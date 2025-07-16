MEXC 已上线PUMP 现货和合约交易，同时，平台也开启了 PUMP 代币的充值通道。与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 PUMP 的充值/交易活动，瓜分 150,000 USDT！ PumpBTC（PUMP）是一个基于 Babylon 平台的流动性质押解决方案，旨在帮助比特币持有者在参与去中心化金融（DeFi）活动的同时保持资产的流动性。 1.项目概述:PumpMEXC 已上线PUMP 现货和合约交易，同时，平台也开启了 PUMP 代币的充值通道。与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 PUMP 的充值/交易活动，瓜分 150,000 USDT！ PumpBTC（PUMP）是一个基于 Babylon 平台的流动性质押解决方案，旨在帮助比特币持有者在参与去中心化金融（DeFi）活动的同时保持资产的流动性。 1.项目概述:Pump
新手学院/热币专区/项目介绍/PumpBTC：创... DeFi 新时代

PumpBTC：创新的流动性质押解决方案引领 DeFi 新时代

MEXC 已上线PUMP 现货和合约交易，同时，平台也开启了 PUMP 代币的充值通道。与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 PUMP 的充值/交易活动，瓜分 150,000 USDT！

PumpBTC（PUMP）是一个基于 Babylon 平台的流动性质押解决方案，旨在帮助比特币持有者在参与去中心化金融（DeFi）活动的同时保持资产的流动性。

1.项目概述:PumpBTC 的革新之路


与传统质押方式通常要求用户长时间锁定资产不同，PumpBTC 通过简化操作，使用户可以一键质押比特币至 Babylon 并立即获得流动性代币，无需等待。

PumpBTC 不仅增加了比特币生态系统中的 DeFi 参与机会，还通过使用 BTC 作为质押资产，克服了传统权益证明链面临的挑战，如高通胀率和初始代币分配困难。这种模式不仅为比特币持有者提供了生成可靠收益的新途径，而且通过将比特币变为一个可以产生回报的生息资产，为整个 DeFi 生态系统带来了稳定性和增长的正反馈循环。

2.PumpBTC 的四大核心优势


流动性质押：PumpBTC 允许用户将比特币资产质押到指定的智能合约中，随后以 1:1 的比例接收 pumpBTC 代币。 这些代币可在支持的区块链网络中自由使用，既保持了资产的流动性，又使用户能够通过质押获得收益。

跨链兼容性：PumpBTC 支持多个区块链网络，包括比特币、以太坊、BNB Chain、Mantle、Arbitrum、Base 等。 这种跨链兼容性使用户能够在不同的 DeFi 生态系统中灵活地使用其资产，最大化投资机会。

安全性保障：为了确保用户资产的安全，PumpBTC 与 Cobo 和 Coincover 等托管机构合作，这些机构负责将用户的原生 BTC 委托给 Babylon 协议的最终性提供者（Finality Provider）。 此外，PumpBTC 的智能合约经过严格的安全审计，以防范潜在的技术风险。

积分奖励：PumpBTC 平台允许用户通过参与 L2/L3 协议及其他链上活动积累积分，这些积分可能解锁生态系统内的额外奖励，增强用户参与感和忠诚度。

3.PumpBTC 的两大产品服务


3.1 PumpBTC Liquid Staking


该服务允许用户质押 BTC 并获得等额的 PumpBTC 代币。这些代币与比特币 1:1 挂钩，具有流动性，并能在 DeFi 生态系统中产生收益。

3.2 BTC-fi Yield Vault


该平台旨在为比特币持有者提供类似中心化金融的安全性和类似去中心化金融的可扩展收益。

4.概述 PUMP 代币经济学


代币 PUMP 是 PumpBTC 平台的原生代币，总供应量为 10 亿枚。PUMP 代币在生态系统中具有多种功能：

  • 治理：持有者可参与平台重大决策投票，影响项目发展方向。
  • 质押：用户可将 PUMP 代币质押以获得额外收益。
  • 交易费用支付：在与合作协议互动或参与忠诚度计划时，用于支付相关费用。
  • 社区奖励：用于奖励参与空投、推荐计划等社区活动的用户。

5.如何参与在 MEXC 上参与 PumpBTC（PUMP）？


MEXC 交易所敏锐捕捉到 PumpBTC 的潜力，并通过低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

如果您正在寻找一个高流动性、低手续费、支持灵活杠杆交易且交易体验流畅、安全可靠的交易平台，MEXC 将是您的理想选择。目前，MEXC 已经上线*URLS-PUMP_USDT*，快来交易吧！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


