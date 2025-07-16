Quai Network：重塑区块链未来的革新技术





区块链技术自比特币诞生以来，一直在去中心化、安全性与可扩展性之间寻求平衡。Quai Network 作为新一代的 Layer 1 区块链，透过创新的架构与共识机制，为区块链的可扩展性带来全新解决方案，实现高吞吐量、高安全性和去中心化的完美融合。









Quai Network 结合了分片技术与创新共识机制，透过独特的 PoEM（最小熵证明，Proof-of-Entropy-Minima） 共识机制，以及分层多链结构，大幅提升交易处理效率，使其能够达到超过 50,000 笔 TPS（每秒交易数）。





相较于传统公链如 Bitcoin 和 Ethereum，这些公链主要采用 PoW（工作量证明，Proof-of-Work）和 PoS（权益证明，Proof-of-Stake）来维持网络共识与安全性。然而，PoW 机制需要矿工进行高强度的算力竞争来验证交易，导致能源消耗巨大且交易速度较慢，例如比特币的 TPS 只有约 7 笔。





相较之下，Quai Network 的 PoEM 共识机制透过数学熵来确保节点快速达成共识，无需进行高耗能计算，同时大幅降低分叉风险，确保网络运行更加稳定与高效。这使得 Quai Network 在效能与去中心化之间找到了更好的平衡，为区块链技术带来更强的可扩展性与实用性。













Quai Network 采用了一种称为“分层多链（Hierarchical Multi-Chain）”的结构，将网络分为三个层级，共 13 条链：

Prime 链（主链）： 作为整个网络的核心，负责全局协调，确保安全性与去中心化。

Region 链（区域链）： 共有 3 条，负责处理特定区域的交易与智能合约执行。

Zone 链（区块链）： 共有 9 条，负责高速交易处理，能够承载更高的交易吞吐量。

这种架构确保了整个生态系统可以并行处理交易，避免单一链的拥堵问题，提高扩展性。









传统的共识机制如 PoW（工作量证明） 和 PoS（权益证明） 在安全性与去中心化上各有优缺点。Quai Network 采用 PoEM（最小熵证明）共识机制，透过“统计熵”来衡量区块的重要性，消除无效的链分叉，确保网络保持高度稳定与安全。





无需矿工竞争： 不同于 PoW 需要大量算力竞争，PoEM 使用数学熵来决定区块的权重，降低能源消耗。

防止分叉： PoEM 允许所有节点对区块顺序达成一致，使得链不会轻易分叉，提高共识效率。

提升交易速度：由于不需要进行大量验证计算，PoEM 能够大幅加快交易确认时间。









为了确保 Quai Network 的多链架构能够顺畅运行，该网络引入了“合并挖矿（Merged Mining）”机制，使得矿工可以同时参与多条链的挖矿，并获得相应的奖励。这种方式不仅提高了挖矿效率，还能确保网络的安全性与稳定性。





此外，Quai Network 内建跨链通讯协议，允许不同链之间的资产与数据自由流通，消除了传统区块链“孤岛效应”的问题，让使用者能够更灵活地进行交易与应用开发。









截至 2024 年 8 月，Quai Network 已成功完成多轮融资，总额达到 1,500 万美元。最新一轮 500 万美元的战略融资由 Cogitent Ventures、MH Ventures、TPC Ventures、Giga Chad Ventures 和 DexCheck Ventures 等投资机构参与。这些资金将用于扩大工程和开发者关系团队，支持研发工作，并投资于社区参与计划。





此外，Quai Network 于 2025 年 1 月 29 日举行主网上线，将开放 $QUAI 代币的交易和网络功能。









Quai Network 的技术设计与市场策略，使其在当前区块链竞争中具有以下优势：

高吞吐量： 突破性架构，达到 50,000 TPS 以上 ，远超比特币与以太坊。

低交易 成本 ： 透过分层链结构，降低 Gas 费用，提高使用者体验。

强大安全性： PoEM 共识确保无分叉、无矿工竞争，网络稳定性更强。

高 可扩展性： 多链架构可随需求动态扩展，不受单链限制。

跨链互通：内建跨链通讯协议，消除链与链之间的隔阂。