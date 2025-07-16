加密货币市场动荡中的新机遇：哪些代币值得布局？





在 2025 年的第一季度，加密货币市场依然没能逃脱其波动性的本质。美国总统特朗普在社交平台上的言论虽然一度引发了市场的短暂狂欢，将 *URLS-BTC_USDT* 价格推上了 95,000 美元的高位，并使得加密货币总市值重返 3 万亿美元大关。但随后，市场迅速回落，再次让投资者体会到市场的不可预测与严峻。





在金融市场的波涛中，投资者常常面临一个永恒的挑战：如何在市场动荡中捕捉机会。2025 年 3 月 11 日，全球市场经历了一场突如其来的暴跌，美股和加密货币市场均未能幸免。然而，正如俗语所言，“在别人恐惧时贪婪”，一些敏锐的投资者选择在低价买入，即“Buy the dip”，以期待市场反弹时获利。









比特币作为加密货币的领头羊，其过去五年的走势堪称传奇，从 3,800 美元的低点一路攀升至 109,568 美元附近，现于 83,000 美元附近，涨幅超过了 20 倍。









尽管短期内市场持续走低，但是行业内的诸多变化，尤其是一些重要动态仍不容忽视，例如美国总统特朗普已签署行政令，建立美国战略比特币储备；阿布扎比主权财富基金正在大规模增持比特币；美国多家银行正紧锣密鼓地筹备推出加密货币托管服务；高盛（Goldman Sachs）也已斥资数十亿美元购入 BTC。此外，特朗普政府正积极推动美国加密货币监管政策的制定，旨在解决前期监管框架不清、监管机构重叠的问题。如今，美国的加密货币监管框架已回归“支持创新发展”的主线，在解决监管分歧、制定监管框架和规则方面取得了关键性进展。





尽管市场短期内可能受到各种因素的影响而出现波动，但长期来看，加密货币市场的增长潜力，尤其是 *URLS-BTC_USDT* 的增长潜力仍然不容忽视。









去年年底山寨币热度最高、涨幅最大的当属 AI Agent。尽管目前大部分的 AI Agent 代币已从峰值显著回落，但 AI Agent 聚焦于实际场景的落地与商业化推进，广泛涉及自动化交易、资产管理、市场深度分析、以及跨链交互等多个关键领域。那些持续致力于实际应用的开发与推进的项目，有望迎来一轮积极的反弹。





框架类项目

AI Agent 框架作为智能体生态的核心基础设施，其核心价值在于显著降低开发门槛，加速 AI 应用的落地。其中，ai16z 采用风险资本模型，投资于各个领域的高潜力 AI 代理和概念。它使用像ELIZA这样的框架和开源策略增强了其塑造 AI 代理基础设施景观的能力。此前，ai16z 创始人 Shaw 在X平台表示，正开始开发 Eliza V2 版本。 V2 版本会更加灵活、可扩展，并且能够支持更多用例和复杂交互。





作为开发者最喜爱的项目之一，*URLS-AI16Z_USDT* 有机会在 Eliza V2 板块上线前后迎来一波不错的发展前景。





发行平台类项目

Bankr 的核心功能包括代币交换、限价订单、转账以及代币部署。用户使用社交平台账号注册后，通过在社交平台使用自然语言就能通过 Bankrbot 完成一系列加密账户操作。





在首个通过 GROK 在 Base 上发行的 AI 代币 *URLS-DRB_USDT* 热闹之际，这波流量也使得Bankr热度逐渐上升，其平台代币 *URLS-BNKR_USDT* 最高市值触及 4,450 万美元，目前也占据了 AI 市场 8.96% 的市场份额。













除 AI Agent 板块外，传播能力极强的原生 Meme 板块也值得关注，他们通常是山寨币上涨的“先行军”。





动物系 Meme





在 “特朗普效应” 推动加密货币市场，使 BTC 价格逼近 90,000 美元之后，“马斯克效应”也接踵而至。作为昔日的“DOGE之父”，*URLS-DOGE_USDT* 自然成为了受益最大的 Meme 币。特朗普再次当选美国总统，以及马斯克加入特朗普政府并成立政府效率部等利好消息，为 DOGE 的后续发展注入了强劲动力，有望突破以往的高点。





此外，随着比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF 的获批，美国证券交易委员会（SEC）已正式接收 Bitwise 提交的 Dogecoin ETF 申请。一旦通过，其势必将再一次成为加密货币“最亮眼的 Meme 币”。





名人系 Meme

作为美国总统特朗普发行的 Meme 代币，*URLS-TRUMP_USDT* 的发行引发全球社会、金融与政治层面的震动。短短 48 小时内，极少数链上“先行者”迅速锁定巨额利润，亲身体验了名人效应与快速投机带来的剧烈市场波动。





Meme 币的兴衰始终与社区的关注度紧密相连。当关于 Rug Pull 的愤怒和讨论逐渐平息时，市场的热情也会随之减退。作为 TRUMP 的发行人，特朗普本人无疑将继续成为话题焦点，至少在其任期内，这一话题都将持续存在。





此外，Trump Organization 为 “TRUMP” 申请商标以推出元宇宙和 NFT 交易平台，这一举措也为近期价格上涨带来了新的可能性。









