自 2024 年 1 月 11 日正式上市交易以来，比特币现货 ETF 已走过了整整一年的历程。这一年间，比特币现货 ETF 不仅经历了交易量的显著增长，更在资产管理规模上实现了迅速扩张，为投资者开辟了新的投资渠道，同时也为加密货币市场的未来发展注入了新的活力。 然而，这仅仅是个开始，比特币现货 ETF 的未来仍充满无限可能与想象空间。 比特币现货 ETF 一年数据表现：惊人的增长速度 从数据上看自 2024 年 1 月 11 日正式上市交易以来，比特币现货 ETF 已走过了整整一年的历程。这一年间，比特币现货 ETF 不仅经历了交易量的显著增长，更在资产管理规模上实现了迅速扩张，为投资者开辟了新的投资渠道，同时也为加密货币市场的未来发展注入了新的活力。 然而，这仅仅是个开始，比特币现货 ETF 的未来仍充满无限可能与想象空间。 比特币现货 ETF 一年数据表现：惊人的增长速度 从数据上看
新手学院/Learn/精选内容/比特币现货ET...间和想象力？

比特币现货ETF一周年：还有多少空间和想象力？

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
比特币
BTC$106,292.71+4.28%

自 2024 年 1 月 11 日正式上市交易以来，比特币现货 ETF 已走过了整整一年的历程。这一年间，比特币现货 ETF 不仅经历了交易量的显著增长，更在资产管理规模上实现了迅速扩张，为投资者开辟了新的投资渠道，同时也为加密货币市场的未来发展注入了新的活力。

然而，这仅仅是个开始，比特币现货 ETF 的未来仍充满无限可能与想象空间。

比特币现货 ETF 一年数据表现：惊人的增长速度


从数据上看，比特币现货 ETF 的推出无疑取得了巨大的成功。在推出首月，累计交易量就超过了 380 亿美元，六个月时交易量飙升至约 3,230 亿美元，最终在 2024 年底超过了 6,600 亿美元。


在资产管理规模方面，比特币现货 ETF 同样取得了令人瞩目的成绩。截至 2025 年 1 月 15 日，比特币现货 ETF 已累计净流入 364.86 亿美元，其中贝莱德 IBIT 净流入最多为 375.08 亿美元，富达 FBTC 以 125.06 亿美元净流入紧随其后。灰度 GBTC 净流出 216.05 亿美元，成为唯一净流出比特币现货 ETF。


在众多比特币现货 ETF 中，贝莱德 IBIT 的优异表现尤为引人注目。这只成立仅一年的比特币现货 ETF 已经积累了超过 500 亿美元的资产规模，若以每日交易量计，IBIT 更是占据了同类产品 50% 以上的份额。按照目前的资产规模和0.25% 的费率计算，该产品年化管理费收入预计可达 1.12 亿美元。此外，IBIT 的管理资产规模已经超过了贝莱德的黄金 ETF（全球第二大黄金基金），其期权产品日均交易额更是高达 17 亿美元，远超其他同类产品。

黄金 ETF 第一年数据表现


回顾黄金 ETF 的发展历程，我们可以发现其在推出初期同样经历了交易量显著增长和资产管理规模迅速扩大的阶段。在2004 年黄金 ETF 推出之前，每盎司黄金的平均价格大约在 300 美元到 400 美元之间徘徊。然而，在黄金 ETF 推出后，黄金走出了疯狂牛市，ETF 的通过使得更多资金进入了这个市场。在接下来的几年里，黄金从 420-440 美元区间涨至 1900 美元，从 ETF 开始交易时计算涨了 330%。可以说，ETF 对黄金价格的影响是立竿见影、剧烈而持久的。


虽然这一阶段的黄金价格上涨不仅与 ETF 的推出密切相关，还受到了全球经济形势、地缘政治局势以及投资者情绪等多重因素的影响。然而，无论如何，黄金 ETF 的推出无疑为投资者提供了一个更加便捷和高效的投资黄金的渠道，从而推动了黄金市场的快速发展。

尽管比特币与黄金在属性和应用场景上存在显著差异，但黄金 ETF 的成功经验仍然可以为比特币现货 ETF 的发展提供一定的参考。具体而言，黄金 ETF 的推出吸引了大量资金流入黄金市场，从而推动了黄金价格的快速上涨。同样地，比特币现货 ETF 的推出也吸引了大量资金流入加密货币市场，这些资金在最初的一至两个周期内（4 至 8 年）可能会快速拉升比特币的价格。虽然无法直接套用黄金 ETF 的数据来预测比特币现货 ETF 的未来表现，但依然可以合理推测，随着比特币现货 ETF 的不断发展，比特币价格有望在未来几年内实现显著增长。

比特币现货ETF的无限可能


比特币现货 ETF 自推出以来，已取得了显著的成绩，，这一成就很大程度上归功于投资者对加密货币市场认可度的持续提升。市场热情的持续升温，也不仅激发了行业内观察者与参与者的广泛讨论。The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在 2025 年 10 项加密相关 ETF 预测中认为特朗普政府将对加密货币采取显著不同于拜登政府的政策，2025 年有可能成为“加密货币 ETF 元年”。随着投资者对加密货币市场信任度的不断攀升，预计将有更多资金涌入这一领域。这一趋势不仅将推动比特币现货ETF的交易量和资产管理规模实现稳步增长，为投资者带来更加多元化的投资选项和更高品质的服务体验，更重要的是，这种积极的增长态势有望形成良性循环，进一步稳固*URLS-BTC_USDT*的上升趋势，为投资者开辟更为广阔且可观的回报空间。

在此背景下，MEXC 交易所作为行业内的佼佼者，以全行业最低的手续费、优质的服务、绝佳的流动性，成为了投资者购买*URLS-BTC_USDT*等加密资产的理想选择。MEXC 交易所不仅致力于为用户提供安全、便捷、高效的交易体验，更在不断创新与突破中，推动行业的健康发展。无论您是对比特币充满信心的长期投资者，还是寻求短期交易机会的投机者，MEXC 交易所都将为您提供最优质、最专业的服务。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金