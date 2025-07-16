近期，加密市场迎来了一项引人注目的新闻：由全球支付巨头 Paypal发行的美元稳定币PYUSD的市值突破了10亿美元大关。这一里程碑不仅标志着PYUSD在稳定币领域的显著增长，也可能对整个加密市场产生深远的影响。DeFiLlama数据显示，2024年年初 PYUSD 市值仅有 2.34 亿美元，仅仅过了7个多月的时间，PYUSD 市值就增长了 327%，增速非常迅猛。 1.PYUSD的成长之路 起近期，加密市场迎来了一项引人注目的新闻：由全球支付巨头 Paypal发行的美元稳定币PYUSD的市值突破了10亿美元大关。这一里程碑不仅标志着PYUSD在稳定币领域的显著增长，也可能对整个加密市场产生深远的影响。DeFiLlama数据显示，2024年年初 PYUSD 市值仅有 2.34 亿美元，仅仅过了7个多月的时间，PYUSD 市值就增长了 327%，增速非常迅猛。 1.PYUSD的成长之路 起
PYUSD市值破10亿美元：将引爆加密市场？

2025年7月16日
近期，加密市场迎来了一项引人注目的新闻：由全球支付巨头 Paypal发行的美元稳定币PYUSD的市值突破了10亿美元大关。这一里程碑不仅标志着PYUSD在稳定币领域的显著增长，也可能对整个加密市场产生深远的影响。DeFiLlama数据显示，2024年年初 PYUSD 市值仅有 2.34 亿美元，仅仅过了7个多月的时间，PYUSD 市值就增长了 327%，增速非常迅猛。


1.PYUSD的成长之路

  • 起源
PayPal于2023年首次推出PYUSD，作为其加密货币战略的一部分。PYUSD的推出旨在填补市场上对稳定币的需求，并进一步推动PayPal在数字支付领域的创新。作为一家全球领先的金融科技公司，PayPal希望通过PYUSD为用户提供一种与美元1:1挂钩的稳定数字货币，从而降低市场波动性对用户交易的影响。

  • 特点
PYUSD是一种稳定币，旨在提供稳定、可靠的数字货币，用于支持日常交易和金融服务。其设计基于与美元挂钩的机制，通过保持稳定的汇率来减少加密货币市场的波动性，从而增强用户的信任感和接受度。PYUSD的技术基础是基于区块链的智能合约系统，这不仅确保了其稳定性，也提高了透明度。

  • 现状
自推出以来，PYUSD迅速赢得了市场的认可。短短几个月内，它已经成为市场上增长最快的稳定币之一，其市值突破10亿美元。这不仅证明了PYUSD的稳定性和市场需求，也反映了PayPal在加密货币领域的成功战略。PYUSD的快速增长得益于PayPal广泛的用户基础和在金融科技领域的强大影响力。

10亿美元的体量，在稳定币市场中是什么概念？根据 defillama 平台的数据显示，在稳定币市值排名中，PYUSD 市值在 USDE、FDUSD 这些稳定币之后，排名在第6位。按照最近的增长幅度，PYUSD 在今年年底挤身稳定币市值 TOP3 的行列，也并非不可能。


  • 发展
PayPal不断优化PYUSD的技术和功能，增强其在各种金融服务中的应用，包括跨境支付、在线购物和数字资产交易。PYUSD的普及得到了广泛支持，包括零售用户和机构投资者。PayPal利用其强大的技术支持和全球庞大的用户基础，将持续推动PYUSD的应用和市场扩展。

2.PYUSD崛起的背后

从 PYUSD 的增长趋势数据来看，其市值增长主要来源于最近两个月。那么究竟是什么因素导致了 PYUSD 市值暴涨？从时间节点上来看，最近两个月正是 Solana 链上 PYUSD 从发行到快速增长的时间节点。究其原因，主要得益于 PYUSD 近期在 Solana 公链上开启的高激励策略，即 PYUSD 的快速增长来源于真金白银的补贴以及应用场景的拓展。例如，PYUSD 在 Solana 生态质押项目 Kamino 中的质押年化收益（APY）目前可以达到 10% 以上。


目前，PYUSD 也只在以太坊和 Solana 公链上有发行，其中，PYUSD 于2023年8月份在以太坊上首发，今年5月31日开始在 Solana 公链上发行，虽然 Solana 公链晚了9个月，但目前，Solana 版本的 PYUSD 占比为 63.61%，几乎是以太坊版的两倍。分析认为，PYUSD 之所以选择 Solana 为主要的公链发行平台，这主要和 Solana 公链优势有关，如极具优势的 gas 费用、更快的交易确认速度，以及提供适合Web2 商业环境的扩展功能。


3.PYUSD崛起对市场的潜在远影响

PYUSD的市值突破10亿美元不仅是其成功的标志，也为市场带来了重要的变化和潜在的影响。随着PYUSD在稳定币市场的崛起，我们可以预见其对整个加密市场的多方面影响。

  • 稳定币市场的整合
PYUSD的市值突破10亿美元，可能会促使稳定币市场的进一步整合。目前，稳定币市场中存在多个竞争者，包括Tether（USDT）、USD Coin（USDC）和Dai（DAI）等。PYUSD的崛起可能会加剧这些稳定币之间的竞争，推动它们在市场上的表现和技术创新。在这样激烈的市场环境中，选择一个高效的交易平台至关重要。MEXC 作为全球领先的加密货币平台交易平台，提供了广泛的稳定币支持。根据 Coingecko 数据，MEXC 目前上线 2,970 个现货交易对，其中稳定币 USDT 的交易对达到 2,511 个，占比高达84%。MEXC 凭借全网上币最快，币种最全以及最低手续费的优势，成为加密投资者进行稳定币交易的理想选择。



  • 加密市场的流动性提升
稳定币的普及通常会增加市场的流动性。PYUSD的市值突破10亿美元，将为市场注入更多流动性。这不仅有助于提升交易的效率，还可能激发更多的投资和交易活动，对整个加密市场的活跃度产生积极影响。

  • 机构投资者的关注
PYUSD的增长也可能吸引更多机构投资者的关注。作为一家拥有强大品牌和全球影响力的公司，PayPal推出的稳定币往往能获得机构投资者的青睐。PYUSD的成功可能会激励其他金融机构和企业进入稳定币市场，从而进一步推动行业的发展。

  • 监管环境的变化
随着PYUSD等稳定币市值的不断增长，监管机构可能会加强对稳定币市场的监管。这可能会影响稳定币的运作方式以及市场的整体规则。市场参与者需要密切关注相关政策和法规的变化，以便及时调整策略应对可能的监管挑战。

4.未来展望：PYUSD将引爆加密市场？

PYUSD市值的突破无疑是加密市场的一项重大事件。未来，PYUSD的表现将取决于多个因素，包括市场需求、技术创新和监管环境的变化。PayPal的全球网络和强大支持可能会为PYUSD的持续增长提供坚实的基础，但市场竞争和监管压力也可能带来挑战。

分析认为，随着区块链技术的不断发展和加密货币全球合规化的推进，Web3 支付将成为未来的重要趋势。这种支付方式致力于实现快速、廉价和全球化的支付，构建新一代金融/支付基础设施。借助稳定币支付功能，支付平台能够满足用户个性化的支付需求。此外，在加密货币生态中，稳定币的发行是一项高利润的业务，其收益远超大多数加密货币交易平台。例如，USDT 的发行方泰达（Tether）公司的年收益已超过许多科技巨头。因此，越来越多的金融巨头开始涉足加密稳定币领域，PayPal 就是其中之一。

总体来看，PYUSD市值突破10亿美元，标志着稳定币市场的重要里程碑。这一突破不仅展示了PYUSD在稳定币领域的成功，也为整个加密市场带来了深远的影响。从市场整合到流动性提升，再到机构投资者的关注和监管环境的变化，PYUSD的崛起可能将引发一系列变革。未来，PYUSD的表现将受到市场需求、技术创新和监管政策等多重因素的影响。投资者和市场参与者应持续关注PYUSD的发展动态，并做好应对市场变化的准备。

