特朗普政府再度祭出关税大棒，金融市场情绪骤变。欧洲股市同步重挫，德国 DAX 指数跌超 3%，原油价格单日暴跌 6.6%，美元指数创 2005 年以来最大盘中跌幅。市场恐慌指标 VIX 指数飙升 40%，突破 30 关口，对冲基金净杠杆率降至三年低位。不仅如此，加密货币也加入了全球市场暴跌行列。4 月 7 日，比特币日内一度跌至不足 75,000 美元，较最高点 108,000 美元跌去 30%。
全球市场动荡与熊市回顾，历史数据让人心惊！

特朗普政府再度祭出关税大棒，金融市场情绪骤变。欧洲股市同步重挫，德国 DAX 指数跌超 3%，原油价格单日暴跌 6.6%，美元指数创 2005 年以来最大盘中跌幅。市场恐慌指标 VIX 指数飙升 40%，突破 30 关口，对冲基金净杠杆率降至三年低位。不仅如此，加密货币也加入了全球市场暴跌行列。4 月 7 日，比特币日内一度跌至不足 75,000 美元，较最高点 108,000 美元跌去 30%。以太坊价格也遭受重创，一度暴跌超过 15%，最低跌至不足 1,420 美元，创 2023 年 10 月以来新低。

回溯近半个世纪的历史，美国股市经历了多次熊市，每次都对经济和投资者产生深远影响。审视美股近半个世纪的熊市历程，我们既能洞悉市场的冷酷本质，也能从中汲取珍贵的经验与深刻的启示。

1. 历次熊市数据与对比：残酷的现实与深刻的教训


1973-1974 年：石油危机引发的熊市


1973 年，第四次中东战争爆发，阿拉伯国家实行石油禁运，导致全球石油价格暴涨。这一事件迅速传导至经济领域，美国经济陷入严重衰退。标普 500 指数从 1973 年 1 月的高点 121.74 点一路下跌至 1974 年 12 月的低点 57.77 点，跌幅高达 52.5%。这次熊市持续时间长达 21 个月，是近 50 年来持续时间最长的熊市之一。

石油危机不仅推高了能源价格，还加剧了美国的通货膨胀，企业成本大幅增加，盈利大幅下滑。此外，越战带来的财政负担也进一步削弱了美国经济的增长动力。

1987 年：黑色星期一


1987 年 10 月 19 日，道琼斯工业平均指数单日暴跌 508 点，跌幅达 22.6%，创下有史以来最大单日跌幅。标普 500 指数同日也下跌了 20.5%。尽管单日跌幅惊人，但整体熊市持续时间较短，仅为 4 个月。

这次暴跌主要是由于全球化、金融自由化以及计算机交易的兴起加剧了市场的波动性。为了防止类似事件再次发生，次年美国证券交易委员会（SEC）启用了市场熔断机制，设置了三级熔断标准，以稳定市场情绪。

2000 年：科技股泡沫破裂


90 年代末，科技股和网络股受到市场狂热追捧，估值严重偏离基本面。纳斯达克指数从 2000 年 3 月的高点 5132.52 点一路跌至 2002 年 10 月的低点 1114.11 点，跌幅达 78.3%，是近 50 年来跌幅最大的熊市。熊市持续时间长达 31 个月，对投资者信心造成了严重打击。

科技股泡沫的破裂揭示了市场过度投机和估值泡沫的巨大风险。当市场失去理性，投资者盲目追涨时，泡沫的破裂往往就在一瞬间。

2007-2009 年：全球金融危机引发的熊市


次级抵押贷款危机爆发，引发全球金融市场的连锁反应。信贷市场冻结，全球经济陷入衰退。标普 500 指数从 2007年 10 月的高点 1565.15 点跌至 2009 年 3 月的低点 666.79 点，跌幅达 57.4%。熊市持续时间为 17 个月，是近 50年来影响范围最广、损失最大的熊市之一。

这次危机暴露了金融体系的脆弱性，监管不力和过度杠杆化是导致危机爆发的重要原因。在危机中，许多大型金融机构纷纷倒闭或被收购，市场信心受到严重打击。

2020 年：新冠疫情引发的市场动荡


2020 年初，新冠疫情在全球范围内爆发，导致全球经济停摆，企业盈利大幅下滑。标普 500 指数从 2020 年 2 月的高点 3386.15 点跌至 2020 年 3 月的低点 2237.40 点，跌幅达33.9%。尽管跌幅较大，但得益于全球央行和政府的大规模刺激措施，市场迅速反弹。熊市持续时间仅为 3 个月左右，是近 50 年来持续时间最短的熊市之一。

疫情不仅影响了实体经济，还加剧了市场的恐慌情绪。然而，在全球央行和政府的共同努力下，市场迅速稳定下来，并开启了新一轮的上涨行情。

2. 数据对比：熊市持续时间与跌幅


为了更直观地了解历次熊市的情况，我们将熊市持续时间、标普 500 跌幅进行了对比：


熊市时期
持续时间
标普 500 跌幅
1973-1974 年
21 个月
-48%
1987 年
4 个月
-34%
2000-2002 年
31 个月
-49%
2007-2009 年
17 个月
-57%
2020 年
3 个月
-34%

3. 熊市中的深刻教训：投资者应如何应对？


3.1 密切关注经济基本面


经济基本面是股市的基石。当经济增长放缓或衰退时，股市往往难以独善其身。因此，投资者应密切关注经济指标和政策动向，以把握市场大势。在熊市中，更应保持警惕，避免盲目跟风或过度投机。

3.2 理性看待估值泡沫


市场狂热和估值泡沫往往是熊市的催化剂。当市场出现过度乐观和投机行为时，投资者应保持理性，避免盲目追涨。同时，也应学会识别估值泡沫，及时止损或调整投资策略。

3.3 关注政策干预与市场自救


政策层面的干预往往能够起到稳定市场情绪、防止危机进一步恶化的作用。然而，投资者也应认识到，政策干预只是暂时的缓解措施，并不能从根本上解决问题。因此，在关注政策动态的同时，也应关注市场自救的力量。只有市场自身具备强大的修复能力，才能真正走出熊市。

3.4 控制情绪，理性投资


在熊市中，投资者情绪往往波动较大，容易做出冲动的投资决策。因此，投资者应学会控制自己的情绪，保持冷静的头脑和理性的判断。避免因情绪化交易而陷入更大的亏损。

美股近 50 年来的历次熊市为我们提供了宝贵的经验与启示。投资者应密切关注经济基本面、理性看待估值泡沫、关注政策干预与市场自救以及控制情绪理性投资。同时，投资者也应认识到加密货币市场与股市之间的关联性，并密切关注全球经济形势、政策监管和市场情绪等因素对加密货币市场的影响。在未来的投资道路上，让我们以史为鉴、理性前行！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


