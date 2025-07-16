OIK是什么？深度解析Space Nation游戏宇宙的原生代币

2025年初，加密游戏领域迎来了一颗新星代币——OIK，这是 Space Nation 太空国度游戏生态的原生代币。与其他简单GameFi项目不同，Space Nation Online 以其宏大的太空歌剧叙事和深度的游戏体验迅速吸引了大量关注。





Space Nation Online 由魔兽世界前产品经理 Jerome Wu 和资深游戏开发者 Tony Tang 联手打造，再加上好莱坞导演的加持，Space Nation 展现出了前所未有的野心。OIK 作为这个生态系统的血液，究竟能为持有者带来哪些独特价值？









OIK 是 Space Nation 太空国度游戏系列的生态代币，可用于 NFT 购买、治理、投票等功能。而游戏内的经济活动使用的是另一种代币 CHR，这种设计让两种代币各自发挥作用而不互相干扰。





为了方便玩家交易，OIK 将在主流 DEX 建立完善的货币对池，并计划上线主流中心化交易所如 MEXC。质押 OIK 可获得 veOIK，赋予持有者治理权和各种福利。









简言之，Space Nation 是项目和平台，而 OIK 则是这个项目的原生加密货币，就像以太坊是区块链平台， ETH 是其原生代币一样。









1）明确分离的双代币设计：OIK 专注于生态系统建设，CHR 服务于游戏内经济，最大限度减少相互影响。

2）长期激励分配机制：计划将 50% 的总供应量通过"贡献证明"系统在 10 年内分配给游戏贡献者。

3）承诺收益再投资：团队承诺将游戏系列产生的 90% 收入用于支持游戏生态系统。

4）DAO治理与权益分配：通过质押 OIK 获得 veOIK，持有者可参与 Space Nation DAO 的治理决策。

5）与NFT资产深度整合：持有 NFT 可增强用户在 POC 系统中的贡献得分，获得额外 OIK 奖励。

6）跨项目互操作性：OIK 支持未来所有 Space Nation IP 相关游戏和项目。









1）NFT购买与交易：用于购买官方 NFT 和市场交易。

2）DAO治理与权益：质押获得 veOIK 参与决策。

3）贡献证明激励：根据游戏贡献获得 OIK 分配。

4）生态空投与奖励：获得合作项目空投和社区贡献奖励。

5）衍生游戏的早期访问权：新项目早期访问和专属福利。

6）潜在的线下特权：如高级俱乐部会员资格等。

7）游戏贡献奖励系统：根据活跃挑战点数、完成型成就、持有型成就和成就加成计算贡献值获得OIK。

8）社区活动与奖励：通过 Logistikos 平台参与活动获得游戏资源和特权。

9）跨游戏资产互操作：实现游戏资产的跨世界互操作性。









OIK 总供应量固定为 10 亿枚，不会增发，具体分配如下：

50% ：游戏玩法奖励——通过"贡献证明"系统在10年内分配

16% ：核心团队

12.6% ：种子轮投资者

5% ：生态系统建设

5% ：市场营销

4.4% ：私募轮

4% ：顾问

3%：公募轮

OIK 采用渐进式释放计划，初始流通占总供应量的较小比例，游戏玩法奖励将在 10 年内逐步释放。









从多角度分析，Space Nation 和 OIK 展现出以下发展潜力：

1）独特市场定位：AAA 级太空歌剧式 Web3 MMORPG，由行业资深团队和好莱坞导演开发。

2）P4F和P2E的真正融合：平衡游戏乐趣和代币经济，有望实现主流突破。

3）多元化游戏生态系统：规划多款 Space Nation IP 游戏，拓展 OIK 应用空间。

4）技术创新与Web3整合：NFT 设计遵循游戏公平、正面影响和增值体验三原则。

5）社区驱动的长期发展：通过 DAO 让玩家参与决策，逐步将权力转移给社区。









MEXC 交易所为您提供便捷的 OIK 交易服务。作为全球领先的加密货币交易平台之一，MEXC 提供安全、高效的交易环境和充足的市场流动性，是获取 OIK 代币的理想选择。





在MEXC购买OIK的步骤：

注册MEXC账户：访问 MEXC 1）：访问 MEXC 官网 完成注册

2）充值资金：充值 USDT、BTC 等加密货币到 MEXC 平台

查找OIK交易对：搜索 "OIK" 选择 3）：搜索 "OIK" 选择 OIK/USDT 现货交易对

4）下单购买：选择市价单或限价单等下单方式进行交易购买

5）安全存储：将购买到的 OIK 代币存放在 MEXC 账户或转至个人钱包



