治理机制确保社区驱动的发展与去中心化决策。

奖励与激励：代币用于奖励活跃玩家、节点运营商与社区贡献者，形成鼓励参与和生态增长的正向反馈循环。

节点激活：用户需持有 $RCADE 才能激活节点，获得参与奖励生成与分配的资格，这既创造了代币需求，也通过经济激励保障了网络安全。

5.3 代币经济与分配


供应特性：根据现有信息，RCADE 代币的供应特性经过精心设计，旨在平衡生态需求与长期价值维护。总供应量为 10 亿枚，在 BSC 网络上有 422 名持有者，此外可能在多条链上部署。

分配机制：

空投：生态系统为现有社区成员、NFT 持有者及生态活动参与者提供全面的空投计划。目前正通过名为 “Quest Points” 的积分系统分发 $RCADE 代币。

节点奖励：节点运营商因向网络提供基础设施服务而获得 RCADE 代币，为社区参与者创造可持续收入来源。

游戏奖励：玩家通过游戏成就、竞赛与社区参与赚取代币，确保积极参与能获得经济回报。

预售机会：现有 NFT 持有者与社区成员可参与预售，以优惠价格提前获取代币。

5.4 代币在游戏中的应用


游戏内经济：RCADE 代币作为所有生态游戏的主要交易、购买与奖励货币，实现了跨多款游戏的统一经济体验，让玩家能在不同游戏体验间无缝转移价值。

市场整合：代币作为集成市场的主要交换媒介，促进游戏内资产、NFT 及其他数字商品的交易，为玩家与开发者打造活跃的二级市场。

收益分成：游戏收益的很大一部分用于奖励池，例如《Hatchlings》等游戏将 30% 的收益注入奖励池，确保玩家能分享其所支持游戏的商业成功。

6.游戏组合与 IP 开发


6.1 Skyborne 宇宙


Skyborne 宇宙是 Revolving Games 的旗舰 IP，旨在通过多种游戏形式与平台展示 RCADE 生态系统的能力。这一全面的 IP 战略包含多款相互关联的游戏，共享资产、剧情与经济系统。

6.2 Skyborne Genesis Immortals


Skyborne Genesis Immortals 是 Skyborne Legacy 叙事的核心，作为整个宇宙的基础 NFT 合集。这些 NFT 为持有者提供多项生态权益，包括代币空投、预售机会及特殊游戏优势。

Immortals 合集包含 6 个神话角色（Tariel Tridysa、Corrick Deeproc、Inrissa Lehala、Morgan Bren、Vallech Elysiani 与 Yozzer Brighthide），它们将在未来游戏中担任主要角色，确保生态内的叙事连贯性。

6.3 核心游戏作品


《Hatchlings》：一款基于浏览器的宠物模拟游戏，玩家可孵化、照料并培育独特的龙。游戏设定在 Skyborne 宇宙，融合了养育机制、栖息地定制与竞技元素，设有 USDC 与游戏内货币双排行榜奖励，体现了传统与区块链激励机制的融合。

《Phoenix Flight》：一款社交模拟与奇幻冒险游戏，玩家可创建并设计自己的岛屿。该作品聚焦 Skyborne 宇宙中的创造力、社交互动与世界构建。

《Skyborne Legacy》：一款集探索、创造、定制与战斗系统于一体的社交世界探索与交易 MMORPG。这款旗舰作品将在一个持久的多人环境中全面呈现 Skyborne 宇宙。

6.4 NFT 整合与应用


Nexus Nodes（前身为 Nexian Gems）：每个 Nexus Node NFT 代表对高级 “Interceptor” 节点的所有权，预计将在 RCADE 生态系统中具备重要功能。这些 NFT 为持有者提供高性能节点基础设施访问权、增强的奖励乘数与加成机制、网络治理参与权，以及 RCADE 代币空投与质押机会。

RG Bytes：RG Bytes 是连接 Revolving Games 生态系统的基础要素。这些 NFT 为持有者提供忠诚度奖励、节点激活能力及独家生态权益。RG Bytes 的整合体现了公司对打造实用型 NFT 的承诺 —— 增强而非复杂化游戏体验。

7.如何在 MEXC 购买 RCADE 代币


Revolving Games 与 RCADE 生态系统代表了 Web3 游戏领域的重大进步，通过技术创新与实际应用的结合，打造出全方位的游戏平台。公司对高品质游戏体验、强大基础设施与有意义代币功能的专注，使其在不断演变的数字娱乐领域占据有利地位。

区块链技术与传统游戏机制的融合，为玩家参与、所有权与经济参与创造了新机遇。随着生态系统的发展与扩展，它有望对游戏行业的未来走向产生深远影响。

目前 RCADE 代币已经在 MEXC 平台上线，立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：

1）打开并登录 MEXC App官方网站
2）在搜索框中搜索 RCADE 代币名称，选择 RCADE 的现货交易合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

