RedStone（RED）：新一代模组化预言机，助力区块链生态发展

在区块链世界中，预言机扮演著关键角色，负责将链下数据安全地传递到链上，以支援去中心化金融（DeFi）和其他应用。RedStone 作为一款创新的模组化预言机，以其独特的数据传输方式和灵活架构，在市场上迅速崛起。

1. 什么是 RedStone？


RedStone 是一个去中心化的区块链预言机，专注于为多条区块链提供精准、可靠的数据服务。不同于传统预言机（如 Chainlink），RedStone 采用了模组化设计，允许不同应用根据需求选择最适合的数据获取方式，减少 Gas 费用并提升效率。

自 2020 年创立以来，RedStone 已支援超过 60 条区块链，包含 Ethereum（ETH）、Arbitrum（ARB）、Base、Optimism（OP）链等。

2. RedStone 的技术优势


传统预言机通常使用 Push 模型，即由预言机自动将数据写入链上，这样的方式虽然方便，但会产生高昂的 Gas 费。RedStone 则提供更灵活的选择，支援三种数据传输模式：

2.1 Pull（拉取）模型：
  • 数据仅在应用需要时才从链下获取，节省 Gas 费用。
  • 适用于希望降低成本的 DeFi 协议，如衍生品交易和稳定币项目。

2.2 Push（推送）模型：
  • 适用于需要实时更新的应用，如价格预测市场。
  • 透过自动更新链上数据，确保最新资讯可被即时存取。

2.3 X 模型：
  • 结合 Pull & Push 的优势，根据应用需求动态调整数据传输方式。

3. 生态系统与融资


随著 DeFi 市场的爆炸性增长，对高效、可靠的预言机需求不断增加。RedStone 也因此吸引了许多知名投资机构的关注。

2024 年 7 月，RedStone 完成 1,500 万美元的 A 轮融资，投资方包括 Arrington Capital、Amber Group、Spartan、IOSG Ventures、Coinbase Ventures 等主要投资方。

这笔资金将用于扩展 RedStone 的预言机服务、强化生态系统，以及支援更多 Layer 1 和 Layer 2 区块链。
此外，RedStone 也计划发行其原生代币 RED，用于：
  • 激励数据提供者（确保预言机数据准确）
  • 支持生态发展（促进更多 dApp 整合）
  • 去中心化治理（持有者可参与协议决策）

RED 代币的总供应量为 10 亿枚，其中 48.3 % RED 代币将分配给 RedStone 生态系统及社区，涵盖以下类别：社区与创世分配、生态系统与数据提供者激励，以及协议开发支援。

4. 未来展望


随著区块链技术的不断发展，市场对高效、灵活的预言机解决方案需求只会越来越高。RedStone 凭借其模组化架构，有潜力成为下一代 DeFi 预言机的标准。

未来 RedStone 计划：
  • 拓展更多链的支援，如 Berachain 和 Monad 等新兴网络。
  • 推出 RED 代币并启动社群激励计划，鼓励更多开发者参与。
  • 与更多 DeFi 协议合作，提升去中心化应用的数据准确性和安全性。

目前，RedStone 已与 TON（The Open Network）整合，支援 TON 生态系统的价格预测和 DeFi 产品。这一举措标志著 RedStone 正逐步扩展其影响力，进一步提升其在市场中的竞争地位。

5. 结语


在 DeFi 和 Web3 的发展浪潮中，预言机的角色愈发重要。RedStone 透过创新的模组化设计、灵活的数据传输模式，以及强大的资本支持，正在迅速崛起。随著更多区块链网络的整合和 RED 代币的推出，RedStone 有望成为未来 DeFi 预言机生态的核心基础设施。


