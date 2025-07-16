在人工智能、去中心化物理基础设施网络（DePIN）与 Web3 游戏加速融合的浪潮中，OKZOO 凭借其独特的垂直整合模式强势崛起，正成为该领域不可忽视的重要力量。项目致力于打造全球首个大规模真实世界环境数据网络，定位为 AIoT（人工智能 + 去中心化物联网）领域的破局者。依托接近 1,200 万用户的生态体系，3 月 12 日上线后迅速突破 70 万用户的 V2 虚拟宠物 AI 应用，以及行业在人工智能、去中心化物理基础设施网络（DePIN）与 Web3 游戏加速融合的浪潮中，OKZOO 凭借其独特的垂直整合模式强势崛起，正成为该领域不可忽视的重要力量。项目致力于打造全球首个大规模真实世界环境数据网络，定位为 AIoT（人工智能 + 去中心化物联网）领域的破局者。依托接近 1,200 万用户的生态体系，3 月 12 日上线后迅速突破 70 万用户的 V2 虚拟宠物 AI 应用，以及行业
新手学院/热币专区/项目介绍/OKZOO：以自...发式增长新纪元

OKZOO：以自研硬件打造 AIoT 设备网络，开启爆发式增长新纪元

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
OKZOO
AIOT$0.56166-0.57%
Sleepless AI
AI$0.06403+3.07%
PoP Planet
P$0.0296-12.24%
NFT
NFT$0.0000004006-0.02%
Bonk
BONK$0.00001326+5.23%

在人工智能、去中心化物理基础设施网络（DePIN）与 Web3 游戏加速融合的浪潮中，OKZOO 凭借其独特的垂直整合模式强势崛起，正成为该领域不可忽视的重要力量。项目致力于打造全球首个大规模真实世界环境数据网络，定位为 AIoT（人工智能 + 去中心化物联网）领域的破局者。依托接近 1,200 万用户的生态体系，3 月 12 日上线后迅速突破 70 万用户的 V2 虚拟宠物 AI 应用，以及行业巨头的战略支持，OKZOO 正加速巩固其市场地位。

1. 机遇洞察：AIoT超越传统DePIN的智能进化


虽然 DePIN 为去中心化硬件网络奠定了基础，但 OKZOO 认为 AIoT 才是未来发展方向——这种智能进化不仅限于数据分析，更深度融合 AI 技术提升数据采集与用户交互体验。传统环境数据采集面临数据稀疏、室内实时性不足、验证困难等挑战，OKZOO 通过构建用户驱动的网络，专注于采集超本地化环境数据（空气质量、噪音、温湿度等），为健康监测、智慧城市、气候研究等下一代 AI 应用提供关键支撑。项目将 AIoT 定位为“新一代、更大规模的 DePIN”，精准切中市场对实用价值的需求。

2. OKZOO解决方案：智能硬件与趣味软件的协同生态


其生态系统建立在软硬件深度协同的基础之上：


  • P-mini 系列设备：这些便携式传感器设备可同时采集室内外环境数据，未来还将推出手表形态的 P-mini o2 等迭代产品。
  • OKZOO V2 虚拟 AI 宠物应用：3 月 12 日上线的这款 AI 驱动应用，通过将虚拟宠物情绪行为与用户绑定的 P-mini 设备采集的真实环境数据直接关联，将数据采集转化为具有情感共鸣的互动体验。该应用延续了 V1 版本吸引 650 万用户的成功经验，开创了数据采集的新范式。

3. 制造护城河：被低估的核心竞争力


相较于依赖第三方代工的 AI 和 DePIN 项目（常面临产能瓶颈、品控难题），OKZOO 自研自产硬件的能力构成其关键优势：

  • 规模化保障：确保 P-mini 设备能按用户增长和 P-NFT 申领需求稳定供应。
  • 品控与迭代：基于用户反馈和技术进步实现快速设计优化。
  • 长期成本优势：自主生产体系带来更优的成本控制能力。
  • 战略灵活性：除运营网络外，还可作为硬件解决方案提供商拓展 B2B 业务，为面临制造难题的其他项目提供支持，开辟全新收入渠道，这与纯软件竞争者形成显著区隔。

4. 代币经济模型：AIOT驱动网络生态


4.1 原生代币 AIOT 贯穿整个生态系统，具备多重功能


  • 数据贡献激励：用户通过运行 P-mini 设备采集环境数据获得 AIOT 奖励，设备本身即成为“数据矿机”。
  • 网络治理参与：持币者可质押成为验证节点或数据提供商，参与网络治理并获得权益。
  • 生态消费场景：用于设备交互、虚拟宠物养成进化等应用内消费。
  • 平台治理权：投票决定生态系统升级方向等重大决策。
  • 开发者赋能：计划作为内容创作者变现和第三方开发者调用 API 的支付手段。
  • P-NFT 创新机制：每个 P-NFT 对应可申领的实体 P-mini 设备，用户通过拍卖等机制获得 NFT 后，需实际领取设备才能获取数据贡献资格和 AIOT 挖矿权益，实现数字资产与实体价值的深度绑定。

5. 发展验证：增长势能与行业认可


多项核心指标印证项目进展：

  • 用户规模：生态总用户近 1,180 万，V2 应用首月即获 70 万用户。
  • 资本背书：获得 Bonk、Pepe 等知名项目创始人及 0xSun、Dingaling 等意见领袖投资。
  • 团队实力：核心成员来自 HASHED、福布斯、Cointelegraph 等机构，兼具加密领域、AI 技术及社区运营经验。

6. 未来展望：生态扩张与价值释放


随着 V2 应用成功上线、用户持续增长及交易所合作的深化，OKZOO 已奠定坚实发展基础。其独特定位（AI + DePIN + 游戏 + 硬件）、AIoT 叙事、游戏化获客模式、制造壁垒、实体 NFT 创新及行业资源，共同构成极具潜力的投资价值主张。尽管面临硬件扩张、用户留存、行业竞争等挑战，但整合模式与制造能力已显著降低风险。项目愿景超越单纯数据采集，旨在通过 AI 与社区共建，开创人类与环境交互的全新范式。

OKZOO 凭借清晰战略定位、创新技术组合、市场验证成果及关键制造优势，正构建起集趣味应用、智能硬件、环境数据于一体的生态系统。在行业巨头加持下，其有望成为 AIoT 领域的领军者，持续激活生态价值，释放指数级增长潜力。

7. 如何在 MEXC 购买 AIOT 代币


AIOT 作为当前市场上备受关注的全新代币，目前尚未在多数交易所开放交易。作为专注于优质资产发掘的平台，MEXC 致力于为用户提供热门、高潜力币种，凭借币种丰富、手续费超低及安全稳定的交易环境，深受用户信赖。

OKZOO (AIOT) 上线时间


  • 充值：已开启
  • AIOT/USDT 创新区交易：2025年4月25日 18:00 (UTC+8)
  • 提币：2025年4月26日 18:00 (UTC+8)
  • 闪兑2025年4月25日 19:00 (UTC+8)

立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：

  • 打开并登录 MEXC App官方网站
  • 在搜索框中搜索 AIOT 代币名称，选择 AIOT 的现货闪兑交易；
  • 选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


您还可以前往 MEXC Airdrop+ 页面，参与相关充值/交易活动，只需完成简单的任务，即可有机会赢取 1,200,000 AIOT & 50,000 USDT 奖励。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金