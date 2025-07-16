Moonveil：零知识技术赋能的 Web3 游戏生态，重构玩家数字资产所有权与游戏经济新范式





















依托尖端技术，Moonveil 的使命是打造顶级游戏体验，实现 “休闲灵活性” 与 “沉浸式乐趣” 的无缝融合。其愿景超越传统游戏边界，致力于构建一个玩家真正拥有数字资产、参与游戏治理并从游戏行为中获得经济收益的生态系统。





该项目从根本上重新构想了游戏产业格局，直击传统游戏与早期 Web3 游戏的核心痛点：资产所有权缺失、游戏间互操作性有限、交易成本高昂、用户体验欠佳，以及玩家投入与经济回报脱节等问题。









全球游戏产业年产值超 2000 亿美元，正经历深刻变革。传统游戏模式虽在营收上取得成功，却因 “榨取式” 本质备受争议 —— 玩家投入大量时间与金钱，却在停止游戏后无法保有数字资产或投资回报。





Web3 游戏的兴起正是对这些局限的回应，其通过 NFT 实现真正的数字所有权，通过 DAO 实现玩家治理，通过代币经济实现经济参与。然而，早期 Web3 游戏面临用户体验差、交易成本高、可扩展性不足，以及过度侧重代币经济而忽视游戏品质等挑战。





Moonveil 通过 “技术卓越性” 与 “游戏体验质量” 并重的整体化策略攻克上述难题。随着 Web3 游戏领域的持续扩张，像 Moonveil 这样聚焦优质游戏开发并融合区块链优势的项目，正站在传统游戏与新兴技术的交汇点上。









Web3 游戏市场正经历前所未有的增长，行业分析师预测该领域 2030 年规模将达 650 亿美元。对比 Polygon zkEVM 生态的其他旗舰区块链（如 Immutable Ronin ，其完全稀释估值分别为 34.5 亿美元和 21.5 亿美元），Moonveil 在技术影响力层面的潜力可见一斑。





Moonveil 的战略定位抓住了几大市场趋势：





游戏基础设施即服务（IaaS）：不同于单一游戏开发，Moonveil 提供综合基础设施，支持第一方与第三方游戏开发，形成超越单个游戏成功的平台效应。





跨链互操作性：随着区块链生态向多链化发展，Moonveil 的互操作方案使其能捕获多链价值，而非局限于单一生态。





玩家中心型经济：通过强调玩家所有权与经济参与，Moonveil 对齐开发者、玩家与代币持有者的利益，构建惠及所有参与者的可持续经济模型。













Moonveil 技术架构的核心是先进的零知识（ZK）技术，特别是对 zkEVM（零知识以太坊虚拟机）能力的深度应用。这一技术选择旨在解决区块链 “不可能三角” 难题 —— 即同时实现去中心化、安全性与可扩展性。





Moonveil 依托零知识证明（ZKP）和 zkEVM 技术，正筹备构建强大的游戏公链，在状态验证、跨链桥接与跨链消息传递中实现顶级 Web3 安全标准。zkEVM 技术的应用带来多重优势：





增强安全性：零知识证明支持交易验证时不泄露敏感信息，在保障交易完整性的同时维护隐私。









成本效率：借助 Polygon zkEVM，交易成本大幅降低，使微交易和高频游戏交互具备经济可行性。





EVM 兼容性：保持与以太坊虚拟机的兼容性，确保现有以太坊工具、钱包与开发者资源可无缝集成，降低开发者与玩家的准入门槛。









Moonveil 的 L2 层支持自营与第三方游戏，依托 ZK 驱动的网络提供无与伦比的玩家体验。该 Layer-2 架构专为游戏应用设计，针对互动娱乐的独特需求进行了优化，关键技术指标包括：





高吞吐量：网络设计支持每秒处理数千笔交易，实现无区块链延迟的实时游戏交互。





低延迟：亚秒级交易终局性确保玩家操作即时反映在游戏状态中，维持玩家期望的响应体验。





Gas 优化：专门的交易批处理与压缩技术最小化链上操作成本，即使是游戏内的微小动作也能经济高效地记录在区块链上。













MORE 代币作为 Moonveil 生态的原生货币与治理代币，旨在捕获并分配平台所有参与者的价值。不同于许多仅聚焦游戏内实用功能的代币，MORE 被设计为综合性生态代币，支持多层级的价值创造与交换。





MORE 代币总供应量为 10 亿枚，当前数据（价格、交易量、市值等）暂未公开，其经济模型通过精心设计的代币经济学，在支持大规模游戏生态的同时维持稀缺性。









MORE 代币分配策略体现了生态发展、投资者对齐与社区建设的平衡，典型分配比例如下：





社区与玩家（30-40%）：最大比例分配给社区成员与玩家，通过游戏奖励、空投与社区激励计划发放，确保最活跃的生态参与者深度绑定项目成功。





开发与运营（20-25%）：用于持续开发、运营与生态增长计划，包括游戏开发、平台优化与战略合作。





团队与顾问（15-20%）：团队分配通常附带解锁计划，确保与项目长期成功对齐；顾问分配用于战略指导与行业资源对接。





投资者与战略伙伴（20-25%）：Moonveil 将于 2024 年 10 月 22 日启动 ICO 与节点销售，向投资者提供 20% 的代币供应，为游戏平台发展注入资金，同时保持社区对多数代币的控制权。













借助区块链技术，玩家将获得 “低成本拥有、交易、贡献、治理与获取奖励” 的能力，这标志着从传统游戏模式的根本性突破。玩家所有权模型包含核心要素：





真正的数字所有权：所有游戏内资产以区块链 NFT 形式呈现，赋予玩家可验证的所有权，其效力不受游戏状态或开发者决策影响。





跨游戏资产便携性：基于透明、安全与玩家所有权原则，Moonveil 区块链游戏技术允许玩家在生态内兼容游戏间交易、出售或转移数字资产。





经济参与权：玩家可通过游戏行为赚取代币，以商人或服务提供者身份参与游戏经济，并从游戏生态整体增长中获益。









“Moon Beams 忠诚度计划” 体现了 Moonveil 与玩家建立长期关系的承诺，该计划旨在奖励持续参与，并为不同投入程度的玩家提供清晰的成长路径，核心策略包括：





渐进式奖励：玩家参与生态的时间越长、活跃度越高，获得的奖励与权益越丰厚，激励长期参与。





社交游戏元素：支持玩家间协作、竞争与社交互动的社区功能，构建提升平台价值的网络效应。









Moonveil 已吸引多家专注于游戏与区块链技术的顶级风投机构投资，包括 Gumi Cryptos Capital、Spartan Group、Animoca Ventures 等。这些战略投资带来多重优势：





资金资源：充足资本支撑雄心勃勃的技术与游戏路线图，不妥协于质量或时间线。





行业 expertise：风投机构带来对游戏与区块链市场的深刻洞察，为产品开发与市场定位提供战略指导。













Web3 游戏领域自早期发展至今已显著分化，主要竞争类别包括：





专注游戏的区块链：如 Immutable、Ronin、WAX 等，聚焦游戏应用；





通用型 Layer-2 解决方案：如 Arbitrum、Optimism、Polygon 等，支持游戏但非专属；





集成区块链的游戏工作室：传统游戏公司为现有游戏添加区块链功能。









Moonveil 通过以下核心要素实现差异化：





技术卓越性：zkEVM 技术、AggLayer 集成与游戏专属优化的组合，构建了优于多数竞品的技术基础；





生态系统整体化策略：不局限于单一游戏或技术方案，而是构建支持整个游戏价值链的综合基础设施；





玩家中心设计：深度聚焦玩家体验、所有权与经济参与，而非开发者或投资者中心模型。









Moonveil 勾勒出游戏产业的未来图景 —— 玩家真正拥有数字资产、经济上参与所热爱的游戏，并从透明、社区驱动的开发流程中获益。随着区块链技术巨头与知名游戏工作室的新型合作模式兴起，Moonveil 正有望成为 “在快速、安全、经济的区块链上交付优质游戏” 的下一个行业标杆。





目前 MORE 代币已经在 MEXC 平台上线，立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买： 立即前往 MEXC 平台，抓住早期机会，抢先布局新潜力赛道！您可以在 MEXC 通过以下步骤完成购买：





现货交易或合约交易； 2）在搜索框中搜索 MORE 代币名称，选择 MORE 的

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。



