Openledger 是一个开创性的区块链项目，旨在革新人工智能（AI）与去中心化技术的交叉领域。作为 “AI 区块链”，Openledger 致力于通过去中心化信任基础设施，释放数据、AI 模型和智能代理的流动性，实现其商业化。该项目成立于 2024 年，前身为 OpenDB，迅速获得关注，已从 Polychain 资本、Hash3、HashKey 资本、Balaji Srinivasan、SaOpenledger 是一个开创性的区块链项目，旨在革新人工智能（AI）与去中心化技术的交叉领域。作为 “AI 区块链”，Openledger 致力于通过去中心化信任基础设施，释放数据、AI 模型和智能代理的流动性，实现其商业化。该项目成立于 2024 年，前身为 OpenDB，迅速获得关注，已从 Polychain 资本、Hash3、HashKey 资本、Balaji Srinivasan、Sa
新手学院/热币专区/项目介绍/Openledge...N 代币全景解析

Openledger：AI 与区块链的融合革新 ——OPEN 代币全景解析

2025年9月5日MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.06405+3.10%
OpenLedger
OPEN$0.29098+3.10%
Mask Network
MASK$0.8367+3.13%
Gravity
G$0.006812+0.50%
Kaito
KAITO$0.9036+3.69%

Openledger 是一个开创性的区块链项目，旨在革新人工智能（AI）与去中心化技术的交叉领域。作为 “AI 区块链”，Openledger 致力于通过去中心化信任基础设施，释放数据、AI 模型和智能代理的流动性，实现其商业化。该项目成立于 2024 年，前身为 OpenDB，迅速获得关注，已从 Polychain 资本、Hash3、HashKey 资本、Balaji Srinivasan、Sandeep Nailwal、MH VenturesMask Network、Paul Taylor、Borderless CapitalFinality Capital Partners 等知名投资方处获得 800 万美元种子轮融资。此外，Openledger 已拨款 2,500 万美元支持 AI 区块链初创企业，彰显其在这一新兴领域的战略扩张决心。

项目的使命是解决 AI 开发中的关键挑战，尤其是对中心化数据管道的依赖 —— 这种依赖限制了创新，还带来了安全漏洞。通过利用区块链技术，Openledger 旨在打造一个无需许可、以数据为核心的基础设施，让高质量数据集的获取民主化，并促进 AI 模型的协作开发。

1.Openledger的项目简介


Openledger 旨在通过社区拥有的数据集（即数据网络）实现数据管理的去中心化，从而提升 AI 模型性能。这些数据集用于训练特定领域的 AI 模型，涵盖 Solidity 开发、医疗健康、物联网、Web3 交易等多个领域。平台运行在二层区块链上，确保可扩展性和低交易成本，且所有操作（数据集上传、模型训练、奖励分配、治理等）均在链上执行，以保证透明度和不可篡改性。

项目的核心亮点包括：

去中心化数据生态：Openledger 允许用户创建或参与数据网络（Datanets）—— 这些是用于训练 AI 模型的精选数据集。这使得数据来源去中心化，减少了对中心化提供商的依赖。
资金与合作：凭借 800 万美元融资及与 EigenLayer、0G Labs 等机构的合作，Openledger 在 AI - 区块链领域的创新具备坚实基础。
测试网参与：目前处于第二阶段（Epoch 2）测试网，平台鼓励用户通过运行节点、贡献数据或参与社区活动（如 Kaito Yapper 竞技场）参与其中，获取可兑换为 OPEN 代币的积分奖励。
主网路线图：平台正筹备主网启动，届时将全面启用其去中心化 AI 基础设施。

Openledger 的愿景是打造一个强大的生态系统，让 AI 开发在去中心化、透明的环境中进行，并借助代币化经济激励参与。

2.Openledger的技术亮点与核心逻辑


Openledger 的技术架构基于创新理念，实现了区块链与 AI 的无缝融合。主要技术亮点如下：

数据网络（Datanets）：由社区拥有的数据集，是训练特定领域 AI 模型的基础。用户可创建新的数据网络或参与现有网络，所有贡献均在链上记录，确保透明。
归因证明（PoA）：一种独特机制，确保数据网络和 AI 模型的贡献者在其成果被使用时，能持续获得 OPEN 代币奖励。这种持续奖励机制不同于传统的一次性数据购买，能鼓励长期参与和高质量贡献。
高效模型部署：Openledger 支持先进技术，允许在单个 GPU 上部署多个 AI 模型，大幅提升性能并降低成本，让更多用户能参与 AI 开发。
链上治理：采用 OpenZeppelin 的模块化 Governor 框架，实现混合链上治理系统。OPEN 代币持有者可参与决策，如资金分配和协议升级。
去中心化信任基础设施：借助区块链技术，Openledger 确保数据来源和模型性能可验证，增强生态系统的信任度。
节点运行：用户可在包括安卓在内的多种设备上运行节点，为网络安全和数据验证做贡献。测试网对设备要求较低（如 Ubuntu 24.04 系统、1 核 CPU、1GB 内存、10GB 存储），降低了参与门槛。

Openledger 的核心逻辑是打造一个自循环生态系统，将数据和 AI 模型视为有价值的资产。通过去中心化数据管道和基于 PoA 的激励机制，解决传统 AI 开发中数据稀缺和中心化的问题。区块链确保透明度，代币化经济则协调贡献者、验证者和开发者的利益。

3.OPEN 的深度解析


3.1 OPEN 代币简介


OPEN 代币是 Openledger 生态系统的原生加密货币，具备多项关键功能：

手续费代币：用于支付二层区块链上的交易费用，保障网络顺畅运行。
奖励代币：分发给为数据网络和 AI 模型开发贡献数据、模型或计算资源的用户。
质押代币：验证者和 AI 模型运营商需质押 OPEN 以参与网络安全维护和模型部署，并获得相应奖励。
治理代币：让持有者能对协议决策（包括资金分配、模型政策、国库分配等）进行投票。

OPEN 的设计旨在协调生态系统各方利益，确保贡献者获得公平奖励、验证者有动力维护网络安全，同时让社区能对平台发展方向发表意见。

3.2 OPEN 代币经济模型



详情
用途
用于交易手续费、质押、奖励贡献者及治理。
奖励机制
通过归因证明（PoA）机制，数据和模型贡献者在其成果被使用时持续获得 OPEN，鼓励高质量贡献。
流动性与质押
支持流动性池和模型联合曲线（Bonding Curve）质押，实现财务问责和市场驱动的质量控制。
治理
OPEN 持有者对资金分配、模型政策、国库分配等进行投票，确保社区驱动开发。
社区分配
总供应量的 51% 分配给社区，包括测试网参与者、模型构建者、验证者、开发者资助、社区活动、大使计划、区块奖励及战略合作伙伴。
空投计划
包括 Kaito Yapper 竞技场等活动，设有 200 万枚 OPEN 代币奖励池，在 6 个月内奖励顶尖贡献者和社区参与者。

代币经济模型旨在构建一个持续的经济飞轮：贡献者的每次数据或模型被使用都会获得奖励，从而促进长期参与。流动性池和模型联合曲线质押确保只有高性能模型能脱颖而出 —— 用户可质押 OPEN 支持自己看好的模型，形成市场驱动的质量控制系统。51% 的社区分配比例彰显了 Openledger 对去中心化的承诺，奖励通过测试网参与、空投和社区活动等方式分发。

3.3 OPEN 的应用场景


OPEN 代币在 Openledger 生态系统中应用广泛，是一种多功能资产：

数据与模型商业化：通过归因证明（PoA）机制，用户贡献的高质量数据和模型被他人使用时，可赚取 OPEN，形成持续收入流。
质押与验证：验证者和 AI 模型运营商质押 OPEN 以维护网络安全和部署模型，并获得奖励，这与其平台长期成功的利益一致。
治理参与：OPEN 持有者可质押代币对治理提案投票，影响资金分配、模型政策和国库分配。
流动性提供：OPEN 可用于流动性池，促进生态系统内其他资产的交易和流动性供给，提升其效用。
特定领域应用：数据网络覆盖 Solidity 开发、医疗健康、物联网、Web3 交易等领域，用户可使用 OPEN 创建并商业化这些领域的专用 AI 模型。

这些应用场景表明，OPEN 是推动 Openledger 生态系统发展的核心，通过激励参与确保平台的增长和可持续性。

4.如何在 MEXC 购买 OPEN 代币


Openledger 代表了区块链与 AI 技术融合的变革性尝试，解决了数据管理和 AI 开发中的关键挑战。通过数据网络（Datanets）实现数据管道去中心化，并借助归因证明（PoA）机制建立持续奖励系统，Openledger 让用户能参与 AI 创新并获得公平回报。OPEN 代币作为生态系统的基石，提供了实用功能、治理权利和经济激励，推动平台发展。

随着 Openledger 从测试网阶段迈向主网启动，它有望成为去中心化 AI 开发的领先平台。其对透明度、社区所有权和持续奖励的专注，使其成为数据贡献者、模型构建者和 AI 爱好者的理想选择。若想参与其中，加入测试网、关注 Openledger 的 X 平台账号或加入其 Discord 社区，是获取最新空投和奖励信息的好方式。

目前 OPEN 代币已经在 MEXC 平台上线，立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：

1）打开并登录 MEXC App官方网站
2）在搜索框中搜索 OPEN 代币名称，选择 OPEN 的现货交易或合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金