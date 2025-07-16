PicWe（PIC）：首创跨链“免桥”稳定资产与多链流动性生态

在 DeFi 2.0 的浪潮中， PicWe 正在重塑跨链流动性的未来。作为全球首个“拼图式”全链流动性协议，PicWe 致力于消除链间壁垒，通过无桥接的方式实现资产的自由流通，为用户提供更安全、高效的交易体验。









PicWe 是一个集内容创作、 Meme 激励、链上社交于一体的 Web3 协议平台。它通过引入“身份 NFT + 动态等级 + 互动挖矿”的创新机制，构建以用户为中心的内容经济闭环。用户可以通过参与发帖、点赞、评论等社交行为获取 $PIC 代币奖励，同时社群可通过提案治理、内容评选等方式推动生态发展。PicWe 名称源于“Picture + We”，意指“我们的图片、我们的内容、我们的价值”。





核心特点：





无桥接跨链交换 ：通过智能合约实现链间资产的直接交换，无需第三方桥接。

安全性高 ：避免了桥接的单点故障，降低了被攻击的风险。

用户友好：支持多种主流钱包，用户无需更换钱包即可使用。













PicWe 的 CATM（Cross-chain Atomic Transaction Mechanism）引擎允许用户在不同区块链之间直接交换资产，无需依赖传统的桥接机制。这种方式不仅提高了交易的效率，还大大增强了资产的安全性。









WEUSD 是 PicWe 推出的链上稳定币，用户可以 1:1 地用 USDT 铸造或赎回 WEUSD。这为用户提供了一个稳定的交易媒介，方便在不同链之间进行资产交换。









用户可以通过质押 $PIC 代币参与流动性挖矿，获得收益和平台分红。这不仅激励了用户的参与，还增强了平台的流动性。









PicWe 构建了自己的去中心化预言机系统，为平台提供实时的链上数据支持，确保交易的准确性和安全性。在交易过程中，如果发生失败，智能合约会自动将资产返还给用户，确保资产的安全。









$PIC 是 PicWe 平台的原生功能型代币，主要用于激励机制、社区治理及生态系统的运行支持。PicWe 计划围绕五个关键项目里程碑，向社区逐步释放总计 3 亿枚 $PIC 代币。这些里程碑标志着平台在实现无桥接全链流动性目标上的重要阶段，代币将通过空投等形式分发，以奖励在各阶段积极参与和做出贡献的用户。





代币核心用途包括：





生态激励 ：激励用户参与流动性建设、交易行为和平台推广；

社区治理 ：赋予持币者参与平台提案与决策的权利；

系统支付：作为生态内部分服务和功能的支付媒介。













据 ChainCatcher 等媒体报道，截至 2024 年底，PicWe 平台已吸引约 727,000 位用户，产生约 221,000 次链上交互，覆盖 163,000 个独立钱包地址，总交易额达约 3.26 亿美元。





PicWe 致力于构建一个无桥接的全链流动性生态系统，截至目前，该架构已在 Movement 主网成功落地，展现出高效与可扩展性。其未来计划包括：





扩展链支持 ：将支持更多的区块链，实现更广泛的资产互通。

推出 IRO 市场 ：引入现实世界资产，实现资产的代币化。

增强预言机系统 ：提升数据的准确性和实时性。

社区治理：进一步推动去中心化治理，增强社区的参与度。



