PARTI 是什么？详解 Particle Network 打造的 Web3 互通设施





Particle Network 作为 Web3 领域的创新基础设施项目，正通过其原生代币 PARTI 彻底改变用户跨链体验。这个已服务超过 1,700 万钱包的平台，致力于解决 Web3 世界中最棘手的问题——多链操作的复杂性和碎片化。通过钱包抽象化和链抽象化技术，Particle Network 让用户无需管理繁琐的私钥或多种 Gas 代币，即可在任意区块链上畅行无阻。









PARTI 是 Particle Network L1 区块链的原生代币，作为整个生态系统的核心燃料。它与 Particle Network 的关系类似于 ETH 之于以太坊—— Particle Network 是基础设施平台，而 PARTI 则是支撑其运行的原生加密货币。这个代币主要用于:

Gas 费用结算 ：所有通过 Universal Accounts 执行的交易最终都使用 PARTI 在 Particle Network L1 上结算。

通用 Gas 支付 ：让用户能用任何代币支付多链上的交易费。

跨链操作支持 ：促进统一账户体验，实现无缝跨链交互。

自动转换机制：交易费的一部分自动路由并转换为 PARTI，维持代币流通和需求。









Particle Network 致力于解决 Web3 领域三大核心痛点:

用户体验碎片化：传统 Web3 要求用户下载多个钱包，管理复杂私钥，为不同链分别管理资产，极大提高了入门门槛。

链间流动性碎片化：随着 L1、L2 和 L3 区块链增多，用户资产被分散，导致用户群体和流动性严重割裂。

Gas代币碎片化：每个区块链需要其原生代币支付 Gas 费，迫使用户持有多种 Gas 代币，增加管理难度和使用成本。









作为全栈 Web3 基础设施，Particle Network 通过三大核心技术实现了无缝的跨链体验:





1）钱包抽象化：让用户通过社交账户（Google、Facebook等）创建智能合约钱包，消除私钥管理复杂性，其关键组件包括:

Particle Auth：通过社交登录创建钱包

Particle Connect：Web3 版单点登录

MPC-TSS 安全机制：确保私钥永不在单一位置完整存在





2）账户抽象化：基于 ERC-4337 标准，使钱包变得可编程，支持:

无 Gas 交易：应用可代替用户支付费用

批量交易：多操作合并为单交易

会话密钥：预先批准特定操作

自定义访问控制：增强安全性和灵活性





3）链抽象化：通过 Universal Accounts 实现跨链统一体验:

一个统一账户和余额，跨所有区块链

自动聚合和移动用户在不同链上的资产

使用任何代币支付任何链上的 Gas 费用









与竞争对手相比，Particle Network 拥有显著优势:

全栈解决方案 ：唯一同时提供钱包抽象化、账户抽象化和链抽象化的完整方案

先进安全机制 ：采用 MPC-TSS 技术，比竞争对手的 KMS 或 SSS 更安全

模块化架构 ：开发者可按需选择组合不同组件

BTC Connect 创新 ：比特币生态系统首个账户抽象化协议

Universal Accounts：市场上最全面的链抽象化解决方案









MEXC 交易所为用户提供便捷的 PARTI 交易服务。以下是在 MEXC 购买 PARTI 的简单步骤:

注册MEXC账户：访问 MEXC 1）：访问 MEXC 官网 完成注册流程；

2）充值资金：向 MEXC 账户充值 USDT 或其他支持的加密货币；

3）查找PARTI交易对：在交易区域搜索“PARTI”，选择 PARTI/USDT 交易对；

4）下单购买：设置购买数量和价格，确认交易；

5）安全存储：将购买的 PARTI 代币存放在 MEXC 账户或转至个人钱包。





随着 Web3 向多链未来发展，Particle Network 有望成为连接不同区块链网络的关键基础设施，而 PARTI 则作为这个互联生态系统的核心燃料，推动区块链技术走向更广泛的应用和采用。



