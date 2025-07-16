Mind Network：引领隐私保护与去中心化的全新互联网时代

















Mind Network 是一个面向 AI 和 Web3 的加密基础设施协议，提供数据隐私保护与安全协作能力，赋能 AI 代理在去中心化生态中安全运行、独立决策与协同交互。





Mind Network 是一个开创性的 FHE（Fully Homomorphic Encryption）基础设施，致力于构建一个完全加密的网络（Fully Encrypted Web），通过实现抗量子攻击的全加密数据和人工智能计算。Mind Network 致力于创新 FHE，赋能全行业通用的端到端加密技术，涵盖人工智能、模块化链、游戏、资产管理和 DePIN 等多个领域。





Mind Network 与 Zama 等行业领导者合作，共同开发零信任互联网协议（HTTPZ），以此作为新的 Web3 标准，从而实现可信的人工智能和链上数据计算。













Mind Network 已完成 1250 万美元融资，获得了包括币安实验室、Cogitent、Hashkey、Animoca Brands、Chainlink 等顶级风投的投资。此外，Mind Network还因其在 FHE 加密技术方面的突破获得了两项以太坊基金会的研究资助。





Mind Network 与 Zama 等行业领导者合作加速采用 FHE 技术。它是第一个实施 TFHE-rs v1.0.0 的项目 （Zama 的第一个生产读取 FHE 库）在实际应用中，并已开源多个 FHE-Rust 代码库包括，FCN（FHE 共识网络）、MindChain、Swarms-rust 等等。





这些贡献促进了加密计算领域的创新，并推进了完全加密的 Web3 和 AI 生态系统的愿景。凭借前沿研究、强大的行业合作以及对开源创新的承诺，Mind Network 正在引领加密计算的未来。通过让 FHE 驱动的安全变得触手可及，Mind Network 正在为去中心化世界的隐私、安全和信任树立新的标准。

















AgenticWorld 是一个去中心化的 AI 生态系统，专为安全、自主的 AI 代理而设计。它基于 FHE 技术，支持加密计算，确保多代理系统 (MAS) 中的数据隐私。AgenticWorld 集成了安全层和互操作性中心，支持跨 Web3 和 DeFi 的去信任化 AI 协作、去中心化身份和机密机器学习。









MindChain 是首个基于 FHE 构建的公链，专为 AI 代理设计。它支持加密计算、安全协作和自主 AI 生态系统，同时集成零知识证明 (ZKPs)、可信执行环境 (TEE)、多方计算 (MPC)、去中心化身份和 GPU 计算框架，以实现可扩展性。









FHE Bridge 由 Chainlink 开发，是一种安全的跨链协议，利用 FHE 和隐形地址协议 (SAP) 进行私密、抗量子交易，确保跨区块链生态系统的无缝互操作性。









MindChain 是首个专为 AI 代理设计的 FHE 链，它解决了 AI 代理在 Web2 和 Web3 环境中面临的安全和信任挑战，确保能够在完全隐私和完整性的环境下运行。





通过利用 FHE，MindChain 允许直接对加密数据执行计算，这意味着 AI 代理无需解密即可处理敏感信息。这种革命性的方法保障了数据的隐私性、安全性和去信任化的协作，使其成为 AI 驱动生态系统的关键基础设施。









Agentic World 的架构旨在支持一个安全、动态且高度自主的智能 AI 代理生态系统。它由 AI 代理层、扩展层、基础层、服务层四个关键层组成，每个层在实现无缝 AI 操作方面都发挥着至关重要的作用：









充当跨 Web2 和 Web3 域的 AI 代理的接口，支持：

Web3 平台，例如 Swarms、Eliza 和 Virtuals。

Web2 平台，例如 World AI Health 和 DeepSeek。

未来的整合将进一步扩展其能力。









为人工智能代理提供全面的安全解决方案，如：

共识安全：确保在分散的环境中做出可靠的决策。

计算安全：保护人工智能处理的完整性。

数据安全：强制执行保护隐私的数据处理。

通信安全：保障跨网络的代理交互。









这一层的核心是 MindChain，并通过以下示例进行强化：





Randgen：具有 FHE 的真正链上随机数生成器

FCN：FHE 共识网络

FDN：FHE 解密网络

AgentConnect Hubs：促进安全代理协作。









服务层通过集线器集成各种去中心化服务，为 AI 代理提供高级功能，例如：

通过 Lumoz 实现零知识证明 (ZKPs)：增强隐私验证。

通过 Phala 实现可信执行环境 (TEE)：实现安全的 AI 执行。

通过 Chainlink 实现存储、内存和互操作性：确保无缝数据处理。

通过 io.Net 进行 GPU 计算：提供可扩展的 AI 处理能力。

通过 Allora 提供推理服务：优化实时 AI 预测。

通过 Aptos 的 AgentText：支持人工智能驱动的通信和文本处理。













随着 AgenticWorld 生态系统逐渐发展成为一个完全去中心化的自主 AI 基础设施， 代币 FHE 成为驱动其愿景发展的基础代币。代币 FHE 为可扩展性、安全性和实用性而设计，它不仅仅是一个代币，更是隐私、智能和去中心化融合的新互联网时代的命脉。









驱动智能化：支持智能代理的训练、任务执行和奖励循环，为智能发展提供动力。

隐私保护计算：通过 FHE 保障计算安全，确保数据隐私始终得到保护，同时为计算支付费用。

去中心化治理：通过参与 MindDAO 和基于 Hub 的提案，共同塑造 AgenticWorld 的未来发展方向。

跨链价值流动：通过官方跨链桥实现 MindChain、以太坊和 BNB 智能链之间的无缝互操作性。









代币 FHE 的质押和 AgenticWorld 的上线仅仅是个开始。接下来的将包括：

高级代理培训环境

现实世界的去中心化人工智能应用

跨链协调工具

通过 MindDAO 实现完全社区主导的治理









持有 FHE 代币即可解锁 AgenticWorld 和 Mind Network 整个生态系统的独家访问权限，让您站在去中心化 AI 创新的前沿。以下是 $FHE 持有者的权益：





早期访问和实用性 ：质押 FHE 来激活和操作跨去中心化 AI 代理，参与现实世界的 AI 应用，并为智能任务和培训提供动力。





赚取奖励：通过质押代币、训练智能代理以及贡献计算能力获取奖励，直接从网络的活动和增长中受益。





治理权力：通过参与 MindDAO 和 Hub 提案，对 AgenticWorld 的发展方向产生影响，共同决定功能设计、合作伙伴关系以及关键决策。





加强隐私保护：利用 FHE 访问全同态加密（FHE）计算，确保隐私保护的人工智能服务，在使用数据的同时保护您的隐私。









