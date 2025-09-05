Openledger：AI 与区块链的融合革新 ——OPEN 代币全景解析





项目的使命是解决 AI 开发中的关键挑战，尤其是对中心化数据管道的依赖 —— 这种依赖限制了创新，还带来了安全漏洞。通过利用区块链技术，Openledger 旨在打造一个无需许可、以数据为核心的基础设施，让高质量数据集的获取民主化，并促进 AI 模型的协作开发。









Openledger 旨在通过社区拥有的数据集（即数据网络）实现数据管理的去中心化，从而提升 AI 模型性能。这些数据集用于训练特定领域的 AI 模型，涵盖 Solidity 开发、医疗健康、物联网、Web3 交易等多个领域。平台运行在二层区块链上，确保可扩展性和低交易成本，且所有操作（数据集上传、模型训练、奖励分配、治理等）均在链上执行，以保证透明度和不可篡改性。





项目的核心亮点包括：





去中心化数据生态：Openledger 允许用户创建或参与数据网络（Datanets）—— 这些是用于训练 AI 模型的精选数据集。这使得数据来源去中心化，减少了对中心化提供商的依赖。

资金与合作：凭借 800 万美元融资及与 EigenLayer、0G Labs 等机构的合作，Openledger 在 AI - 区块链领域的创新具备坚实基础。

测试网参与：目前处于第二阶段（Epoch 2）测试网，平台鼓励用户通过运行节点、贡献数据或参与社区活动（如 Kaito Yapper 竞技场）参与其中，获取可兑换为 OPEN 代币的积分奖励。

主网路线图：平台正筹备主网启动，届时将全面启用其去中心化 AI 基础设施。





Openledger 的愿景是打造一个强大的生态系统，让 AI 开发在去中心化、透明的环境中进行，并借助代币化经济激励参与。









Openledger 的技术架构基于创新理念，实现了区块链与 AI 的无缝融合。主要技术亮点如下：





数据网络（Datanets）：由社区拥有的数据集，是训练特定领域 AI 模型的基础。用户可创建新的数据网络或参与现有网络，所有贡献均在链上记录，确保透明。

归因证明（PoA）：一种独特机制，确保数据网络和 AI 模型的贡献者在其成果被使用时，能持续获得 OPEN 代币奖励。这种持续奖励机制不同于传统的一次性数据购买，能鼓励长期参与和高质量贡献。

高效模型部署：Openledger 支持先进技术，允许在单个 GPU 上部署多个 AI 模型，大幅提升性能并降低成本，让更多用户能参与 AI 开发。

链上治理：采用 OpenZeppelin 的模块化 Governor 框架，实现混合链上治理系统。OPEN 代币持有者可参与决策，如资金分配和协议升级。

去中心化信任基础设施：借助区块链技术，Openledger 确保数据来源和模型性能可验证，增强生态系统的信任度。

节点运行：用户可在包括安卓在内的多种设备上运行节点，为网络安全和数据验证做贡献。测试网对设备要求较低（如 Ubuntu 24.04 系统、1 核 CPU、1GB 内存、10GB 存储），降低了参与门槛。





Openledger 的核心逻辑是打造一个自循环生态系统，将数据和 AI 模型视为有价值的资产。通过去中心化数据管道和基于 PoA 的激励机制，解决传统 AI 开发中数据稀缺和中心化的问题。区块链确保透明度，代币化经济则协调贡献者、验证者和开发者的利益。













OPEN 代币是 Openledger 生态系统的原生加密货币，具备多项关键功能：





手续费代币：用于支付二层区块链上的交易费用，保障网络顺畅运行。

奖励代币：分发给为数据网络和 AI 模型开发贡献数据、模型或计算资源的用户。

质押代币：验证者和 AI 模型运营商需质押 OPEN 以参与网络安全维护和模型部署，并获得相应奖励。

治理代币：让持有者能对协议决策（包括资金分配、模型政策、国库分配等）进行投票。





OPEN 的设计旨在协调生态系统各方利益，确保贡献者获得公平奖励、验证者有动力维护网络安全，同时让社区能对平台发展方向发表意见。











详情 用途 用于交易手续费、质押、奖励贡献者及治理。 奖励机制 通过归因证明（PoA）机制，数据和模型贡献者在其成果被使用时持续获得 OPEN，鼓励高质量贡献。 流动性与质押 支持流动性池和模型联合曲线（Bonding Curve）质押，实现财务问责和市场驱动的质量控制。 治理 OPEN 持有者对资金分配、模型政策、国库分配等进行投票，确保社区驱动开发。 社区分配 总供应量的 51% 分配给社区，包括测试网参与者、模型构建者、验证者、开发者资助、社区活动、大使计划、区块奖励及战略合作伙伴。 空投计划 包括 Kaito Yapper 竞技场等活动，设有 200 万枚 OPEN 代币奖励池，在 6 个月内奖励顶尖贡献者和社区参与者。





代币经济模型旨在构建一个持续的经济飞轮：贡献者的每次数据或模型被使用都会获得奖励，从而促进长期参与。流动性池和模型联合曲线质押确保只有高性能模型能脱颖而出 —— 用户可质押 OPEN 支持自己看好的模型，形成市场驱动的质量控制系统。51% 的社区分配比例彰显了 Openledger 对去中心化的承诺，奖励通过测试网参与、空投和社区活动等方式分发。









OPEN 代币在 Openledger 生态系统中应用广泛，是一种多功能资产：





数据与模型商业化：通过归因证明（PoA）机制，用户贡献的高质量数据和模型被他人使用时，可赚取 OPEN，形成持续收入流。

质押与验证：验证者和 AI 模型运营商质押 OPEN 以维护网络安全和部署模型，并获得奖励，这与其平台长期成功的利益一致。

治理参与：OPEN 持有者可质押代币对治理提案投票，影响资金分配、模型政策和国库分配。

流动性提供：OPEN 可用于流动性池，促进生态系统内其他资产的交易和流动性供给，提升其效用。

特定领域应用：数据网络覆盖 Solidity 开发、医疗健康、物联网、Web3 交易等领域，用户可使用 OPEN 创建并商业化这些领域的专用 AI 模型。





这些应用场景表明，OPEN 是推动 Openledger 生态系统发展的核心，通过激励参与确保平台的增长和可持续性。









Openledger 代表了区块链与 AI 技术融合的变革性尝试，解决了数据管理和 AI 开发中的关键挑战。通过数据网络（Datanets）实现数据管道去中心化，并借助归因证明（PoA）机制建立持续奖励系统，Openledger 让用户能参与 AI 创新并获得公平回报。OPEN 代币作为生态系统的基石，提供了实用功能、治理权利和经济激励，推动平台发展。





随着 Openledger 从测试网阶段迈向主网启动，它有望成为去中心化 AI 开发的领先平台。其对透明度、社区所有权和持续奖励的专注，使其成为数据贡献者、模型构建者和 AI 爱好者的理想选择。若想参与其中，加入测试网、关注 Openledger 的 X 平台账号或加入其 Discord 社区，是获取最新空投和奖励信息的好方式。





