如何导出 MEXC 合约订单记录？一文教你导出历史委托与资金流水PDF





在加密货币交易中，合约订单记录是用户交易行为的重要凭证，尤其在策略复盘的时候，导出这些交易记录变得尤为关键。













当用户提交加密货币合约订单后，交易所将根据订单的规则和条件执行相应的操作。如果订单满足市场条件并且有足够的对手方匹配，交易将被执行，买卖双方的资产将按照约定进行转移。









导出合约订单的历史委托与资金流水记录，对于用户而言有着很重要的价值，主要体现在以下两方面：









加密货币交易频繁且复杂，每一笔交易都涉及资金变动与投资决策。导出历史委托和资金流水，能将个人交易历史完整保存下来。日后无论是想查询某笔具体交易的详情，还是对一段时间内的交易情况进行整体分析，这些记录都能提供准确依据，避免因时间久远或平台数据变动而丢失关键信息。









历史订单数据是复盘交易策略的宝贵素材。通过对历史委托和资金流水的分析，投资者可以清晰了解不同交易策略下订单的成功率，判断进出场时机是否恰当。例如，能统计出采用某种技术分析方法时盈利订单和亏损订单的比例，进而找出策略中的优势与不足，为后续调整和优化交易策略提供有力参考。









MEXC 支持在 Web 端和 App 端使用合约订单的历史委托和资金流水 PDF 版导出功能。在导出频次方面，用户每月拥有 10 次导出合约账单记录的机会；并且每个生成的报告均支持涵盖最近 180 天内的相关数据，方便用户灵活获取所需交易信息。









打开 MEXC 官网并登录账号，在首页顶部导航栏的【订单】下选择【合约订单】进入相应的页面。









在合约订单页面，选择【历史委托&成交】，点击【导出历史委托】，弹出导出历史委托窗口。





您可以选择将要导出的合约交易对、合约方向、时间段，导出格式选择【PDF】，设置完成后点击【导出】即可完成PDF 版的历史委托的信息导出。注意 PDF 文件完成导出需等候一定时间，导出数据超过 10,000 条时将切换到大数据导出方式。





在导出的时间段范围内，如果您选择了【最近180天】或【最近360天】，会出现大数据导出支持最近 18 个月内任意 360 天的数据（截止到昨天）。单次至多导出 100,000 条，每个月最多下载 10 次的提示文案。









同理，选择【资金流水】，点击【导出资金流水】，弹出导出资金流水窗口。





在设置完成您将要导出的合约交易对、币种、资金类型、收支类型、时间段，导出格式选择【PDF】，点击【导出】即可完成资金流水的信息导出。注意 PDF 文件完成导出需等候一定时间，导出数据超过 10,000 条时将切换到大数据导出方式。





在导出的时间段范围内，如果您选择了【最近180天】或【最近360天】，会出现“大数据导出支持最近 18 个月内任意 360 天的数据（截止到昨天）。单次至多导出 100,000 条，每个月最多下载 10 次”的提示文案。













打开 MEXC App 并登录账号，点击左上角【个人头像】，点击【交易记录】，选择【合约交易】。









在合约订单页面，选择【历史委托】，点击右上角的导出按钮，点击【+新建导出】弹出新建导出窗口。





您可以设置时间段、交易对以及交易方向，委托类型目前仅支持限价委托。设置完成后点击【生成】即可完成历史委托的记录导出。





如果您在导出时未勾选【生成后自动发送至邮箱】，您将收到一封邮件或短信，请您按照邮件或短信的步骤提示，即时前往相应的页面进行下载，记录有效期是 7 天。您也可以在导出完成后点击【发送至邮箱】，然后前往您接收邮件的邮箱进行下载查看。









在 App 端您可以导出最近 18 个月内任意 360 天的数据（截止到昨天）。单次至多导出 100,000 条，每个月最多下载 10 次。













MEXC 提供的合约订单导出功能，是用户管理交易记录、复盘策略的重要工具。通过 Web 和 App 端的灵活设置，用户可以快速导出 PDF 格式的历史委托与资金流水文件，实现数据留存、审核与分析。对于用户来说，熟练使用这一功能，将大幅提升管理效率与交易透明度。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



