新手学院/区块链百科/安全知识/MEXC 可用和...国家/地区说明

MEXC 可用和受限国家/地区说明

2025年9月2日
#初阶
MEXC 致力于为用户打造一个便捷高效安全的交易平台，助力全球加密爱好者探索加密世界。同时 MEXC 坚持最高标准的监管合规性，以负责任的态度履行对用户的承诺，积极为区块链行业的可持续发展贡献力量。

您可以通过我们的用户协议，阅读查看当前受限的国家/地区，确认自己所处区域是否支持使用 MEXC 服务。

1. 禁止使用的国家/地区名单


目前，MEXC 不向以下国家/地区提供服务，也不接受用户注册或交易申请

朝鲜、古巴、苏丹、伊朗、中国大陆、新加坡、美国、香港、俄罗斯控制的乌克兰地区（目前包括克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区）、塞瓦斯托波尔和加拿大（统称“禁止国家/地区”）。

为明确起见，禁止国家/地区名单并非详尽无遗，MEXC 可随时自行决定，并根据法律和合规性考虑随时更改名单。

2. 受限制使用的国家/地区名单


2.1 无法下载 App 的国家/地区名单


iOS：日本、印度、英国、韩国
Android：日本、印度、印尼、英国、韩国
其余国家/地区均可正常使用 iOS 或 Android 版本 App 进行访问，您可以前往 MEXC 官方下载网站进行 App 下载。

2.2 官网访问受限的国家/地区名单


MEXC 官方网站域名：

目前，土耳其、印度尼西亚、马来西亚仅可以使用 mexc.fmmexc.io 进行访问，菲律宾、印度、法国、尼日利亚仅可使用 mexc.comexc.io 进行访问，其余国家/地区均可使用以上网站进行访问。

关于 MEXC 可用和受限国家/地区，会受到多重因素影响，具体名单列表会发生变化并不断调整。本次更新日期：2025 年 8 月 19 日。

