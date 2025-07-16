MilkyWay：解决区块链安全分散难题，赋能模块化生态





当前区块链生态面临安全性分散的挑战，许多项目和链各自独立运行，每条链都有单独的验证者和质押网络。这种分散导致资产零散分布，不仅削弱了整体安全性，还带来了低效，因为多个链往往重复实现类似功能。





MilkyWay 通过引入“再质押”（Restaking）机制解决了这一问题。它允许已质押的资产同时为多个链提供安全保障，实现生态系统的安全共享。通过优化验证者网络和整合资源，MilkyWay 不仅增强了区块链的安全框架，同时显著提升了运行效率。









MilkyWay 于 2023 年 12 月 成立，由来自 Tendermint、Osmosis、Cosmostation、Oak Security 和 Composable Finance 的工程师团队创立。





MilkyWay 的目标是成为模块化区块链生态的核心，通过流动质押代币（LST）、再质押和资产验证服务（AVS）管理，协调安全性与流动性。MilkyWay 致力于为模块化生态提供加密经济安全，同时为用户创造收益。





根据官网数据，MilkyWay 已与十多个 DeFi 协议无缝集成，为用户提供涵盖交易、杠杆、借贷等服务。用户不仅能获得网络质押奖励，还能通过 DeFi 活动获取额外收益。截至目前，其总锁仓量（TVL）已接近 1.9 亿美元。













MilkyWay 为 Celestia 的 TIA 提供流动性质押解决方案。用户将 TIA 代币质押到 MilkyWay 后，会收到链上凭证（milkTIA）。





用户质押的 TIA 用于保护 Celestia 网络安全。与此同时，用户可以利用 milkTIA 参与多种 DeFi 活动，例如：

在 Osmosis DEX 为相关币对提供流动性；

在 Levana 和 dYdX 等平台进行永续交易；

在 Mars Protocol 中将 milkTIA 抵押用于借贷。









Celestia 的独特设计将执行层与共识层和数据层分离，但其共识层不支持智能合约执行或跨链账户。这一限制为流动性质押带来了挑战。





为了解决这一问题，MilkyWay 选择在 Osmosis 上运行，利用 CosmWasm 合约实现 TIA 的存取款和质押奖励分配。同时，MilkyWay 设计了一个链下监控程序，用于管理质押合约与 Celestia 之间的交互。此外，MilkyWay 还引入可信验证者来监督和验证这一过程。目前，其网络已包含 20 个验证者。













1）Celestia 和 Initia 质押用户：质押 TIA 或 INIT 即可获得基础质押奖励，无需锁定资产，且能参与多种 DeFi 活动。

2）再质押者用户：用户可以通过再质押已有的质押资产，为新项目和服务提供安全保障，并获得额外奖励。

3）投资者和流动性提供者：通过参与模块化区块链、LSD 和再质押服务，分散投资组合并获取收益。

4）服务开发人员（AVS 建设者）：快速集成一个强大的安全层，无需设计质押代币、创建独立验证者集群、吸引质押者并获得市场认可。

5）运营商和验证者：通过保护多个 AVS 扩大收入来源。









1）值得信赖且经过验证：作为 Celestia 流动性质押的早期开拓者，MilkyWay 已建立起强大的安全记录，代码经过审计，并获得用户高度认可。





2）资本效率：流动性质押让用户同时获得质押奖励和 DeFi 收益，再质押则进一步提升效率，用同一份资产提供更多安全保障。





3）即插即用的安全性：开发者无需从零搭建验证者网络，MilkyWay 的再质押框架简化了这一过程。项目方只需定义安全需求，用户便可根据收益吸引力选择参与。





4）社区驱动的创新：MilkyWay 构建了一个多样化的生态系统，包括跨链桥、DeFi 协议、AVS 服务和节点运营商。整个生态通过共享安全性和流动性，形成了强大的网络效应。









MilkyWay 的原生代币 MILK 承担治理和收益分配功能。MILK 持有者可分享协议收入，并参与生态重要决策（如新功能、费用结构等）。





根据官方公布的信息，MILK 总供应量的 10% 将空投给 TIA 质押者，以表彰其对生态的贡献。









作为全球领先的数字交易平台，MEXC 凭借在手续费低、交易速度快、热币种类齐全、流动性好等方面的优势，帮助投资者在瞬息万变的市场中迅速抓住机遇。MilkyWay 原生代币 MILK 在 MEXC 交易所上线 ，您可以通过以下步骤在 MEXC 以超低费率完成交易：





1）打开并登录 MEXC App 或 官网

2）在搜索框中输入 MILK，选择 MILK 的现货或合约交易；

3）选择下单方式，输入数量和价格参数，完成下单。





MilkyWay 通过流动质押和再质押的创新解决方案，解决了区块链安全分散的难题，同时为模块化区块链生态注入了强大的资本效率和社区驱动力。在模块化区块链的快速发展中，MilkyWay 无疑是值得关注的重要角色。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。