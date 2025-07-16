Quai Network：重塑区块链未来的革新技术

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物
引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的
介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可
TL;DRUSDf 是建立在以太坊上的超额抵押合成美元，目前流通量约 18.99 亿枚，市场排名第 202 位。USDf 支持稳定币和非稳定币资产作为抵押品，通过动态抵押率确保系统安全性。USDf 采用经典铸币和创新铸币双重机制，满足不同风险偏好用户的需求。USDf 通过 Delta 中性策略和套利机制维持与美元 1:1 的价格锚定。用户可通过质押 USDf 获得 sUSDf 收益代币，参与多层次
在竞争激烈的加密货币交易市场中，选择一个不仅提供稳定、高效交易体验，还能持续不断地为用户提供额外福利的平台至关重要。MEXC 交易所深谙此道，为广大新老合约交易用户设计了丰富多彩的活动矩阵。这些活动贯穿交易的始终，无论您是初次尝试合约的新手，还是经验丰富的高频交易者，都能在其中找到适合自己的福利。参与这些活动，意味着您的每一次交易不仅有机会带来盈利，还能累积额外的合约体验金、手续费减免和巨额奖池瓜
除了日常使用 MEXC 平台进行现货、合约交易外，还可以通过邀请好友的方式，为自己赚取佣金。当您邀请好友使用 MEXC 时，您可以从好友的现货、合约交易中赚取一定比例的佣金，最高比例可以达到 50%。1. 如何邀请好友1.1 网页版：打开 MEXC 官网并登录您的 MEXC 账号，点击右上角的【个人头像】，选择【邀请好友】。进入到邀请页面后，点击【邀请好友】，您可以选择复制【邀请码】，新用户在注册
MX 是 MEXC 发布的原生加密实用代币。持有 MX 能够获得的被动收入有哪些？1. 代币增值代币最直接的价值来源于自身价格的波动，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增长率最高时达到 330%，作为长期持有 MX 的用户，能够从一季度的涨幅中赚取收益。您持有的数量越多，建仓成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活动收益MEXC Launchpool 是一个让用户通过质押指