什么是 PAWS 加密货币？7大特点解析Telegram明星App项目





点击赚钱（Tap to Earn） 2025 年初，加密市场迎来新星——PAWS 代币。这个源于 Telegram 的社交现象通过创新的模式，短短几月内吸引超过 7500 万活跃用户，创 Telegram 迷你 APP 最快增长记录。PAWS 将于 2025 年 3 月 18 日正式上市，为用户提供全新价值互动方式。





PAWS 由 Notcoin 和 DOGS 等成功项目的创作团队联合 打造，凭借社交激励模式创新、庞大用户基础和独特跨链生态，成为 2025 年最值得关注的加密项目之一。









PAWS 是指整个项目平台，包括 Telegram 迷你 APP、社区生态和相关产品，而 $PAWS 是该平台的原生加密货币，建立在 Solana 区块链上，是 PAWS 生态系统的价值媒介和激励工具。









1）建立在Solana区块链上：选择高效、低成本的 Solana 作为技术基础，提供流畅快速的交易体验，能与 Solana 生态热门项目实现互操作。

2）无缝集成Telegram：用户无需下载额外 APP，直接在 Telegram 内访问全部功能，大大降低新用户门槛。

3）创新的"点击赚取"模式：用户只需简单点击和完成基本任务即可获得奖励，特别适合加密新手。

4）多维度社区激励：不仅奖励点击行为，还鼓励邀请朋友获得 10% 奖励，同时考虑账号年龄、活跃度等因素构建公平评估体系。

5）强大跨链能力：作为“TON 和 Solana 间的文化桥梁”，为用户提供多元参与选择。

6）丰富应用场景：从社交货币、治理工具到 DeFi 集成、游戏合作，构建全方位应用生态。

7）经验丰富团队：由成功 Telegram 加密项目团队开发，提供宝贵经验和资源优势。









PAWS 通过以下方式激励用户参与：

点击互动：点击 APP 中不同元素赚取积分

完成任务：执行简单任务如阅读文章、关注社交渠道

社区参与：加入 PAWS 相关 Telegram 群组

邀请朋友：获得被邀请者积分的 10% 奖励

PAWS 采用全面用户评估系统，考量账号年龄、空投参与历史及社交互动等因素，确保公平奖励分配，提高系统安全性。









PAWS 代币分配比例：

62.5%（应用奖励和未来空投）： 用于激励用户参与和社区扩展

12%（生态系统和合作伙伴）： 促进平台多元化发展和第三方集成

10%（团队）： 确保持续创新和技术支持

8%（流动性支持）： 降低价格波动，提供稳定交易环境

7.5%（Solana OG社区奖励）：加强与 Solana 社区连接









1）生态系统治理：持有者参与平台决策，投票影响发展方向

2）社交身份识别：获得独特社区身份，促进用户互动

3）跨生态系统桥梁：实现不同区块链间价值转换

4）SocialFi产品基础：将社交互动与金融激励相结合









PAWS 计划通过以下战略扩展生态：

1）DeFi集成：提供质押、流动性挖矿等功能

2）游戏合作：引入更广泛游戏生态系统

3）社区主导发展：赋予用户更大话语权

4）持续创新应用：探索代币新用例，创造更多价值

5）简化用户入口：为加密新手提供便捷入门途径

与类似项目相比，PAWS 代币经济学倾向社区互动，发展路线多元，有望建立更稳固的长期价值基础。









MEXC 为用户提供安全可靠的 $PAWS 交易环境，选择 MEXC 的优势包括：安全可靠、简便界面、高流动性、多样交易选项和特色活动奖励。





购买步骤：

注册MEXC账户：访问 1）：访问 MEXC 官网

2）充值资金：充值 USDT、BTC 等加密货币

3）查找交易对：搜索 "PAWS"，选择 PAWS/USDT 交易对

4）下单购买：设置价格和数量，确认交易

5）安全存储：将代币存放在 MEXC 或个人钱包



