MEXC 行情提醒设置指南：精准掌握市场动向，提升交易效率









在加密合约交易中，错过某一个关键价位可能意味着失去宝贵的盈利窗口。通过设置行情提醒，用户无需时刻盯盘，也能在价格触发设定阈值或技术指标发生变动时，第一时间获得通知，从而快速调整交易策略，降低因延迟操作带来的风险。









实时推送市场变动，反应更及时

提高交易效率，避免情绪化盯盘

覆盖主流币种合约交易对，灵活定制策略





真实情境示例：





用户 A 设置了 BTC/USDT “上涨至 108,000 USDT” 的价格提醒，系统在触发时立刻推送通知，用户随即调整杠杆仓位并及时止盈。反观没有提醒功能的用户 B，在回调过程中才发现错失卖出时机，最终收益被吞噬殆尽。









MEXC 提供两种核心类型的提醒功能，满足不同交易者的策略需求：









价格提醒是最常用的设置方式。用户可以设定以下情形：





当前价格上涨至 / 下跌至某数值

24 小时涨跌幅达指定百分比

5 分钟内价格波动超出设定范围





价格提醒适用于趋势追踪、震荡突破等策略。









面向更专业用户，MEXC 提供基于技术分析的自动提醒：









当相关技术指标达到用户设定的条件时，将自动发出提醒。





























在行情提醒设置页面，如果您打开了【提醒声音开关】，当您收到行情提醒时将会播放声音。





在【推荐】页面中，系统默认展示您合约自选列表中的币对，并设定好价格波动的触发条件。您只需打开开关即可启用提醒，也可点击“全部打开”关注所有合约币对。









如果默认触发条件不符合您的心里预期，您可以点击【创建提醒】，按照自己的偏好进行自定义设置。并输入以下参数：





交易对 （如 BTC/USDT）

提醒类型 ：价格上涨至 / 下跌至 / 24h 涨幅达 / 5min 跌幅达等（共六种类型）

提醒频率 ：可选【仅一次】、【一天一次】或【重复提醒】

通知方式：包括桌面通知、站内信通知，App 通知（确保浏览器权限开启）





注：在自定义价格提醒设置中，一个交易对最多创建 10 条提醒，且最多针对 20 个交易对设置提醒。如果您的推荐和自定义价格提醒都有设置，达到阈值后都会推送信息。对于指标提醒来说，指标提醒条数设置上限为 200 条。













1）打开 MEXC App 并登录账号，点选首页下方的【合约】。

2）在合约页面选择右上角设定【…】。

2）选择【提醒】进入行情提醒页面。

4）点选【添加提醒】。

5）在设置价格提醒页面，选择交易对，设置提醒类型及价格/涨幅，设置提醒频率和通知方式，完成后点击【创建提醒】完成设置。









注：与网页版一致，移动端也支持价格提醒和指标提醒。每个交易对最多设置 10 条提醒，用户最多可配置20个交易对，总提醒条数上限为 200 条。









Q1: 无法启用桌面通知怎么办？









Q2: 提醒是否会重复触发？





若选择“重复提醒”模式，每次满足条件系统都会发送提醒。若不想频繁收到推送，可选择“一次提醒”或“每天一次”。





Q3: 可以设置哪些币种提醒？

















行情提醒功能不仅是“盯盘神器”，更是合约交易中不可或缺的风险控制工具。无论你是刚入门的新手，还是策略明确的专业交易者，通过 MEXC 行情提醒，你可以更高效地捕捉市场波动、优化进出场时机，避免错过关键买卖点。





立即登录 MEXC，开启行情提醒功能，让智能通知成为你最可靠的交易助手！









