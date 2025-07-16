比特币现货ETF一周年：还有多少空间和想象力？

自 2024 年 1 月 11 日正式上市交易以来，比特币现货 ETF 已走过了整整一年的历程。这一年间，比特币现货 ETF 不仅经历了交易量的显著增长，更在资产管理规模上实现了迅速扩张，为投资者开辟了新的投资渠道，同时也为加密货币市场的未来发展注入了新的活力。





然而，这仅仅是个开始，比特币现货 ETF 的未来仍充满无限可能与想象空间。









从数据上看，比特币现货 ETF 的推出无疑取得了巨大的成功。在推出首月，累计交易量就超过了 380 亿美元，六个月时交易量飙升至约 3,230 亿美元，最终在 2024 年底超过了 6,600 亿美元。









在资产管理规模方面，比特币现货 ETF 同样取得了令人瞩目的成绩。截至 2025 年 1 月 15 日，比特币现货 ETF 已累计净流入 364.86 亿美元，其中贝莱德 IBIT 净流入最多为 375.08 亿美元，富达 FBTC 以 125.06 亿美元净流入紧随其后。灰度 GBTC 净流出 216.05 亿美元，成为唯一净流出比特币现货 ETF。









在众多比特币现货 ETF 中，贝莱德 IBIT 的优异表现尤为引人注目。这只成立仅一年的比特币现货 ETF 已经积累了超过 500 亿美元的资产规模，若以每日交易量计，IBIT 更是占据了同类产品 50% 以上的份额。按照目前的资产规模和0.25% 的费率计算，该产品年化管理费收入预计可达 1.12 亿美元。此外，IBIT 的管理资产规模已经超过了贝莱德的黄金 ETF（全球第二大黄金基金），其期权产品日均交易额更是高达 17 亿美元，远超其他同类产品。









回顾黄金 ETF 的发展历程，我们可以发现其在推出初期同样经历了交易量显著增长和资产管理规模迅速扩大的阶段。在2004 年黄金 ETF 推出之前，每盎司黄金的平均价格大约在 300 美元到 400 美元之间徘徊。然而，在黄金 ETF 推出后，黄金走出了疯狂牛市，ETF 的通过使得更多资金进入了这个市场。在接下来的几年里，黄金从 420-440 美元区间涨至 1900 美元，从 ETF 开始交易时计算涨了 330%。可以说，ETF 对黄金价格的影响是立竿见影、剧烈而持久的。









虽然这一阶段的黄金价格上涨不仅与 ETF 的推出密切相关，还受到了全球经济形势、地缘政治局势以及投资者情绪等多重因素的影响。然而，无论如何，黄金 ETF 的推出无疑为投资者提供了一个更加便捷和高效的投资黄金的渠道，从而推动了黄金市场的快速发展。





尽管比特币与黄金在属性和应用场景上存在显著差异，但黄金 ETF 的成功经验仍然可以为比特币现货 ETF 的发展提供一定的参考。具体而言，黄金 ETF 的推出吸引了大量资金流入黄金市场，从而推动了黄金价格的快速上涨。同样地，比特币现货 ETF 的推出也吸引了大量资金流入加密货币市场，这些资金在最初的一至两个周期内（4 至 8 年）可能会快速拉升比特币的价格。虽然无法直接套用黄金 ETF 的数据来预测比特币现货 ETF 的未来表现，但依然可以合理推测，随着比特币现货 ETF 的不断发展，比特币价格有望在未来几年内实现显著增长。









比特币现货 ETF 自推出以来，已取得了显著的成绩，，这一成就很大程度上归功于投资者对加密货币市场认可度的持续提升。市场热情的持续升温，也不仅激发了行业内观察者与参与者的广泛讨论。The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在 2025 年 10 项加密相关 ETF 预测中认为特朗普政府将对加密货币采取显著不同于拜登政府的政策，2025 年有可能成为“加密货币 ETF 元年”。随着投资者对加密货币市场信任度的不断攀升，预计将有更多资金涌入这一领域。这一趋势不仅将推动比特币现货ETF的交易量和资产管理规模实现稳步增长，为投资者带来更加多元化的投资选项和更高品质的服务体验，更重要的是，这种积极的增长态势有望形成良性循环，进一步稳固*URLS-BTC_USDT*的上升趋势，为投资者开辟更为广阔且可观的回报空间。







