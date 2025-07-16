OKZOO：以自研硬件打造 AIoT 设备网络，开启爆发式增长新纪元

在人工智能、去中心化物理基础设施网络（DePIN）与 Web3 游戏加速融合的浪潮中， OKZOO 凭借其独特的垂直整合模式强势崛起，正成为该领域不可忽视的重要力量。项目致力于打造全球首个大规模真实世界环境数据网络，定位为 AIoT（人工智能 + 去中心化物联网）领域的破局者。依托接近 1,200 万用户的生态体系，3 月 12 日上线后迅速突破 70 万用户的 V2 虚拟宠物 AI 应用，以及行业巨头的战略支持，OKZOO 正加速巩固其市场地位。









虽然 DePIN 为去中心化硬件网络奠定了基础，但 OKZOO 认为 AIoT 才是未来发展方向——这种智能进化不仅限于数据分析，更深度融合 AI 技术提升数据采集与用户交互体验。传统环境数据采集面临数据稀疏、室内实时性不足、验证困难等挑战，OKZOO 通过构建用户驱动的网络，专注于采集超本地化环境数据（空气质量、噪音、温湿度等），为健康监测、智慧城市、气候研究等下一代 AI 应用提供关键支撑。项目将 AIoT 定位为“新一代、更大规模的 DePIN”，精准切中市场对实用价值的需求。









其生态系统建立在软硬件深度协同的基础之上：





P-mini 系列设备：这些便携式传感器设备可同时采集室内外环境数据，未来还将推出手表形态的 P-mini o2 等迭代产品。

OKZOO V2 虚拟 AI 宠物应用：3 月 12 日上线的这款 AI 驱动应用，通过将虚拟宠物情绪行为与用户绑定的 P-mini 设备采集的真实环境数据直接关联，将数据采集转化为具有情感共鸣的互动体验。该应用延续了 V1 版本吸引 650 万用户的成功经验，开创了数据采集的新范式。









相较于依赖第三方代工的 AI 和 DePIN 项目（常面临产能瓶颈、品控难题），OKZOO 自研自产硬件的能力构成其关键优势：





规模化保障：确保 P-mini 设备能按用户增长和 P-NFT 申领需求稳定供应。

品控与迭代：基于用户反馈和技术进步实现快速设计优化。

长期成本优势：自主生产体系带来更优的成本控制能力。

战略灵活性：除运营网络外，还可作为硬件解决方案提供商拓展 B2B 业务，为面临制造难题的其他项目提供支持，开辟全新收入渠道，这与纯软件竞争者形成显著区隔。













数据贡献激励：用户通过运行 P-mini 设备采集环境数据获得 AIOT 奖励，设备本身即成为“数据矿机”。

网络治理参与：持币者可质押成为验证节点或数据提供商，参与网络治理并获得权益。

生态消费场景：用于设备交互、虚拟宠物养成进化等应用内消费。

平台治理权：投票决定生态系统升级方向等重大决策。

开发者赋能：计划作为内容创作者变现和第三方开发者调用 API 的支付手段。

P-NFT 创新机制：每个 P-NFT 对应可申领的实体 P-mini 设备，用户通过拍卖等机制获得 NFT 后，需实际领取设备才能获取数据贡献资格和 AIOT 挖矿权益，实现数字资产与实体价值的深度绑定。









多项核心指标印证项目进展：





用户规模：生态总用户近 1,180 万，V2 应用首月即获 70 万用户。

资本背书：获得 Bonk、Pepe 等知名项目创始人及 0xSun、Dingaling 等意见领袖投资。

团队实力：核心成员来自 HASHED、福布斯、Cointelegraph 等机构，兼具加密领域、AI 技术及社区运营经验。









随着 V2 应用成功上线、用户持续增长及交易所合作的深化，OKZOO 已奠定坚实发展基础。其独特定位（AI + DePIN + 游戏 + 硬件）、AIoT 叙事、游戏化获客模式、制造壁垒、实体 NFT 创新及行业资源，共同构成极具潜力的投资价值主张。尽管面临硬件扩张、用户留存、行业竞争等挑战，但整合模式与制造能力已显著降低风险。项目愿景超越单纯数据采集，旨在通过 AI 与社区共建，开创人类与环境交互的全新范式。





OKZOO 凭借清晰战略定位、创新技术组合、市场验证成果及关键制造优势，正构建起集趣味应用、智能硬件、环境数据于一体的生态系统。在行业巨头加持下，其有望成为 AIoT 领域的领军者，持续激活生态价值，释放指数级增长潜力。









