MEXC 已经首发上线 FHE 现货和合约交易，您可以将 FHE 充值到 MEXC 平台，或者直接进行 FHE 代币的现货或合约交易。 与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 FHE 的充值/交易活动，瓜分价值 130,000 USDT 的活动奖励。 1. 什么是 Mind Network Mind Network 是一个面向 AI 和 Web3 的加密基础设施协议，提
Mind Network：引领隐私保护与去中心化的全新互联网时代

2025年7月16日MEXC
MEXC 已经首发上线 FHE 现货和合约交易您可以将 FHE 充值到 MEXC 平台，或者直接进行 FHE 代币的现货合约交易。

与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 FHE 的充值/交易活动，瓜分价值 130,000 USDT 的活动奖励。

1. 什么是 Mind Network


Mind Network 是一个面向 AI 和 Web3 的加密基础设施协议，提供数据隐私保护与安全协作能力，赋能 AI 代理在去中心化生态中安全运行、独立决策与协同交互。

Mind Network 是一个开创性的 FHE（Fully Homomorphic Encryption）基础设施，致力于构建一个完全加密的网络（Fully Encrypted Web），通过实现抗量子攻击的全加密数据和人工智能计算。Mind Network 致力于创新 FHE，赋能全行业通用的端到端加密技术，涵盖人工智能、模块化链、游戏、资产管理和 DePIN 等多个领域。

Mind Network 与 Zama 等行业领导者合作，共同开发零信任互联网协议（HTTPZ），以此作为新的 Web3 标准，从而实现可信的人工智能和链上数据计算。


2. Mind Network 融资信息和生态合作伙伴


Mind Network 已完成 1250 万美元融资，获得了包括币安实验室、Cogitent、Hashkey、Animoca Brands、Chainlink 等顶级风投的投资。此外，Mind Network还因其在 FHE 加密技术方面的突破获得了两项以太坊基金会的研究资助。

Mind Network 与 Zama 等行业领导者合作加速采用 FHE 技术。它是第一个实施 TFHE-rs v1.0.0 的项目 （Zama 的第一个生产读取 FHE 库）在实际应用中，并已开源多个 FHE-Rust 代码库包括，FCN（FHE 共识网络）、MindChain、Swarms-rust 等等。

这些贡献促进了加密计算领域的创新，并推进了完全加密的 Web3 和 AI 生态系统的愿景。凭借前沿研究、强大的行业合作以及对开源创新的承诺，Mind Network 正在引领加密计算的未来。通过让 FHE 驱动的安全变得触手可及，Mind Network 正在为去中心化世界的隐私、安全和信任树立新的标准。


3. Mind Network 的核心产品组成


3.1 AgenticWorld


AgenticWorld 是一个去中心化的 AI 生态系统，专为安全、自主的 AI 代理而设计。它基于 FHE 技术，支持加密计算，确保多代理系统 (MAS) 中的数据隐私。AgenticWorld 集成了安全层和互操作性中心，支持跨 Web3 和 DeFi 的去信任化 AI 协作、去中心化身份和机密机器学习。

3.2 MindChain


MindChain 是首个基于 FHE 构建的公链，专为 AI 代理设计。它支持加密计算、安全协作和自主 AI 生态系统，同时集成零知识证明 (ZKPs)、可信执行环境 (TEE)、多方计算 (MPC)、去中心化身份和 GPU 计算框架，以实现可扩展性。

3.3 FHE Bridge


FHE Bridge 由 Chainlink 开发，是一种安全的跨链协议，利用 FHE 和隐形地址协议 (SAP) 进行私密、抗量子交易，确保跨区块链生态系统的无缝互操作性。

4. 什么是 MindChain


MindChain 是首个专为 AI 代理设计的 FHE 链，它解决了 AI 代理在 Web2 和 Web3 环境中面临的安全和信任挑战，确保能够在完全隐私和完整性的环境下运行。

通过利用 FHE，MindChain 允许直接对加密数据执行计算，这意味着 AI 代理无需解密即可处理敏感信息。这种革命性的方法保障了数据的隐私性、安全性和去信任化的协作，使其成为 AI 驱动生态系统的关键基础设施。

5. MindChain 的架构组成


Agentic World 的架构旨在支持一个安全、动态且高度自主的智能 AI 代理生态系统。它由 AI 代理层、扩展层、基础层、服务层四个关键层组成，每个层在实现无缝 AI 操作方面都发挥着至关重要的作用：

5.1 AI 代理层


充当跨 Web2 和 Web3 域的 AI 代理的接口，支持：
  • Web3 平台，例如 Swarms、Eliza 和 Virtuals。
  • Web2 平台，例如 World AI Health 和 DeepSeek。
  • 未来的整合将进一步扩展其能力。

5.2 扩展层


为人工智能代理提供全面的安全解决方案，如：
  • 共识安全：确保在分散的环境中做出可靠的决策。
  • 计算安全：保护人工智能处理的完整性。
  • 数据安全：强制执行保护隐私的数据处理。
  • 通信安全：保障跨网络的代理交互。

5.3 基础层


这一层的核心是 MindChain，并通过以下示例进行强化：

  • Randgen：具有 FHE 的真正链上随机数生成器
  • FCN：FHE 共识网络
  • FDN：FHE 解密网络
  • AgentConnect Hubs：促进安全代理协作。

5.4 服务层


服务层通过集线器集成各种去中心化服务，为 AI 代理提供高级功能，例如：
  • 通过 Lumoz 实现零知识证明 (ZKPs)：增强隐私验证。
  • 通过 Phala 实现可信执行环境 (TEE)：实现安全的 AI 执行。
  • 通过 Chainlink 实现存储、内存和互操作性：确保无缝数据处理。
  • 通过 io.Net 进行 GPU 计算：提供可扩展的 AI 处理能力。
  • 通过 Allora 提供推理服务：优化实时 AI 预测。
  • 通过 Aptos 的 AgentText：支持人工智能驱动的通信和文本处理。


6. FHE 代币：Mind Network 和 AgenticWorld 的核心


随着 AgenticWorld 生态系统逐渐发展成为一个完全去中心化的自主 AI 基础设施， 代币 FHE 成为驱动其愿景发展的基础代币。代币 FHE 为可扩展性、安全性和实用性而设计，它不仅仅是一个代币，更是隐私、智能和去中心化融合的新互联网时代的命脉。

6.1 FHE 在整个生态系统中发挥的作用：


驱动智能化：支持智能代理的训练、任务执行和奖励循环，为智能发展提供动力。
隐私保护计算：通过 FHE 保障计算安全，确保数据隐私始终得到保护，同时为计算支付费用。
去中心化治理：通过参与 MindDAO 和基于 Hub 的提案，共同塑造 AgenticWorld 的未来发展方向。
跨链价值流动：通过官方跨链桥实现 MindChain、以太坊和 BNB 智能链之间的无缝互操作性。

6.2 FHE 未来发展潜力


代币 FHE 的质押和 AgenticWorld 的上线仅仅是个开始。接下来的将包括：
  • 高级代理培训环境
  • 现实世界的去中心化人工智能应用
  • 跨链协调工具
  • 通过 MindDAO 实现完全社区主导的治理

7. 持有 FHE 代币有哪些好处


持有 FHE 代币即可解锁 AgenticWorld 和 Mind Network 整个生态系统的独家访问权限，让您站在去中心化 AI 创新的前沿。以下是 $FHE 持有者的权益：

早期访问和实用性 ：质押 FHE 来激活和操作跨去中心化 AI 代理，参与现实世界的 AI 应用，并为智能任务和培训提供动力。

赚取奖励：通过质押代币、训练智能代理以及贡献计算能力获取奖励，直接从网络的活动和增长中受益。

治理权力：通过参与 MindDAO 和 Hub 提案，对 AgenticWorld 的发展方向产生影响，共同决定功能设计、合作伙伴关系以及关键决策。

加强隐私保护：利用 FHE 访问全同态加密（FHE）计算，确保隐私保护的人工智能服务，在使用数据的同时保护您的隐私。

8. 如何在 MEXC 购买 FHE 代币


如果您正在寻找一个具有高流动性、灵活杠杆交易以及便捷转换功能的可靠交易平台，MEXC 是您的理想选择。不要错过投资充满潜力的 FHE 代币的机会！

1）打开并登录 MEXC App 或官网网站
2）在搜索框中搜索 FHE 代币名称，选择 FHE 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


