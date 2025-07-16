Nillion：隐私计算新变革，重塑数据价值生态

Nillion 是一个盲计算机——用于人工智能和数据的私密计算和存储网络。该网络使用隐私增强技术 (PETs)，在保证隐私的同时实现数据的计算和存储，使得私人个性化 AI、加密数据库和隐私保护应用等用例成为可能。





$NIL 是该网络的原生代币。$NIL 代币是 Nillion 盲计算网络的核心，在网络安全、治理及长期发展中发挥核心作用，旨在协调所有网络参与者的激励，同时实现生态系统的可持续增长。









协调服务 ：支付计算服务、数据存储、人工智能推理以及 Petnet 和协调层的交易费用。具体来说，开发者可以使用 NIL 访问 Nillion 为其应用程序提供的隐私保护计算服务。

盲运算 ：开发人员和用户可以使用 $NIL 来访问隐私保护存储和计算服务。

质押 ：持币者可以通过质押 $NIL 的方式来支持网络安全并获得奖励。验证者需要绑定 $NIL 代币以验证交易和计算，确保协调层的安全。

治理：$NIL 代币持有者有资格参与去中心化治理，提出并投票决定具有关键性的网络决策，包括协议升级、网路参数、资源分配和社区资助计划。









代币名称：Nillion (NIL)

代币总供应量：1,000,000,000 NIL

代币最大供应量：无上限（根据释放类型和自治治理，每年通货膨胀率为 1%）

初始流通量：195,150,000 NIL（代币总供应量的19.52% ）









$NIL 的总供应量为 10 亿枚，初始流通量为 19.52%。代币分配如下：









生态系统与研发（29%） ：用于支持 Nillion 生态的发展，包括开发者和建设者激励、验证者奖励、网络扩展等战略性计划，以推动真实用户的采用。

社区（20%） ：通过激励计划、资助和其他举措分配给社区和用户。

协议开发（10%） ：用于持续研究、协议开发和运营资金，以确保网络的长期增长和可持续性。

早期支持者（21%） ：分配给 Pre-Seed（早期种子轮）、Seed（种子轮） 及 2024 年投资者。

核心贡献者（20%）：分配给早期团队成员和顾问，包括 Nillion Labs 的贡献者，以奖励他们在网络开发中的重要贡献。









在主网上线时，$NIL 将解锁并分发给社区，通过空投和社区参与者进行首次分配。













$NIL 的推出标志着盲计算的正式启动，使个性化 AI、数据市场、基于敏感数据的 DeSci（去中心化科学）等创新应用成为可能。基于这一里程碑式突破，Nillion 网络正加速应用生态发展，链接更多公链，增强盲计算技术协作能力，不断优化其在网络中的协调效率，推动进一步的去中心化，逐步减少对中心化实体的依赖。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。