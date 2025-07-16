Pump.fun VS Raydium：Meme 币战场上的两极博弈

在加密货币的世界里， Meme 币以其独特的文化属性和投机吸引力，一直是市场关注的焦点。而在 Solana 生态中，Pump.fun 与 Raydium 这两大平台正围绕Meme币发行与交易展开一场激烈的竞争。一边是以 Pump.fun 为代表的Meme 币发行平台，以每日数百个新代币的速度掀起草根狂欢；另一边则是 Raydium 这类传统 DEX 巨头，凭借深厚的流动性护城河维持着 Solana 生态的秩序。













作为 Solana 生态的现象级产品，Pump.fun 凭借极简的发行流程和独特的 Bonding Curve 机制迅速崛起。其核心逻辑是将代币发行权彻底下放：用户仅需填写代币名称、符号等基本信息，即可在 2 分钟内完成合约部署和交易池创建。这种“一键发币”模式直接击中了散户的投机需求，平台在短时间内迅速积累了大量的活跃用户和交易量。









Raydium 作为 Solana上 的主流去中心化交易所，其与 Serum 的深度集成，提供了丰富的交易对和流动性池。其生态霸权不仅体现在交易深度上，更在于对项目质量的筛选机制：代币上线需通过审计、流动性质押等流程，平均审核周期长达 7 天，这种精英化门槛使其成为机构资金的聚集地。









两大平台的策略差异直接塑造了不同的市场格局。





















费率优势 ：交易手续费仅 1%，低于 Pump.fun 的 2%，且免除流动性迁移费用。

激励捆绑 ：项目方在 LaunchLab 发行代币可获 10%手续费分润，同时享受 RAY 代币质押收益加成。

流动性迁移：采用集中流动性 AMM 模型，在代币流动性达到一定规模（85 SOL）后自动迁移至 Raydium AMM









指标 Pump.fun Raydium 日均交易量 峰值达 31.3 亿美元 2025 年 Q1 日均交易量为 36 亿美元 活跃用户数 超过 38.8 万 长期稳定在 Solana DEX 市场领先地位 代币发行数量 截至目前已发行近 8000 万枚代币 通过 LaunchLab 代币发行数量快速增长 市场份额 曾占据 Solana DEX 交易量的 20% 长期保持 Solana DEX 市场的领先地位 创新功能 PumpSwap LaunchLab









双方的竞争策略已从单纯的产品迭代升级为生态话语权的争夺。当前，Pump.fun 推出的 PumpSwap 在 Solana 生态中迅速崛起，其交易量规模已占据约 15% 的市场份额，尽管 Raydium 仍稳居市占率首位，但面对这一新兴挑战者，其生态地位正承受显著压力。









而 Raydium 的反击策略爷初见成效：LaunchLab 上线首日，其交易量占比回升至 60%，表明新平台已成功吸引资金关注。为巩固优势，Raydium 进一步采取降维打击策略：通过将项目毕业门槛降低至 85 SOL，吸引头部项目提前迁移；同时，将平台收入用于回购销毁 RAY 代币，构建“交易量增长→代币通缩”的正向循环。









面对 Raydium 的攻势，5 月 12 日， Pump.fun 宣布将 50%交易手续费分配给代币发行者刺激优质项目留存 ，同时引入 LP 代币销毁机制将 Rug Pull 风险降低 47%，并通过在 Telegram 建立区域社群及活动维系用户黏性，形成以用户激励、风险管控和社区运营为核心的三维防御体系。









在表面的市场繁荣之下，Pump.fun 与 Raydium 均面临深层的结构性风险。





Pump.fun 的极速扩张正遭遇监管铁拳的压制——美国 SEC 已将其平台上多种代币列入未注册证券观察名单，而 2024 年 3 月爆发的 230 万美元合约漏洞被盗事件更是暴露了 C+ 级安全评级的致命缺陷，叠加过度依赖 Meme 叙事的生态脆弱性，一旦市场转熊或将引发用户大规模流失。





反观 Raydium，看似稳固的生态护城河同样暗藏裂缝，复杂的代币审核流程被社区讥讽为“ Solana 版上币委员会”，CLOB 模式造成的小市值代币 15%以上的买卖价差严重削弱交易体验，加之 RAY 代币 22%的年通胀率持续侵蚀价值存储能力，这场看似势均力敌的较量实则危机四伏。









这场看似对立的竞争，终将演化为加密市场结构进化的催化剂。链上数据显示，19% 从 Pump.fun 毕业并迁移至 Raydium 的项目获得了持续性流动性注入，揭示了一个更深层的生态规律——野蛮生长的创新实验与严谨的价值沉淀并非对立，而是构成了加密经济的新型分工体系。当 Pump.fun 用算法民主化撕开发行权垄断的铁幕，Raydium 则以流动性专业化筑起价值护城河，二者的碰撞实质推动了市场的分形进化。





未来格局的终极答案或许仍需时间揭晓，但可确定的是，加密货币市场正在书写新的叙事——当发行权革命遇上流动性重构，早已超越零和博弈的范畴，演变为一场关于市场效率与价值发现能力的进化竞赛。可以预见的是，随着市场持续分化，加密货币生态将逐步形成“流量层”与“价值层”的分层格局。而 MEXC 交易平台始终站在技术变革的前沿，通过提供低门槛、高效率、高安全的交易通道，助力全球用户穿越市场周期，共同见证加密经济从混沌走向秩序的进化之旅。







