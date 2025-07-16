MEXC 重磅推出“金砖 & BTC 抽奖”活动，10,000,000 USDT 奖池等你来赢！

MEXC 正式开启“每天赢大奖，抽金砖 & BTC”活动，奖池总额高达 1000 万 USDT，活动面向所有用户开放，无论是新手还是老用户，都有机会参与，享受前所未有的活动盛宴，赢取专属豪礼！此次活动旨在为全球用户带来顶级参与体验，让更多用户轻松参与、丰厚领奖。 1. 活动时间 早鸟报名时间：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8） 报名时间：6 月 14 日MEXC 正式开启“每天赢大奖，抽金砖 & BTC”活动，奖池总额高达 1000 万 USDT，活动面向所有用户开放，无论是新手还是老用户，都有机会参与，享受前所未有的活动盛宴，赢取专属豪礼！此次活动旨在为全球用户带来顶级参与体验，让更多用户轻松参与、丰厚领奖。 1. 活动时间 早鸟报名时间：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8） 报名时间：6 月 14 日
MEXC 正式开启“每天赢大奖，抽金砖 & BTC”活动，奖池总额高达 1000 万 USDT，活动面向所有用户开放，无论是新手还是老用户，都有机会参与，享受前所未有的活动盛宴，赢取专属豪礼！此次活动旨在为全球用户带来顶级参与体验，让更多用户轻松参与、丰厚领奖。

1. 活动时间


早鸟报名时间：6 月 14 日 00:00 - 6 月 17 日 23:55 （UTC+8）
报名时间：6 月 14 日 00:00 - 7 月 4 日 16:00 （UTC+8）
活动时间：6 月 14 日 00:00 - 7 月 4 日 16:00 （UTC+8）
抽奖时间：6 月 14 日 00:00 - 7 月 5 日 16:00 （UTC+8）
BTC 区块哈希值选取时间：2025 年 7 月 4 日 20:00:00（UTC+8）后首个比特币区块哈希值的末尾 5 位数字作为获奖号码。

2. 活动参与要求


1）非受限国家/区域的用户均可参与本次活动。
2）做市商账号和机构子账号不能参与本次活动。
3）活动仅统计手续费大于 0 的合约交易额。
4）一般奖励无需身份认证，但如抽中终极大奖（价值超 10,000 USDT），需在 7 天内完成高级身份认证，以确保奖项真实发放。

3. 如何参与“抽金砖 & BTC”活动


MEXC 本次年中大赛包括早鸟报名福利、每日刮刮乐、每周大转盘以及终极大奖抽奖四部分。

您只需在活动期间点击【立即报名】按钮，并在活动期间完成合约交易，即可根据活动期间的交易量获取抽奖次数，参与每日刮刮乐、每周大转盘和终极大奖抽奖。


3.1 早鸟报名福利：抢先参与，赢手续费抵扣券


参与方式
1）在早鸟报名时间内，前往活动页面，点击【立即报名】按钮完成报名。
2）活动期间，累计交易金额需达到 50,000 USDT 及以上。
3）前 2,000 名完成交易任务的已报名用户，将瓜分总额 40,000 USDT 的手续费抵扣券奖励。名额有限，先到先得。
4）奖励将在活动结束后统一发放。


3.2 每日刮刮乐：日交易满额即抽奖，最高 5 次/天


参与方式
1）前往活动页面，点击【立即报名】按钮完成报名。
2）活动期间，报名用户每日累计交易额每满 50,000 USDT，即可获得一次刮刮乐机会，每日最多可获得 5 次刮奖机会。
3）满足条件后，在活动页面【每日大奖】下的【刮奖区】进行刮奖。每次刮奖金额随机，奖池领完即止。
4）手动抽中奖励后实时发放，最晚不超 24 小时内到账，赠金有效期为 7 天。
注：
1）用户点击刮奖区下方的【去刮奖】按钮可进行单次刮奖，点击下方的【一键全刮】按钮可连续刮完当前可用的所有次数。
2）每日抽奖次数可累计，在活动抽奖时间内均可抽取奖励。如：活动第一天您获得 5 次刮奖机会，但是由于奖池已空，您无法进行刮奖。第二天您又获得 5 次刮奖机会，当前奖池仍有额度，那么第二天您总共可进行 10 次刮奖。


3.3 周大转盘：人人有奖，抢价值总奖池 25% 合约赠金


参与方式
1）前往活动页面，点击【立即报名】按钮完成报名。
2）活动期间，用户每周累计交易额每满 2,000,000 USDT，即可获得一次转盘机会，每周最多获得 5 次。
3）满足条件后，在活动页面【每周惊喜】下的转盘区域，点击转盘即可抽奖。每次抽奖金额随机，奖池领完即止。
4）手动抽中奖励后实时发放，最晚不超 24 小时内到账，赠金有效期为 7 天。

注：
1）用户点击转盘中央的【转动转盘】按钮可可抽取一次奖励，点击下方的【一键全抽】按钮可连续抽完当前可用的所有次数。
2）每周抽奖次数可累计，在活动抽奖时间内均可抽取奖励。如：活动第一周您获得 5 次抽奖机会，但是由于奖池已空，您无法进行抽奖。第二周您又获得 5 次抽奖机会，当前奖池仍有额度，那么第二周您总共可进行 10 次抽奖。


3.4 终极大奖抽奖：金砖大奖，等你来拿！


参与方式
1）前往活动页面，点击【立即报名】按钮完成报名。
2）活动期间，用户每累计 10,000,000 USDT 交易额，即可获得 1 张系统按顺序生成的幸运数字彩票。获得彩票数量无上限。
3）最终中奖号码将基于 2025 年 7 月 4 日 20:00（UTC+8）后的首个比特币区块哈希值产生，号码最接近的用户将赢得包括金砖 & BTC 在内的终极大奖！为确保公正透明，用户可通过 blockchain.com 进行验证。
4）活动结束后 7 个工作日内发放。


您可以在活动页面，查看到终极大奖的彩票码，确认自己是否中奖。


更多关于活动奖励明细、参与规则和奖励发放规则等详情，您可以前往活动页面查看完整规则。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

